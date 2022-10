La escasez de camas sociosanitarias en la Isla colapsa los ingresos hospitalarios

El área de ingresos del Hospital General de La Palma está colapsada. El problema es cíclico –las denuncias se articulan varias veces a lo largo del año–, pero se agrava cuando el alta médica de un anciano no se hace efectiva y este sigue ocupando una cama. Actualmente hay 30 personas en esta situación.

Hace unos días, Radio Club Tenerife informó, a través de unas fuentes sanitarias, de un atasco que no es nuevo: «Los familiares de algunos de estos ancianos primero les dejan de visitar, después dejan de coger el teléfono y finalmente los abandonan allí», avanzaron en relación a un conflicto que en estos momentos condiciona los ingresos hospitalarios y, sobre todo, las intervenciones quirúrgicas. «No se están haciendo porque no hay camas para poder cubrir los postoperatorios y eso trastoca la programación», asegura Cati Darias, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria.

«No se los llevan»

Mercedes Coello, gerente del Hospital General de La Palma, ha admitido en las últimas horas que «estos pacientes ingresan con una patología grave y cuando llega el momento de tramitar el alta sus familiares no se los llevan», denuncia respecto a una realidad que ha llegado a ocupar la totalidad de una planta del complejo hospitalario. Esta afirmación fue matizada a media tarde de ayer por la representante de Intersindical Canaria, que si bien dijo que el número de ancianos con alta que sigue en las instalaciones sanitarias es correcto, no todos están en una situación de «abandono familiar». En este sentido, Darias señaló que aunque pueda dar la sensación de que hay una «situación de abandono» la verdad es mucho más cruda y afecta a dos consejerías del Gobierno de Canarias: la de Sanidad y la de Derechos Sociales. «Si están en el hospital es porque faltan camas sociosanitarias». El embudo que se ha originado en el área de ingresos del Hospital de La Palma no ha dejado de crecer desde el pasado mes de enero. Personas próximas a algunos de los pacientes, que prefieren conservar el anonimato para evitar consecuencias, indican que «existe más de un caso asociado a la incidencia de la erupción del volcán de Tajogaite... Sus familiares más cercanos tienen un problema ocupacional y no saben cómo resolverlo». Y es que todo apunta a la escasez de camas sociosanitarias que existe en estos momentos en la Isla Bonita.

"Pediremos las explicaciones oportunas a la administración" Rafael Yanes - Diputado del Común

Cati Darias va más allá a la hora de analizar lo que está sucediendo cuando valora lo que le cuesta a la sanidad pública ocupar durante 24 horas una cama en el zona de urgencias de un hospital del nivel como el de La Palma (700 euros) o en una planta de ingresos (300 euros). Además, advierte, no es «un problema exclusivo de La Palma». En Tenerife, por ejemplo, Intersidical Canaria cifra en 70 los casos similares que se dan actualmente en el Hospital Universitario de Canarias y entre 90 y 100 en La Candelaria. En Gran Canaria, añade, las cifras en el Materno Infantil y el Doctor Juan Negrín también rozan la centena. «Un hospital no es el mejor lugar para vivir, pero las cifras están ahí y vemos que el déficit de plazas sanitarias lastra a todo el sistema sanitario», reitera al conectar lo que está ocurriendo en el Hospital de La Palma, y por defecto en otras Islas, con los retrasos que se acumulan en la lista de espera. «Los costes que genera por día una cama hospitalaria hay que dividirlos por seis para saber cuánto costaría tener esa misma cama en un complejo sociosanitario», incide en el instante en el que toca la lentitud con la que se formalizan los trámites para el reconocimiento del grado de Dependencia en el Archipiélago.

Muchos de los casos que se dan en el Hospital General de La Palma y en otros puntos de la geografía insular se inician en el instante en el que hay que buscar un centro especializado para enfermos crónicos. Ahí es cuando se percibe que la oferta es limitada o que recurrir a la vía privada supone un desembolso económico inalcanzable para muchas familias que se encuentran en una situación límite. «Esa es una búsqueda angustiosa porque no hay opción de elegir: la oferta es mínima y la que se sale de lo público es cara», insiste Cati Darias sin obviar una circunstancia que tiene un componente dramático importante. «Sé que no es muy agradable hablar de esto, pero en algunos casos esa búsqueda acaba cuando el familiar ya ha fallecido». El envejecimiento de la población –en el caso de La Palma el 20,84% supera los 65 años– es otro de los factores que los especialistas utilizan a modo de explicación cuando se analizan hechos puntuales como este.

El güimarero Rafael Yanes, Diputado del Común, valoró ayer la situación que se está dando en el Hospital General de La Palma sin tener todos los datos en la mano. «Ahora mismo estoy en la Península y no puedo asegurar el número de denuncias que se han tramitado, si es que las ha habido, pero evidentemente estamos hablando de un problema que tiene una gravedad extrema», avanzó justo antes de matizar que «si los datos que están dando los medios de comunicación son ciertos, habrá que actuar en consecuencia... Pediremos las explicaciones oportunas a la administración porque no vamos a permitir que se vulneren los derechos de estas personas».

Fuentes sanitarias consultadas a raíz de la denuncia de «abandono» en el Hospital de La Palma indican que muchos de ellos tienen la conciencia de que siguen allí porque no los quieren en su casa y un elevado número de ellos –casi el 90%– cuenta con la valoración de grado de dependencia.