Los contratos zombis del caso Taula se juzgarán en 23 sesiones

El juicio por los supuestos contratos zombis (a gente afín a un partido que no acudía a su trabajo) tendrá que extenderse a lo largo de 23 sesiones para determinar si los máximos responsables de Imelsa y Ciegsa impulsaron contratos en estas empresas públicas para afines al partido que, supuestamente, cobraban pero no iban a trabajar.

Así se hace constar en un auto de la sección segunda de la Audiencia de València, la responsable de enjuiciar los hechos investigados en la segunda pieza del caso Taula que irá a juicio. Previsiblemente a finales de 2022 o principios de 2023, ya que el calendario no se fijará entre la sala, acusaciones y defensas hasta mediados de febrero.

Entre los 27 acusados en la pieza de los zombis del caso Taula que se sentarán en el banquillo se encuentra el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent y el exdiputado y ex subdelegado del Gobierno en la C. Valenciana, Rafael Rubio, por realizar dos contrataciones durante su etapa como diputado provincial por el PSPV.

En el último auto de la sección segunda de la Audiencia que juzgará los 11 contratos irregulares en Imelsa y 5 en Ciegsa se admiten o rechazan las pruebas propuestas por los 27 acusados. Destaca la propuesta de testigos de Marcos Benavent, el ex yonki del dinero, quien ha citado a declarar a la consellera de Participación Rosa Pérez Garijo y su asesor cuando era diputada provincial en la Diputación de València.