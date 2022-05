Pérez y Albelo ratifican las ‘amenazas’ que denuncia Gómez

Los concejales laguneros Santiago Pérez (Avante y PSOE) y Badel Albelo (PSOE) se ratifican ante la jueza en las amenazas denunciadas por el también edil, no adscrito y ex de Ciudadanos (Cs), Alfredo Gómez, en el pleno del pasado 21 de abril. El también senador reconoce haber dicho «te vas a cagar, payaso» y Albelo, responsable de Fiestas, «si no fuera concejal, te partía aquí mismo». Ayer declararon en el Juzgado número 2 de Aguere ante la magistrada María Celia Blanco. El juicio queda ahora visto para sentencia.

La defensa intentó derivar sus conclusiones hacia que no se trataba de amenazas mientras que Gómez, que ejerció la acusación personalmente como letrado pidió la condena explícita «para que tengan antecedentes penales y no se repitan hechos como este en un pleno nunca más». También una multa que ascendería al máximo de 20 euros por día trabajado durante tres meses. «Pido una condena para que no se repitan amenazas como esta en un pleno municipal» Alfredo Gómez - Concejal no adscrito José Manuel Molina (Coalición Canaria) y Elvira Jorge (Avante) declararon como testigos y confirmaron los términos de la denuncia. Jorge matizó eso sí, que había escuchado decir a Albelo que «le pegaría» refiriéndose a Gómez. Tanto la condena como la posible sanción económica deberá determinarlas la jueza. Se espera la sentencia en un par de días. «Calumnias». Santiago Pérez reiteró lo que dijo a su salida de los juzgados, en declaraciones a Radio Club Tenerife, aunque matiza que «estaba siendo objeto de provocaciones y afirmaciones calumniosas». Aclara que como concejal de Urbanismo «desde que tuve conocimiento de que las obras en la casa del alcalde podrían constituir infracción al derecho urbanístico, en el mismo pleno, dicte una resolución para enviar la inspección urbanística». Añade que «al alcalde nunca le di una licencia de obra menor porque nunca la pidió». Explica asimismo que «sus obras se ejecutaron mediante una comunicación previa que es título necesario para poder ejecutarlas y la gerencia no efectúa inspecciones con carácter rutinario de las más de mil de cada año». En este sentido, Pérez considera que ha dio «calumniado» y emprenderá acciones legales contra Gómez. «Maniobra dilatoria». El concejal de Urbanismo de Aguere transmite en un comunicado que el juicio por la denuncia del «concejal tránsfuga» comenzó «con una maniobra dilatoria» al pedir a la jueza «que remitiera el expediente al Tribunal Supremo» porque Pérez es senador y aforado. Quería «estirar el chicle», asegura Santiago Pérez, «probablemente siguiendo las instrucciones de Coalición Canaria (CC), para luego decir que me aprovecho del fuero como Fernando Clavijo». Santiago Pérez admite que la expresión que le dijo a Gómez fue resultado «de un conjunto de provocaciones y de acusaciones calumniosas, denigratorias para mi honor y el de mi familia». Recuerda igualmente que en el último Pleno, en el que no intervino, volvieron las provocaciones: «todas ellas (insultos, frases vejatorias, y sobre todo calumnias) han sido acreditadas por nuestra parte ante el Juzgado mediante certificaciones literales de las cosas que ha venido diciendo». El concejal aclara: «Podía negar los hechos o haberme negado a declarar, pero entendí que era mi obligación como ciudadano y como representante público decir la verdad». «Es el mundo al revés, un ‘vodevil’ propiciado por quien cobra más en uno que yo en 20 años» Santiago Pérez - Concejal de Avante y PSOE «Es el mundo al revés –finaliza Pérez-. Después de 20 años representando a la ciudadanía lagunera sin cobrar un sueldo, cuando el denunciante ha cobrado más del Ayuntamiento que yo en uno, acabo envuelto en esta especie de vodevil mientras que personalidades como Ana Oramas, que aprovechó la Alcaldía para recalificar a hurtadillas un inmueble de su familia y luego venderlo por 4,5 millones de euros, no sufre consecuencias». En todo caso, «refleja la desesperación de una CC en pleno declive, sin líderes ni recambios, y con un alto nivel de ansiedad por recuperar como sea el poder». Los hechos. Los concejales de Urbanismo y Fiestas, Santiago Pérez y Badel Albelo, se sientan en el banquillo en calidad de investigados por un posible delito de amenazas proferidas contra el no adscrito, Alfredo Gómez. Según la denuncia, los hechos de desarrollaron en la sesión plenaria del pasado 21 de abril, cuando Gómez presentó una moción relativa a las obras ilegales certificadas por los informes de la Gerencia de Urbanismo en relación a varios cargos del gobierno municipal. Cuando tocó el turno de explicar el voto, Santiago Pérez se acercó a la secretaria para hacerle entrega de documentación y al sentarse de nuevo le espetó a Gómez «te vas a cagar, payaso». Posteriormente, y, siempre según la denuncia presentada, Badel Albelo le «amenazó» a Alfredo Gómez con la frase: «Si no fuera concejal, te partía aquí mismo».