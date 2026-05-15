«Construyendo Puentes de Oportunidad» en el municipio de Tazacorte
Lisi Sánchez, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, valora el impacto de este proyecto
El proyecto «Construyendo puentes de oportunidad», impulsado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte dentro de los Planes Integrales de Inclusión Social, surge como respuesta al aumento de la vulnerabilidad social en el municipio tras la crisis económica, la precariedad estructural y el impacto de la erupción volcánica de 2021 en la isla de La Palma.
La iniciativa parte de una realidad marcada por el desempleo, la dificultad de acceso a una vivienda digna y la exclusión social que afecta especialmente a jóvenes, personas migrantes, personas con drogodependencias y familias con escasos recursos. La falta de estabilidad residencial genera un círculo de exclusión que repercute en el acceso al empleo, la salud emocional y la participación social, provocando en muchos casos aislamiento, dependencia de ayudas y pérdida de expectativas de futuro.
Ante esta situación, el proyecto se planteó como una intervención integral orientada a promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas participantes. Entre sus objetivos principales destacaron el fortalecimiento de la autonomía personal, la mejora de la empleabilidad, el apoyo emocional y el fomento de la cohesión comunitaria.
El programa contó con la participación de 30 personas en situación de vulnerabilidad social, manteniendo una asistencia media de entre 15 y 20 participantes por sesión. El perfil de las personas beneficiarias fue diverso e incluyó jóvenes con dificultades de acceso a la formación, personas migrantes, personas en exclusión social, personas mayores y personas con problemáticas de drogodependencia.
La intervención se desarrolló mediante una metodología de acompañamiento social cercana, participativa e individualizada, combinando acciones grupales e intervenciones personalizadas. Se realizaron 24 talleres grupales relacionados con habilidades sociales, autoestima, gestión emocional, convivencia, orientación laboral y competencias para el empleo. Además, se llevaron a cabo más de 40 intervenciones individuales centradas en el acompañamiento social, emocional y sociolaboral.
El proyecto fue ejecutado por un equipo multidisciplinar compuesto por dos psicólogas, una trabajadora social y una monitora formadora, permitiendo abordar de manera integral las necesidades sociales, emocionales y laborales de las personas participantes.
La intervención se estructuró en tres fases. La primera estuvo centrada en la captación, valoración inicial y diagnóstico social de las personas participantes. La segunda fase constituyó el núcleo principal del proyecto e incluyó talleres, orientación laboral, acompañamiento individual y derivaciones a recursos formativos como PECRISER. Durante esta etapa se trabajó especialmente la inserción sociolaboral mediante la elaboración de currículums, preparación de entrevistas y búsqueda activa de empleo. Varias personas lograron acceder a formación y contrataciones laborales a través del Servicio Canario de Empleo y empresas de trabajo temporal. La tercera fase se dirigió específicamente a personas con problemáticas de drogodependencia, trabajando aspectos emocionales, motivacionales y habilidades para la autonomía personal, incluyendo la gestión económica básica.
Los resultados obtenidos reflejan mejoras significativas en la autoestima, la estabilidad emocional, las habilidades sociales y la motivación personal de las personas participantes. También se fortalecieron las redes de apoyo comunitario y la participación social, reduciendo situaciones de aislamiento y exclusión.
El proyecto ha tenido un impacto positivo tanto a nivel individual como comunitario, favoreciendo procesos de inclusión social, acceso a recursos formativos y laborales y fortalecimiento de la cohesión social en el municipio. La experiencia desarrollada confirma la importancia de mantener programas de intervención comunitaria que promuevan oportunidades reales de integración, autonomía y bienestar social para las personas más vulnerables.
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