Lady Barreto, presidenta del Cabildo... hasta que Génova diga

Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria, tomó ayer posesión como presidenta del Cabildo de La Palma, después de haber encabezado la candidatura que ganó las elecciones el pasado día 26 de mayo.

La líder nacionalista inicia su mandato con el temor real a una moción de censura, una sensación que coarta la actividad de cualquier político. Y es que ha pasado prácticamente un mes desde que se celebraron las elecciones y sus negociaciones o incluso acuerdos con el Partido Popular no se han traducido en la firma de un documento de gobierno para dar estabilidad a la institución. Los contactos entre CC y PSOE han sido más escasos, con mayores desavenencias.

La opción política más plausible para el Cabildo de La Palma es en realidad un acuerdo entre populares y socialistas, que ya se encuentra bastante avanzado con Mariano Hernández como presidente, aunque todo depende de que la cúpula nacional del PP, muy implicada durante las últimas semanas con los pactos en Canarias, autorice el acuerdo a pesar de ser con el PSOE y tiña de azul la Presidencia insular tras una inminente (en caso de recibir el visto bueno) moción de censura. Génova y solo Génova puede sostener en estos momentos a Nieves Lady Barreto como presidenta.

En su toma de posesión, la presidenta lanzó el guante en busca de acuerdos. Sabe que lo necesita. A propósito, subrayó que "se nos pide hoy (se entiende que los ciudadanos) voluntad de diálogo y entendimiento (...), lo que no implica renunciar a los idearios de partido; significa, por el contrario, buscar puntos de encuentro para abordar los problemas y alcanzar las metas del bien común. Siempre ha habido muchas más coincidencias que puntos de desencuentro". Habló "de un diálogo franco y generoso que anteponga el interés general al personal o de grupo".

Entre esos puntos de vista que son comunes, o al menos la presidenta cree que lo son, entre las tres formaciones políticas con representación en la institución insular y que abren vías de acuerdo, Nieves Lady Barreto entendió como "fundamental" la necesidad de "consolidar la industria turística. Un turismo de calidad, sensible y considerado con el entorno", actividad que subrayó "debe ser eje central de nuestro desarrollo, creando la fuente de empleo y riqueza que tanto anhelamos" los palmeros.

La rectora insular no se refirió durante su alegato a los acuerdos políticos o a las negociaciones que ha mantenido en estos días para gobernar los próximos cuatro años, aunque en realidad esa y solo esa era la cuestión que sobrevolaba el salón plenario. Su exposición estuvo más centrada en proyectos de futuro, en la importancia también del sector primario, "que es imprescindible"; en el fomento del talento, el empleo o el refuerzo de los servicios sociales. Tan solo habló de "un pacto por La Palma, por su desarrollo, su gente y su futuro", marcado "por una política de unidad, cuyo objetivo principal sea hacer más felices a las personas". Ideas e iniciativas que se ve capaz de liderar, pero para las que antes tendrá que asegurar un gobierno firme. Lo que a día de ayer (ni de hoy) parece sencillo.

En el discurso también incluyó la importancia de la Ley de las Islas Verdes, la implantación de nuevos estudios universitarios o incluso luchar desde La Palma "por una Canarias de ocho islas iguales (..). No hay nada más injusto que tratar igual a quienes son diferentes".

Más tarde, ya alejada del atril y sin tener delante escrita cada una de las oraciones pronunciadas, Nieves Lady Barreto explicó, o mejor, ratificó ante los medios, cómo se encuentran las negociaciones para formar gobierno. Dejó claro que "tenemos un documento cerrado con el Partido Popular, a falta de una firma". La rúbrica del acuerdo estaba prevista "para el viernes pasado", pero el encuentro se aplazó "por lo ocurrido con el Gobierno de Canarias".

La presidenta no dudó al subrayar que "compartimos (CC y PP) objetivos de desarrollo para esta isla, con un proyecto común en muchas cosas y tenemos (incluso) un reparto de áreas" establecido. No tuvo que decir las razones por la que ese documento no se lleva a la práctica, aunque queda al descubierto: los populares no tienen prisa. ¿Qué político renunciaría a dirigir el Cabildo teniendo esa oportunidad? Y Zapata la tiene.

La presidenta sí avisó de que "no hay mucho margen para seguir dilatando las cosas (acuerdos) en el tiempo. Lo que queremos las fuerzas políticas que están representadas en este Cabildo es ponernos a trabajar y hacer las cosas que hay que hacer en esta isla".

Al ser cuestionada entonces por la posibilidad de que haya dado un plazo definitivo al PP para firmar o no el acuerdo, Barreto dio un paso atrás en su discurso, aclarando que "no me lo he planteado (...). En esto no hay plazo. El plazo, en todo caso, será ponernos a trabajar, caminar y avanzar. El documento (acuerdo con el PP) está preparado para firmar y el Partido Popular tiene la posibilidad de entrar y coger áreas desde que quiera (...). No hemos establecido ningún tipo de línea roja".

Insistió en que "la puerta" del gobierno insular "está abierta para llegar a un acuerdo lo antes posible" con el PP. "¿Repartiremos áreas entre nosotros? Alguien tiene que asumir esas responsabilidades. Lo que no podemos hacer es parar la actividad y la gestión del Cabildo".

Otra opción que está sobre la mesa es un acuerdo CC-PSOE. "Nunca he cerrado esa puerta. Yo insistí en la reunión con el portavoz del PSOE, Anselmo Pestana, pero me dejó claro que su preferencia era un pacto con el Partido Popular". Todo sugiere que será que no.

