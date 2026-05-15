«Construyendo Puentes de Oportunidad» en el municipio de Tazacorte

El proyecto «Construyendo puentes de oportunidad», impulsado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte dentro de los Planes Integrales de Inclusión Social, surge como respuesta al aumento de la vulnerabilidad social en el municipio tras la crisis económica, la precariedad estructural y el impacto de la erupción volcánica de 2021 en la isla de La Palma.

La iniciativa parte de una realidad marcada por el desempleo, la dificultad de acceso a una vivienda digna y la exclusión social que afecta especialmente a jóvenes, personas migrantes, personas con drogodependencias y familias con escasos recursos. La falta de estabilidad residencial genera un círculo de exclusión que repercute en el acceso al empleo, la salud emocional y la participación social, provocando en muchos casos aislamiento, dependencia de ayudas y pérdida de expectativas de futuro.

Ante esta situación, el proyecto se planteó como una intervención integral orientada a promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas participantes. Entre sus objetivos principales destacaron el fortalecimiento de la autonomía personal, la mejora de la empleabilidad, el apoyo emocional y el fomento de la cohesión comunitaria.

El programa contó con la participación de 30 personas en situación de vulnerabilidad social, manteniendo una asistencia media de entre 15 y 20 participantes por sesión. El perfil de las personas beneficiarias fue diverso e incluyó jóvenes con dificultades de acceso a la formación, personas migrantes, personas en exclusión social, personas mayores y personas con problemáticas de drogodependencia.

La intervención se desarrolló mediante una metodología de acompañamiento social cercana, participativa e individualizada, combinando acciones grupales e intervenciones personalizadas. Se realizaron 24 talleres grupales relacionados con habilidades sociales, autoestima, gestión emocional, convivencia, orientación laboral y competencias para el empleo. Además, se llevaron a cabo más de 40 intervenciones individuales centradas en el acompañamiento social, emocional y sociolaboral.

El proyecto fue ejecutado por un equipo multidisciplinar compuesto por dos psicólogas, una trabajadora social y una monitora formadora, permitiendo abordar de manera integral las necesidades sociales, emocionales y laborales de las personas participantes.

La intervención se estructuró en tres fases. La primera estuvo centrada en la captación, valoración inicial y diagnóstico social de las personas participantes. La segunda fase constituyó el núcleo principal del proyecto e incluyó talleres, orientación laboral, acompañamiento individual y derivaciones a recursos formativos como PECRISER. Durante esta etapa se trabajó especialmente la inserción sociolaboral mediante la elaboración de currículums, preparación de entrevistas y búsqueda activa de empleo. Varias personas lograron acceder a formación y contrataciones laborales a través del Servicio Canario de Empleo y empresas de trabajo temporal. La tercera fase se dirigió específicamente a personas con problemáticas de drogodependencia, trabajando aspectos emocionales, motivacionales y habilidades para la autonomía personal, incluyendo la gestión económica básica.

Los resultados obtenidos reflejan mejoras significativas en la autoestima, la estabilidad emocional, las habilidades sociales y la motivación personal de las personas participantes. También se fortalecieron las redes de apoyo comunitario y la participación social, reduciendo situaciones de aislamiento y exclusión.

El proyecto ha tenido un impacto positivo tanto a nivel individual como comunitario, favoreciendo procesos de inclusión social, acceso a recursos formativos y laborales y fortalecimiento de la cohesión social en el municipio. La experiencia desarrollada confirma la importancia de mantener programas de intervención comunitaria que promuevan oportunidades reales de integración, autonomía y bienestar social para las personas más vulnerables.