Dani Mateo es un tuitero habitual y de hecho alguna vez se ha metido en algún charco por expresar su opinión sobre un asunto polémico. Eso sí, en su time line es más frecuente ver promociones de sus espectáculos o tuits con mucho humor acerca de algún evento de actualidad.

Este domingo de elecciones autonómicas, por ejemplo, compartió algunos memes acerca de los resultados de los comicios y cerró el día con un mensaje claro: "España no es de derechas ni de izquierdas. España son momentos. Ciclos... Y con esta reflexión tan brillante como original, me voy a dormir que mañana es lunes y habrá que reírse de todo esto".

Pero a veces usa esta red social para mostrar un lado más íntimo, alejado del perfil canalla que ofrece en su profesión como cómico o conductor de espacios televisivos o radiofónicos. En los últimos tiempos le ha dado por el paisaje y el patrimonio arquitectónico y cultural: estampas de edificios simbólicos como la Catedral de Florencia o poco conocidos como la Casa Museo Modernista de Alicante protagonizan algunos de sus ultimos post.

En medio de ellos surge una imagen que desde Canarias identifican sin necesidad de leer el post: la céntrica calle Obispo Rey Redondo (La Carrera), de La Laguna.

"No os lo perdaís"

El propio Mateo admite que este pronuncioamiento se produjo "sin ton ni son" pero anima a que cualquier que visite Canarias recale en la Ciudad de los Adelantados. Aunque comite el error de llamarlo "pueblo", cuestión que algunos tuiteteros se encargaron de destacar, admite que es una de las localidades más bonitas que ha visto en su vida "no solo en España". "No os lo perdaís", añade.

No es la primera vez que el humorista confiesa su pasión por el Archipiélago. De hecho, en una ocasión no tuvo reparos en dar la cara ante las críticas recogidas en redes sociales acerca sobre su supuesta falta de empatía con las Islas. "¿Por qué no dices una hora menos en Canarias?", fue el mensaje que supuso una ola de quejas Dani Mateo no tuvo miramientos y señaló: ""Yo soy gran amante de Canarias".