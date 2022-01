Tenerife por la Bici ve «un paso atrás» en el uso de las dos ruedas en Aguere

Tenerife por la Bici, un colectivo centrado en este medio de transporte sostenible y que desde su fundación ha realizado un especial seguimiento a las políticas en esta materia en La Laguna, observa «un paso atrás» en los últimos tiempos en el uso de la bicicleta en el municipio. «Se ven menos bicis circulando y el aparcabicicletas del tranvía apenas cuenta con unas pocas, lo mismo sucede en el situado en la entrada de la Recova», puso como ejemplos. Ese diagnóstico se lo transmitió la entidad a la edil de Movilidad Sostenible, María José Roca (Unidas), en una reunión celebrada para hacer balance de los proyectos que se encuentran en marcha y plantear sugerencias.

«Pudimos conocer, en palabras de la concejala, el aumento presupuestario del capítulo de inversiones para el año 2022, que permitirá dotar la licitación de la obra del itinerario ciclista entre el casco histórico y el campus de Guajara», informó la asociación. «Dicha obra tardará en adjudicarse, por lo que planteamos que prosiguiera la contratación simultánea de los seis proyectos pendientes de redactar de los itinerarios de la red básica», añadió.

La organización apuntó que la edil les comentó el desarrollo de un «carril acera-bici» a lo largo de la avenida de Los Majuelos, que conectaría con el ya existente en la misma vía en la parte perteneciente a Santa Cruz. «También le planteamos tener en cuenta a futuro la conexión entre la red lagunera y la red de Santa Cruz», señaló. Indicó que coincidieron en la necesidad de dotar de aparcamientos disuasorios a las distintas zonas de mayor afluencia de coches, así como la regulación de las zonas de estacionamiento verde y azul, en paralelo a la materialización de los carriles bici.

Tenerife por la Bici, cuya cara más visible es Paco Roda –antiguo presidente de la Asociación de Vecinos Casco Histórico y amplio conocedor de La Laguna–, también resaltó del encuentro que Roca mencionó la adjudicación y redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible «como uno de los principales objetivos para 2022». Y agregó «Al concurso, cuyo plazo finalizó el pasando 11 de noviembre, se han presentado 16 consultoras». «Asimismo se está a la espera de lograr la subvención del 50% de los 36.700 euros solicitados al Plan Moves II para la mejora de los entornos escolares y la creación de caminos escolares seguros en seis centros educativos del municipio», detalló. El denominado bikefriendly, la Ordenanza de Movilidad Sostenible –“que será objeto de debate en el mes de enero por los colectivos que presentaron alegaciones», apuntó Tenerife por la Bici-, el sistema público de alquiler de bicicletas y los aparcabicis fue otros de los asuntos abordados.

«Somos muy partidarios de disponer de un sistema público como el previsto, pero en paralelo a contar con infraestructura ciclista por donde puedan circular estas bicis de manera segura y cómoda. Sin esta no serán muchas las personas que se atrevan a cogerlas», expresó el colectivo sobre el alquiler. En cuanto a los aparcabicis, preguntó a la concejala de Movilidad Sostenible por el estudio que contrató el Ayuntamiento, y avanzaron que seguirán solicitando que se avance en su instalación. Asimismo, propusieron mejoras en la ubicación de «numerosos aparcabicis» y se interesaron por los que se colocarían en los centros de salud. «Nos informó de que en estos momentos no se dispone de aparcabicis y que no se pueden instalar sin el permiso de Sanidad debido a que el suelo de los centros de salud pertenece a estos», añadió.