Bolaños presume de las 50 visitas de los ministros a La Palma tras la «catástrofe»

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presumió ayer en el Senado de las 50 ocasiones en que miembros del Ejecutivo estatal han visitado La Palma tras el erupción del volcán de Cumbre Vieja hace ahora un año. Es el ejemplo, sostuvo, de la preocupación del Ejecutivo por la «mayor catástrofe de protección civil» que ha sufrido el país y en la que «Gobierno de España, el de Canarias, cabildo y ayuntamientos vamos de la mano».

El ministro contestaba así a la ofensiva lanzada por el PP canario contra la gestión que hacen los ejecutivos de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres de las ayudas para los afectados y el plan de reconstrucción de la isla que los populares tildan de «nefasta». Igual que califican de «propaganda» todos los anuncios y medidas que las administraciones estatal y autonómica han realizando con motivo del aniversario de la erupción del volcán.

«El señor Feijóo aún no ha aparecido por allí a no ser que haya cogido el jetfoil que desapareció hace 17 años y todavía no ha llegado a La Palma”, ironizó el ministro frente a la críticas de los senadores Asier Antona y Borja Pérez Sicilia que reclaman para la isla la puesta en marcha de un «detallado y exhaustivo» plan de reconstrucción que integre a todas la instituciones implicadas –ya hay uno aprobado por todas ellas en el marco de la Comisión Mixta creada ad hoc – y que «cubra las necesidades» de todos los palmeros que «no han recuperado su vida».

«Las expectativas respecto a los compromisos y las promesas para la reconstrucción de la isla y atender la situación de los afectados no han sido satisfechas. El Gobierno de España y el de Canarias han sido incapaces de enviar las ayudas. Algunas han llegado, pero no las suficientes como para que los palmeros puedan recuperar su vida», afirman los populares.

Antona y Pérez Sicilia pusieron especial el énfasis en la situación de la agricultura y el sector turístico, que no están recibiendo las ayudas prometidas, así como en el hecho de que muchas personas que perdieron su vivienda no han recibido «ni un euro» de lo comprometidas.

Como consecuencia de los incumplimientos con el sector turístico para incentivar la conectividad las reservas han caído un 50%, apuntó Asier Antona, y hay 15 vuelos menos semanales que antes de la crisis. Su compañero Pérez Sicilia, destacó por su parte que «el plan especial de vivienda anunciado por el ministro Bolaños llega muy tarde porque ya se anunció en su día para que estuviera ejecutado el próximo mes de octubre».

Bolaños, en su defensa, insistió en que el Gobierno central ha aportado 426 millones, beneficiado a 21.500 personas, incluidos agricultores y ganaderos, autónomos, personas y familias que han perdido su plantación o su vivienda. Recordó los 6,5 millones aprobados ayer mismo para enseres, las moratorias de hipotecas y de préstamos, el plan de vivienda para los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla que no pueden acceder a sus casas por los gases tóxicos que aún emana el volcán en ese punto de la costa, e insistió en que «vamos a estar allí hasta que lo necesiten los palmeros y las palmeras».

Todo esto, aseguró el ministro en la Cámara alta, «explica que hoy en La Palma haya 2.500 empleados más que antes de la erupción», añadiendo que «somos conscientes de las dificultades, pero el Gobierno, aunque se han apagado los focos ni es noticia en los telediarios, estará allí hasta que se reconstruya el último proyecto de vida de la isla».