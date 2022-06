El retorno de Amaro Pargo a La Laguna

Amaro Pargo, el célebre corsario, regresa por dos días a la Ciudad de los Adelantados. Será los días 18 de junio y 2 de julio en el marco de una iniciativa del productor del documental Amaro Pargo, entre la leyenda y la historia, Rumén Justo, y de las concejalías de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Laguna. En esas jornadas, a partir de las 10:00 horas, el actor Alfredo López recreará pasajes de la vida de este personaje histórico por las calles de La Carrera, San Agustín, Herradores y Heraclio Sánchez, así como en las plazas de La Concepción y Doctor Olivera, donde también invitará al consumo en los comercios. En estas dos fechas se proyectará a las 16:30 horas el mencionado documental en la Sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. La entrada al acto será gratuita y habrá una charla-debate.

La propuesta fue presentada en la mañana de ayer en la Casa de los Capitanes por la concejala de Comercio y Turismo, María José Roca, y Rumén Justo. «Es un proyecto muy ilusionante y que nos va a permitir reforzar nuestra estrategia promocional durante un período en el que habitualmente desciende el turismo en Canarias», manifestó. «En Turismo creemos que la figura de Amaro Pargo constituye un atractivo único para nuestra ciudad», resaltó la edil de Unidas se Puede.

El vínculo de Alfredo López con Amaro Pargo y la tradición en las Islas no es nuevo. Representa también al capitán de las milicias en la Librea de Tegueste y participa en el Auto Sacramental de los Reyes Magos de este municipio. Ayer entró en la sala de prensa de la Casa de los Capitanes repartiendo marcadores de libros de su obra Amaro Pargo: fe, amor y raíces. «Cuando apenas se hacía alguna actividad, o cuando el concepto de ruta teatralizada se estaba empezando a oír en Europa, pero aquí no, yo estaba dando a conocer a este corsario, que no pirata, por las calles de La Laguna», apuntó el también concejal del Partido Popular en Tegueste.

Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, popularmente conocido como Amaro Pargo, nació un 3 de mayo de 1678 en La Laguna, ciudad en la que también falleció a la edad de 69 años y que acoge sus restos en el sepulcro familiar de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. En torno a su figura, y hace ya en torno a una década, Rumén Justo produjo un documental que se ha convertido en una de las principales plataformas de difusión de la figura del corsario.

«Hibridación» artística

«Es una hibridación entre diferentes tipos de arte», manifestó Justo sobre la acción que este sábado y el 2 de julio se llevará a cabo. «Se trata de una proyección cinematográfica y de una dinamización comercial en las calles, porque creemos que, de esa forma, podemos llegar de mejor manera al público», sostuvo el productor. «La idea es que pasen la mañana en La Laguna, disfruten de los comercios, del buen tiempo que hace ahora y de dar un paseo por una ciudad histórica, y que se queden a almorzar en los bares y restaurantes de la zona, mientras que después, por la tarde, vean el documental y conozcan un poco más sobre ese personaje», añadió sobre la iniciativa histórica y comercial.