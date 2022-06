Moreno insiste en que el votante del PP no se relaje y lleva su campaña al mar y la montaña

"No vale estar a las siete tomándose un tinto de verano y decir que da igual votar porque Juanma va a ganar; hay que ganar ampliamente para no perder un año enseñando a otros a gobernar, queremos gobernar en solitario". Con consignas de este tipo, el candidato del PP a la reválida del poder andaluz, Juanma Moreno, sigue azuzando a su electorado para que "no se relaje". La campaña electoral para casi todos los perfiles del aspirante 'popular' concibió un miércoles híbrido de mar y de montaña. Pero no por ese orden. Primero, por la mañana, hubo trance fotogénico junto a la vaca talismán del Valle de los Pedroches. Y por la tarde, bajo el terral con el que los termómetros acariciaron los 40 grados, hubo visita estratégica a Torremolinos.

Casi todo estaba calculado en la localidad de la Costa del Sol. La fecha se hizo coincidir con la dulce resaca del Pride. El lugar escogido fue la paradisíaca Playamar, a pocos metros del paseo marítimo y con la construcción de un centro de salud y nuevas actualizaciones en el Hospital Marítimo recientemente prometidas. Y, sobre todo, Torremolinos se prestaba a la perfección al mensaje político después de que, el pasado mes de diciembre coincidiendo con el tercer aniversario del Gobierno andaluz del cambio, se presentara una moción de censura que terminó arrebatándole el Ayuntamiento al PSOE.

Precisamente, la alcaldesa Margarita del Cid se regodeó en su discurso de anfitriona en una velada a la que se ausentó a última hora Elías Bendodo, por la declaración de otro incendio en Sierra Bermeja. Y, tras una sola intervención previa, Juanma Moreno le pidió al público que no se levantara de sus sillas "porque hace más calor todavía". "Vaya terral, vaya terral, tú mucha alcaldesa pero el aire condicionado todavía no lo has controlado, para la próxima legislatura", bromeó el presidente andaluz en funciones en el auditorio improvisado al aire libre en el bulevar consagrado a Marifé de Triana.

Ante un público que se acercaba a las 400 personas y la llamativa presencia del ex de Cs que apoya al PP en la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, el candidato popular hizo inventario de la apuesta de su Gobierno por Torremolinos y luego profundizó en la encrucijada que plantea el 19J: "El 19 de junio lo tenemos a la vuelta de la esquina, falta una semana y media y que no haga tanta calor como hoy; incluso, unas nubecillas no me importarían, el que va a la playa que se quede un poco más en casa y vaya a votar", manifestó.

Con este tono de meteorólogo, Moreno delimitó la importancia de las elecciones andaluzas aseverando que "todo lo que hemos avanzado se pueden caer en 24 horas". "Por la calle, amigos y compañeros me dicen ‘vamos a arrasar, esto está hecho; pero no está ganado, necesitamos que nadie se confíe, que nadie por estar tomándose un tinto de verano o otra cosa diga son las siete de la tarde y ya no voy a votar porque qué más da si Juanma va a ganar", argumentó.

A continuación, el presidente andaluz se recreó en su consigna: "Pero no está hecho, no está ganado, las encuestas no ganan elecciones. Y además necesitamos ganar las elecciones ampliamente. No tengo ganas de que Andalucía pierda un año y tenga que estar enseñando a gobernar a otros, quiero una mayoría amplia que represente a Andalucía en todo su potencial".

Asimismo, Moreno instó a los presentes a "ayudarnos a que todo el mundo vaya a votar el 19 de junio". "Os lo digo a los afiliados, a los simpatizantes y hasta a los que os habéis acercado a este acto porque os ha llamado la atención: ayudarnos a seguir cambiando las cosas".

Igualmente, el presidente andaluz formuló su petición en clave local, como aquellos cantantes que en sus giras adaptan los mensajes a los nombres de la ciudad en cuestión o se van cambiando la camiseta de un equipo de fútbol para ponerse la del lugar: "Dadme el domingo 19 de junio una alegría, que cuando yo esté nervioso en mi despacho y pinche en el Ipad vea una mayoría amplia en Torremolinos. Vamos a ganar pero se gana saliendo a la calle y acudiendo a votar", apuntó.

El aspirante a la reválida reiteró que "nadie nos puede decir que Andalucía no ha evolucionado y no ha mejorado, a pesar de dos años de pandemia y de que la riqueza cayó a niveles inferiores a los de la Guerra Civil".

"Hemos bajado el paro del 20 por ciento, cuánto tiempo hacía que no pasaban estas cosas y que Andalucía no estaba arriba, que es dónde se merece", proclamó Juanma Moreno.

Al insistir en el discurso con el que casi en el ecuador de la campaña pide el voto, Moreno siguió comparando sus logros con una herencia del PSOE a la que apenas llama por sus siglas en sus mítines: "Nos encontramos la sanidad y la educación desvalidas y hemos invertido en recuperarlas más que nunca, quedan muchas cosas por hacer, es evidente, pero yo os pido que nos ayudéis a seguir haciéndola".

Además, Moreno incluyó el guiño a los jóvenes que se ha tornado omnipresente en los programas de todo el abanico ideológico: "Si sigo siendo el presidente de Andalucía, vamos a construir el mejor porvenir posible para ellos; y aunque no quiero decirles lo que tienen que hacer, me gustaría que muchos de ellos emprendieran, porque en esta tierra falta cultura empresarial y, por eso, vamos a poner la cuota cero durante los dos primeros años para autónomos menores de 30 años", recalcó Juanma Moreno durante un trance vespertino en el que, según el mismo confesó, se quedó con las ganas de cambiar el calor del interior cordobés por la brisa del mar.

Es de Málaga y sabe que cuando el terral aprieta de verdad, ni siquiera el aliento fresco del infinito Mediterráneo alivia el cálido agobio. Parece que en la campaña han subido las temperaturas...