La ONCE entrega 11.000 gafas y 5.000 gorras para que los palmeros se protejan

Las gafas son una equipación sencilla de utilizar y permiten que aquellas personas que se encuentren en las zonas más castigadas por las cenizas o con mayor número de partículas en suspensión puedan protegerse los ojos, muy sensibles a este tipo de efecto. Se entregan en un primer envío 11.000 unidades para adultos y 500 más para niños y niñas. Los expertos alertan de que los ojos pueden sufrir rasguños por el choque de alguna partícula en el aire, así como sufrir conjuntivitis, picor o lagrimeo, llegando en ocasiones a provocar algún tipo de abrasión. De ahí esta dotación de gafas de máxima protección y buena visibilidad, que permiten ser utilizadas junto a las propias gafas del usuario. Mientras, el uso de las gorras refuerza la protección de la cabeza, la frente e incluso también los ojos, al evitar la caída o impacto directo de cenizas, polvo en suspensión en el aire u otros elementos.

Esta primera entrega de gafas y gorras llega a La Palma gracias a la colaboración del Ejército del Aire y serán distribuidas por la Cruz Roja, organización con un gran despliegue en la Isla Bonita. También colabora la lavandería Ilunion, del Grupo Social ONCE.

En el plano cultural, Carolina Durante, Ginebras o La La Love You, Joe Crepúsculo, Dani y la palmera Valeria Castro serán algunos de los participantes en el concierto solidario que tendrá lugar el día 28 de este mes en la sala La Riviera de Madrid y que la banda Los Vinagres han organizado a favor de su isla natal, La Palma. Bautizado como Vinagrenéfico, nace con el objetivo de recaudar fondos para paliar las consecuencias de la crisis volcánica y contará con otros artistas como Baldosas, también palmeros de origen, así como Cariño, Sexy Zebras, Ankli, Kimberly Tell, Enzzo el Selector y «muchos más por confirmar». «Recordarles que hoy por ti y mañana por mí, que somos un pueblo unido y que aquí no se deja a nadie por detrás», destaca la llamada de auxilio en forma de nota de prensa que el grupo ha remitido a los medios. Según la misma, el dinero recaudado irá destinado íntegramente al Cabildo de La Palma.