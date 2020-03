La Generalitat da tres millones a la seudohistoria catalana

La seudohistoria catalana traspasa fronteras y llega al Reino Unido. 'The Guardian' se ha hecho eco de las controvertidas teorías del Institut Nova Història (INH). La asociación, fundada por el escritor Jordi Bilbeny y el empresario Albert Codinas, ha difundido desde el 2007 una visión alternativa de la historia de Cataluña, atribuyendo catalanidad a Colón, El Cid, los hermanos Pinzón, Hernan Cortés, Garcilaso de la Vega, Pizarro, Magallanes, Diego Velázquez, San Ignacio de Loyola, Leonardo da Vinci, Santa Teresa de Jesús, El Greco, El Bosco...



En el Reino Unido se preguntan cómo puede ser que se hayan dado más de tres millones de euros públicos a empresas vinculadas a este polémico instituto que defiende que Cervantes y Shakespeare eran, no solo catalanes, sino también la misma persona. Aunque de hecho esta última teoría no corresponde exactamente al INH, sino a Miquel Izquierdo, que dejó la institución tras desavenencias con Bilbeny.



"Cataluña paga 3 millones de euros a empresas vinculadas con la teoría de que Shakespeare era catalán", titula 'The Guardian'. El rotativo británico recoge las preguntas parlamentarias que presentó a finales del año pasado el diputado socialista Ferran Pedret. En su respuesta, el 22 de octubre pasado, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, explicaba que no constaban contratos con el INH. Pero sí con dos empresas que compartían sede social con el instituto de seudohistoria y eran administradas por el presidente de la Fundació Institut Nova Història, Albert Codinas: Tasca Serveis d'Animació SL y Lart Sabercomunicar SL.





Catalonia pays €3m to firms linked to theory Shakespeare was Catalan https://t.co/GM8WGkbijZ — The Guardian (@guardian) March 9, 2020

El vicepresidente adjuntaba la relación de licitaciones, entre el 2012 y el 2019, que ascendían a 2.569.093,86 euros (que con el IVA ascenderían a 3,1 millones), por servicios no relacionados con el INH ni sus teorías, como monitoraje de actividades o personal de taquillas para diversos entes de la Administración catalana, especialmente la dirección general de Acció Cívica i Comunitària."Comparten domicilio fiscal o administrador. El vínculo es bastante claro", sentencia Pedret. En otra pregunta parlamentaria del parlamentario del PSC, esta vez dirigida a Núria Llorach, vicepresidenta y presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, detalló que habían pagado"inspirados en las investigaciones del INH". "Nos parece que no se tendría que ayudar a difundir seudociencia de ningún tipo. De la misma manera que desde los medios públicos no se tiene que dar espacio a los antivacunas ni tierraplanistas, en este ámbito tampoco", reflexiona Pedret.TV-3, el mayor vehículo de difusiónEl libro recientemente publicado 'Pseudohistòria contra Catalunya ' señalaba a TV-3 como el mayor vehículo de difusión de las teorías del INH. Según el coordinador del volumen, Vicent Baydal, solo la cantidad destinada a la producción de los documentales tendría relación directa con la difusión seudohistórica, "pero todo el entramado de empresas vinculadas a los fundadores del INH que reciben contratos por diversos servicios también acaban alimentando a la Fundació Institut Nova Història".'The Guardian' hace especial hincapié en el documental 'L'enigma Cervantes', emitido una vez en el canal 33 y dos en TV-3, que defendía la teoría de que Cervantes era Joan Miquel Servent, un "catalán alicantino" (pero no que era al mismo tiempo Shakespeare).