La Laguna ya se prepara para maridar el patrimonio cultural y el vitivinícola

La Laguna se apresta para maridar el programa de la XIX edición de Noviembre Mes del Vino Tacoronte-Acentejo, una cita añeja, organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo con la colaboración del Ayuntamiento lagunero, en la que se combinan de manera armoniosa el patrimonio cultural y la viticultura. A lo largo del próximo mes, el municipio acogerá un calendario de actos (repartidos en el centro de la ciudad, pero con incursiones en Anaga y la Comarca Nordeste), que culminará el jueves, día 24, con la ya icónica Noche en Tinto, en la plaza de la Concepción, donde se descorchará y degustará el vino nuevo de la cosecha de 2022.

Un total de 17 bodegas, además de 20 tascas y locales gastronómicos participan en esta edición, lo que da una buena medida del nivel de implicación del sector, con una programación en la que se aúnan gastronomía, enología, arte, teatro, ajedrez, música, cómic, etc., como principales reclamos.

En el acto de presentación, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, confesó que para el municipio representa «un honor acoger esta cita que vuelve, por fin, sin restricciones pandémicas», definiéndola como una parada obligada para los amantes de la enología y de la gastronomía de toda la Isla. También destacó el firme compromiso que mantiene el grupo de Gobierno con los productos de kilómetro 0, «porque estamos convencidos de su calidad y nuestros vinos son la mejor demostración de que podemos competir sin complejos». Asimismo, el regidor subrayó la apuesta decidida por parte del Consistorio «con el sector agrícola y la recuperación de suelo para cultivos», en el propósito de favorecer el cambio generacional en el campo, un capítulo «donde bodegueros y bodegueras tienen mucho que aportar».

Calidad de los vinos

El responsable del área de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de La Laguna, Aitor López, elogió la enorme calidad de los vinos de la D.O. Tacoronte-Acentejo, «reconocidos no sólo en nuestro territorio, sino también a nivel internacional, gracias al trabajo y al esfuerzo de los hombres y mujeres que permanecen ligados a la viticultura».

A propósito valoraba el paisaje agrario que proyecta y conserva la D.O. Tacoronte-Acentejo, «muy marcado por un sistema de viñedos que genera economía, cultura y vida social», elementos que se van a poder saborear a lo largo del mes de noviembre con un completo programa de actividades.

El concejal puso de relieve la recuperación «del suelo agrario cultivado en el municipio», después de décadas de abandono paulatino del campo, «contando ahora mismo con la mayor superficie en producción de los últimos 15 años», según datos del mapa de cultivos del Gobierno de Canarias, recuperación que dijo está ligada a la sabiduría campesina.

Entre los objetivos del área, Aitor López destacó los proyectos para impulsar las redes de riego de apoyo agrícola en la zona del Valle de Las Mercedes y la Vega lagunera, en el propósito de consolidar el sector primario y aspirar a la soberanía alimentaria.

José Manuel González, presidente del Consejo Regulador de la DO Tacoronte-Acentejo, celebró que «este año 2022 se cumplen tres décadas de la vigencia de Tacoronte-Acentejo –creada por orden ministerial el 7 de septiembre de 1992, publicada en el BOE de 24 de septiembre de ese mismo año–, que han permitido consolidar el sector vitivinícola en la isla» y manifestó, con indisimulado orgullo, que esta DO «fue la primera que se gestó en Canarias», reconociendo el trabajo y el esfuerzo de muchos viticultores y bodegueros, «mantenedores de un paisaje que convierte este territorio en sostenible para beneficio de toda la sociedad». Actualmente, la DO cuenta con una superficie de producción de 744 hectáreas trabajadas por 1.127 viticultores, un total de 31 bodegas inscritas que han recogido en esta vendimia un volumen de 1.345.000 kilos de uva.

La gerente de la DO, María Paz Gil, subrayó la calidad de las actividades propuestas. «Un año más tenemos un programa muy variado. Cenas maridadas con nuestras bodegas en diferentes tascas y restaurantes, estrenando maridaje con el ñame de Anaga, que será protagonista el sábado día 12 de noviembre junto al vino de la zona», destacó.

El programa también ofrece la posibilidad de disfrutar de clásicos de cultura y vino de la mano de historietistas, un capítulo que en esta edición correrá a cargo de Carla Berrocal, así como del teatro de misterio en las bodegas, un proyecto de Néstor Verona-La Laguna Experience, además de prácticas de sostenibilidad con reciclaje, música y vinos, y la novedad de poder disfrutar de un ensayo del grupo Los Sabandeños, en su Casa Museo, con un repertorio de especial sabor a vino, o la desgustación de quesos de Benijo a cargo de la Cooperativa La Candelaria.

Una cosecha «rara»

Mª Paz Gil definió la cosecha de 2022 en la D.O., Tacoronte-Acentejo con el calificativo de «rara» y es que, por tercer año consecutivo, el inicio de la vendimia se ha tenido que adelantar al mes de agosto, lo que a su juicio tiene visos de convertirse ya en algo recurrente. Además, la gerente advirtió sobre un comportamiento extraño, con «una uva de escasa producción en cotas bajas», que fue creciendo a medida que se ascendía en altura, hacia las medianías, al contrario de lo que es habitual.

Por último, describió la cosecha de valor medio, en cuanto a cantidad y calidad en la maduración y los parámetros sanitarios del cultivo, clamando porque venga un buen invierno, con un noviembre lluvioso y frío, que puede mitigar en parte el estrés hídrico que padece el viñedo.