Un cachito de Todoque está de vuelta

Será muy difícil que la normalidad vaya llegando al oeste de La Palma después de tres meses de erupción del volcán de Cumbre Vieja, pero algunos rayos de sol empiezan a vislumbrarse al final del tortuoso camino que ha sido esta emergencia volcánica. Ayer, después de 93 días desde que echara el cierre el sábado, 18 de septiembre, reabrió Tu Tienda de Todoque, un establecimiento de los de aceite y vinagre de toda la vida que llevaba en pie en ese barrio ahora destruido por las coladas de lava desde hace mucho más de un siglo. A su nueva ubicación, en la localidad de Triana, cerca del centro de Los Llanos de Aridane, se acercaron en la reinauguración multitud de personas, la mayoría clientas fieles del otrora local, lo que llenó el ambiente de la alegría de unos reencuentros que no se habían producido en todo este tiempo.

Jessica Expósito, propietaria desde hace poco más de un año de la tienda, lo tuvo claro desde un primer momento. Nada más conocer que la lava había engullido su establecimiento, y lejos de venirse abajo, se puso manos a la obra para encontrar un local en el que poder reabrirlo. Le costó casi tres meses conseguirlo, pero ayer ese afán encontró su resultado. Y lo hizo cargado de emoción, y acompañada de muchos de los vecinos y vecinas de Todoque, que no quisieron perderse este momento en el que un cachito del barrio está de vuelta. «Ahora hay que reconstruirlo para que puedas volver a donde estabas», señaló uno de ellos, a lo que Jessica le respondió que, de ser así, «iría con los ojos cerrados sin dudarlo».

Jessica era todo alegría, recibía a cada cliente con su nombre y una gran sonrisa. Algunos de ellos dejaban escapar alguna lagrimilla. Y es que la nueva Tu Tienda de Todoque tiene los mismos muebles y la misma calidad que tenía la que se perdió por el volcán. Y la personalidad de su propietaria, que con tesón la devolvió de las cenizas. Para muchas de estas personas es un reencuentro con ese barrio que quedó sepultado por la lava, pero cuyo espíritu sigue muy presente en sus mentes. Ayer, la dueña todavía no se hallaba, miraba al suelo y le costaba ver que las nuevas baldosas nada tenían que ver con las centenarias que tenía el anterior establecimiento.

Unos de sus clientes de esta primera mañana fueron Pedro y Carmen, un matrimonio que tiene su vivienda en El Remo, localidad que está en la zona de exclusión. El marido conoció la reapertura de la tienda gracias a un post en Facebook que hizo la propia Jessica y que ha tenido un gran recorrido, y quiso estar ahí el primer día, recordando cómo muchas veces, en su camino hacia su casa desde Los Llanos, paraba a comprar lo que necesitaba. «Es para no perder la costumbre», bromeó. Su mujer, por su parte, también comentó que muchos trabajadores que iban hacia Fuencaliente compraban sus bocadillos para media mañana en este establecimiento.

Y es que los bocadillos recién hechos de Tu Tienda de Todoque son bastante conocidos, al igual que el cortado especial que hace Jessica Expósito. «Al hacerme yo con la tienda, los bocadillos ya existían, pero yo decidí incorporar una cafetera, y tuvo gran éxito», señaló la mujer tras despachar varias de esas bebidas a una familia todoquera que también la acompañó en este primer día de reapertura. Ellos vivían por encima de la tiendita, y la conocían de estar ahí, imperturbable, desde que tienen uso de razón. Al entrar otro de los habitantes de ese barrio, ahora sepultado por la lava, se formó una animada conversación sobre la posibilidad de reconstruirlo desde cero, una vez sea seguro volver a moverse por ese terreno de malpaís. Una ilusión que compartieron todos los presentes, con mucha más fe que certezas de que finalmente pueda conseguirse.

El nuevo establecimiento se encuentra en el número 38 de la carretera de Puerto Naos, justo en la entrada al casco de Los Llanos de Aridane desde la LP-213 a la altura del barrio de Triana. Allí, Jessica localizó un garaje que ha tenido que reconvertir en tienda, adquiriendo extintores, instalando un baño, poniendo un suelo, y en definitiva, adaptándolo a las necesidades propias de este establecimiento. «Ha sido mucho sacrificio y gastos que tuve que poner de mi bolsillo, pero el propietario se portó muy bien conmigo y me perdonó las mensualidades de octubre y noviembre», agradeció la mujer. Ahora, que ha regresado a su actividad, aunque sea en otro punto de la isla, mantiene la premisa que se marcó al comprar la antigua tienda en verano de 2020: «Voy a vivir de esto, no para esto, yo tengo hijos y no voy a perderme el estar con ellos».

Después de «ciento y pico años abierta», la pequeña tienda de aceite y vinagre de Todoque, aquella que recuerdan los más ancianos del lugar, se ha enfrentado a una situación muy complicada, como nunca antes lo había hecho. En esta transición ha estado impulsada siempre por el afán y espíritu luchador de su propietaria, que nunca bajó los brazos ni dejó de remar, y en ese primer día de una nueva etapa, por el cariño y reconocimiento de su fiel clientela. La emoción que se vivió ayer en este pequeño garaje reconvertido fue tan real como el dolor que ha causado el volcán de Cumbre Vieja a su paso. Tras la tristeza, algo de felicidad se abre paso de nuevo.