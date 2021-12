Ni la lava del volcán de La Palma puede con el CD Argual

Las jugadoras del CD Argual se preparan para afrontar su primer partido en casa dos meses después del inicio de la Liga Femenina de Fútbol de Primera de Santa Cruz de Tenerife. Lo hacen invictas pese a que la lava se llevó el campo de La Laguna, donde tenían previsto este año recibir a los visitantes, y a que hasta ahora ninguno de sus dos contrincantes anteriores se ha desplazado a la Isla para enfrentarse a ellas. El estreno es contra las primeras clasificadas, el CD El Sauzal, que cuenta con dos partidos más jugados. Una victoria las convertiría en las líderes virtuales y a su vez les daría la vitola de máximas favoritas para el ascenso a Preferente.

En los últimos tres meses este equipo sólo ha recibido zancadilla tras zancadilla. La plantilla, dirigida desde el banquillo por Antonio Pérez, lo tenía todo listo este verano para dar el salto al fútbol federado. Su campo era el del barrio de La Laguna, donde toda la cadena de filiales del club tenía su casa. El coordinador, Pablo Concepción, más conocido como Polaco, cuenta que las instalaciones estaban recién remodeladas, con nuevos vestuarios, que estrenaron a final de la temporada pasada, y una grada techada que daba cobijo a la afición. «Lo teníamos ya hecho para nosotros», afirma. Pero el volcán arrasó con aquellas instalaciones. Concretamente, la colada que el 14 de octubre engulló parte de este barrio de Los Llanos. «Todo lo que habíamos avanzado se vino para atrás», señala. «Ahora tenemos que pedir permiso para todo», agrega. A ello se une la pérdida de dos de sus patrocinadores, cuyas empresas se han visto abocadas prácticamente al cierre al quedar destruidas por la erupción. O que muchas de sus jugadoras vieran cómo sus viviendas habían sido derruidas por las coladas. Como le ocurrió a la capitana, Desy, quien vivía en el prácticamente extinto barrio de Todoque. «Es un descontrol, perder absolutamente todo de la noche a la mañana, verte con una mano delante y otra detrás, después de tener tu vivienda y tener todo», declara.

Las jugadoras tienen en algunos casos que vivir una odisea en barco y guagua para jugar en Tenerife

El golpe anímico para este histórico club fue enorme, más si cabe porque esta temporada cumple 70 años de historia. Para conmemorarlo, entre otros actos, se formó el equipo femenino de la mano de Antonio Pérez, quien tiene una amplia trayectoria dentro del fútbol femenino. Durante el verano habían conformado una plantilla para, en su debut, ascender a preferente. Pese a las inclemencias, decidieron no amilanarse. Solicitaron el permiso del Cabildo de La Palma para utilizar la Ciudad Deportiva de Miraflores y así convertirla en su nueva casa, en un fortín que les llevara a lo más alto de la clasificación.

El 23 de octubre comenzaron la liga de la mejor forma. 0-10 contra el Buenavista de Tenerife. El primer contratiempo llegó con el CD Laguna, que por motivos varios avisó de que no podía viajar en aquellas fechas a La Palma. Tampoco lo hizo dos semanas después el UD Rambla. Y mientras tanto, las jugadoras del Argual no dejaban de viajar a Tenerife para disputar sus encuentros con el UD Icodense (victoria por 0-3) y el Charco del Pino (otro triunfo por 1-3). Por ello, la semana previa al encuentro con las líderes la tomaban con recelo. «Parece que tienen los billetes para el domingo, así que esperamos que vengan», afirmaba el martes Pérez.

Se quejan, en general, que hacen un esfuerzo tremendo para no faltar a sus partidos en Tenerife pese a que tienen que ir en barco debido a que no saben si, por las cenizas, podrán volar ese día. «Las chicas se tienen que levantar a las cinco de la mañana para coger el barco a las seis, ir al otro lado de Tenerife y jugar», señala Pérez. «Llegan a La Palma de regreso a las 11 de la noche», afirma Polaco. «Nos estamos viendo saturadas, tenemos que ir a todos los partidos en barco, llegamos a todos corriendo y la mayoría de las veces ni calentamos», apunta Pérez, quién recuerda el último viaje cuando se enfrentaron al Charco del Pino. «Salimos de aquí a las 10 de la mañana, dos horas y media de travesía, nos mudamos en la misma guagua de camino al campo, llegamos cinco minutos antes del partido y a jugar». Pese a ello, ganaron por 1-3. ¿Por qué los rivales no hacen ese esfuerzo? «El Rambla primero nos puso la excusa de que no tenían dinero y La Laguna que no encontraron billetes». Decidieron posponer la fecha para principios de este mes, «tampoco se presentaron», apunta Pérez. «Es un cachondeo».

No ocurrió ayer. El CD Sauzal se presentó sobre el césped natural de Miraflores que, como admite el míster, beneficia a las locales más habituadas ya a este terreno. Las elegidas para formar el once inicial en el estreno en casa fueron: Cari en la portería, con una línea de cuatro en la defensa formada por Erika, Emma, Valeria y María Moreno, en el centro del campo Ana, María, la capitana Desy y Alejandra; y en la delantera la goleadora Irene y Eli. «Hay que evitar que nos tiren a puerta» o «hay que acabar todas las jugadas» eran algunas de las últimas indicaciones que el entrenador daba a sus jugadoras. «¡1, 2, 3, Argual!», gritó todo el equipo al unísono a mediodía de ayer antes de un inicio de partido arrollador. Eli hizo el primero en el minuto 4. Seis después, llegó el segundo. Al final, 6-1 que convierte al UD Argual en el único equipo que cuenta sus encuentros por victoria, cinco de cinco, y que les convierte, además, en las máximas favoritas. «Lo somos», reconoce Pérez. Y es que con este equipo no puede ni el volcán.