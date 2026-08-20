Tijarafe se viste de fiesta para honrar a su virgen

Tijarafe celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, una de las citas más emblemáticas de su calendario festivo, ya que forma parte de la historia del municipio desde sus orígenes, aunque es a partir del siglo XIX cuando la prensa comienza a recoger testimonio de esta fiesta. Desde sus comienzos, el día de mayor esplendor es el 8 de septiembre, día que se celebra la función religiosa en el templo de Nuestra Señora de Candelaria.

A partir del primer cuarto del siglo XX se añade a la festividad la Fiesta del Diablo que se lleva a cabo en la madrugada del 7 al 8 de septiembre. El origen de esta fiesta se encuentra en 1923 y, desde su introducción, ha ido cobrando una mayor relevancia hasta ser una de las fiestas más relevantes de la isla. En la Danza del Diablo, el protagonista es una figura maléfica, que escupe fuegos artificiales por todas partes. Su llegada la anuncian una serie de gigantes y cabezudos que interrumpen la verbena sin previo aviso. Después de unos veinte minutos de frenesí pirotécnico, la actuación acaba con la explosión de la cabeza del Diablo, que es una representación simbólica del triunfo del bien sobre el mal. Esta peculiar celebración está protegida desde 2007 como Bien de Interés Cultural y en 2011 fue declarada también Fiesta de Interés Turístico de Canarias.

Imagen de la pasada edición de la Danza del Diablo / ED

Aunque la función litúrgica y la Danza del Diablo son los actos centrales, la programación incluye diferentes citas con la tradición y la cultura desde finales de mes. Así, 20 de agosto tendrá lugar la Fiesta de Arte «La indumetaria tradicional: Pasado y Presente», que pondrá en valor el patrimonio etnográfico y las tradiciones del municipio, con la actuación del grupo Taburiente. La música y la tradición continuarán el viernes 21 con la celebración del IV Guajira y Punto Fest, que reunirá en la Plaza de Nuestra Señora de Candelaria a destacados verseadores y músicos nacionales e internacionales. El espectáculo «Generaciones que riman. ¡Punto cubano y canción!» contará con la participación de Yeray Rodríguez, convirtiendo a Tijarafe en punto de encuentro para la improvisación y la cultura popular.

El 22, la «IV Muestra de la Cultura Cubana» ofrecerá una jornada dedicada a los lazos históricos entre Canarias y Cuba. El 23 la tradición oral volverá a ser protagonista con una cata conversada, en la que vinos y productos de la comarca se fusionarán con el verso. La jornada culminará con la celebración del 53º Festival Internacional de Punto Cubano, que reunirá sobre el escenario a poetas y verseadores procedentes de diferentes puntos de Canarias, Cuba y Argentina.

La programación continuará el 26 con una tarde dedicada a la tradición vitivinícola del municipio, que incluirá la XXX Cata de Vinos de Tea, la XII Cata de Vinos y el XXVI Concurso de Catadores.

El 27, la Plaza de Nuestra Señora de Candelaria acogerá «Tijarafe en Clave Sur», una velada musical con la participación de artistas locales. Mientras que el 28 será el turno del Festival Folclórico Regional de Tijarafe, una cita imprescindible para los amantes de la música y las tradiciones populares canarias. La Noche Típica, prevista para el 29, reunirá a las parrandas Los Boinas y El Golpito de Lanzarote, junto a la Orquesta Maracaibo y las actuaciones de Naty Caru y Leonardo Lires.

Los más pequeños serán los protagonistas el 30, con el tradicional Desfile Infantil, seguido del Festival Infantil y una jornada de animación. La programación continuará el 4 de septiembre con una divertida Noche del Humor, protagonizada por Saúl Romero y Kike Pérez, mientras que el 5 llegará una de las citas más esperadas por el público joven con «Kolorama», un festival dedicado a la música urbana y latina. El 6 la música coral tomará el relevo con el espectáculo «África», una puesta en escena de la Coral Municipal de Tijarafe junto a la Coral Awara

La víspera de la festividad, el 7, comenzará con la animación musical de la 101 Brass Band por las calles del casco urbano. La jornada incluirá además la gran luchada en el Terrero Laureano Castro y culminará con la tradicional Gran Verbena, amenizada por las orquestas Frambuesa, Tropicana’s, Nueva Línea y el Grupo Libertad. La noche alcanzará su momento más esperado con la celebración de la emblemática Danza del Diablo, acompañada por los Gigantes y Cabezudos.