El Defensor del Pueblo señala que la prioridad y lo decisivo son las personas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, mantuvo ayer varios encuentros con los representantes de las administraciones públicas implicadas en el proceso de recuperación de La Palma, así como con colectivos de afectados, haciendo hincapié en que su Institución ha actuado «de oficio, porque no había quejas». Sólo un manifiesto remitido por asociaciones de afectados llegó a este órgano de carácter nacional, además de tres expedientes trasladados por la Diputación del Común, al estar vinculados con la gestión de la emergencia realizada por administraciones de carácter nacional.

Gabilondo y su equipo se han desplazado a la Isla para «conocer cuál es el sentir de los ciudadanos», recordando que «a veces los procesos administrativos nos hacen olvidar que lo decisivo son las personas, y en La Palma ha habido un problema grande», afirmó, añadiendo que «si eso se olvida perderemos las posibilidades de abordar esta catástrofe en toda su dimensión».

Gabilondo expresó que «teníamos conciencia de que era necesario intervenir», por lo que destacó que continúan con la fiscalización de las actuaciones que se están realizando en la Isla. En ese sentido, recordó que el Diputado del Común ha recibido 37 quejas por la erupción de La Palma.

Toda la información que recojan servirá para elaborar un informe que contenga «recomendaciones y propuestas de modificaciones legales», expuso, señalando también que «este sí es un reclamo de los tres ayuntamientos que han pedido una ley para situaciones volcánicas y celeridad en leyes de contratos que les permitan sean más eficientes».

Asimismo, hizo hincapié en que «el problema habitacional es prioritario», señalando que se han hecho esfuerzos, pero admitiendo que se piden más, recalcando que otra de las vertientes importantes en la reconstrucción de La Palma es la reorganización territorial, señalando que «hay que pensar cómo dar respuesta, porque no solo se han dañado vidas sino también el territorio».

También rogó que los próximos procesos electorales no estropeen la colaboración que las administraciones mantienen en relación a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica.

Tras reunirse con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y el Diputado del Común, Rafael Yanes, destacó la unidad con la que han actuado las administraciones, y señaló que los legítimos intereses de las formaciones políticas no deben dejar de situar a los ciudadanos en el centro. Gabilondo comentó que no es ingenuo y sabe hasta qué punto todas las relaciones entre las administraciones se ven afectadas por procesos electorales, y por ello pidió que la población que sufre no sea utilizada para otros fines.