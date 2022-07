Borràs se niega a dimitir: "Me tendrán que matar y ensuciarse las manos"

Apoyo a la presidenta del partido "sin fisuras" ante la situación de "persecución política". Así reza el escueto comunicado emitido este martes a última hora de la tarde por Junts per Catalunya, tras una larga reunión de la ejecutiva del partido convocada tras la apertura de juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por corrupción. Sin embargo, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, destacados dirigentes del partido pidieron en esta intensa reunión que Borràs dimita antes de que la oposición la despoje del cargo este jueves. Mientras, la preisdenta de Junts se enronca en las redes sociales: "Los que me quieran muerta me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía".

Los partidos presionan a Laura Borràs para que dimita y evite su suspensión La ejecutiva fue intensa y entre los que propusieron que Borràs de un paso atrás hay incluso miembros del Govern. El secretario general, Jordi Turul, en cambio, salió en su defensa y compartió la tesis de que no debe dimitir. Los fieles a Borràs han lanzado duros mensajes en las redes sociales e incluso se ha convocado una concentración en su apoyo este jueves ante el Parlament antes de la reunión de la Mesa que probablemente acuerde su suspensión. Tras la reunión de la ejecutiva y ya avanzada la noche, un hilo de tuits en los que repasa la instrucción de su caso para insistir en su inocencia y, finalmente, presionar a los partidos de la oposición y a ERC para que no ejerzan de "jueces" e "inquisidores" y no se aplique este jueves el reglamento de la Cámara, que prevé la suspensión inmediata de cualquier parlamentario al que se abra juicio por corrupción. La decisión y los sectores enfrentados Si Borràs no toma la iniciativa, será suspendida con toda probabilidad este jueves por voluntad mayoritaria de todos los partidos salvo Junts. La alternativa pasaría porque ella misma renunciara, como le reclaman destacados dirigentes de Junts, con lo que podría conducir en cierto sentido el relevo, y en este sentido suenan los nombres de Anna Erra, vicepresidenta del partido, o de Aurora Madaula, vicepresidenta del Parlament. Esquerra está a favor de cumplir el pacto de legislatura con Junts por el que este partido asume la presidencia del Parlament. Si la todavía presidenta no cede, la presidencia en funciones la ejercería la 'exconsellera' y actual vicepresidenta Alba Vergés. El debate interno en Junts al respecto corre en paralelo a la existencia de dos sectores enfrentados, el de los partidarios de Borràs y los que apoyan al secretario general. Ello puede envenenar la discusión, teniendo además en cuenta que Borràs fue candidata en las últimas elecciones catalanas y si tras el juicio es inhabilitada no podrá repetir en esta posición, con lo que la carrera por sucederla sería ya abierta. ¿Salir del Govern? Una de las opciones de los sectores más radicales de Junts pasaría por salir del Govern si ERC vota a favor de la suspensión de Borràs. Esta hipótesis cuenta con escaso apoyo interno, sobre todo entre los 'consellers' de Junts. Y Turull en ningún momento la ha planteado públicamente como una opción. La posición oficial aprobada en el reciente congreso es que el partido está llevando a cabo una auditoría del primer año de gestión del Govern de coalición y que tras ello se podría consultar a las bases al respecto.