En Marcha deja el gobierno porque la alcaldesa no explica el cese de su concejal

La formación política En Marcha que lidera el exalcalde de La Oliva, Pedro Amador, hasta ahora primer teniente de alcalde, hizo efectiva ayer su abandono del grupo de gobierno del Consistorio norteño y deja a la alcaldesa Pilar González, hija del veterano político Domingo González Arroyo, en minoría. Sin embargo, uno de los ediles de Amador, Jero Lozano, se indisciplinó y no acató el mandamiento del partido de dejar el grupo de gobierno, al decidir continuar apoyando a la alcaldesa.

Todo apunta que la regidora tratará de formar una nueva mayoría con el apoyo de los cuatro concejales socialistas, los tres de Gana, uno de Podemos, uno del Partido Popular, el indisciplinado Lozano y es posible, aunque no está confirmado, que incorpore al concejal de Nueva Canarias (NC), Óliver González, lo que sumaría los once apoyos suficientes para continuar manteniendo el bastón de mando. Amador reiteró en su comparecencia pública que no contribuirá a desestabilizar el gobierno.

La decisión de En Marcha de abandonar el grupo municipal tiene su origen el pasado 29 de diciembre, fecha en que la alcaldesa, Pilar González, adopta la decisión de retirar las competencias a la concejala de Economía y Hacienda, Idaira Rodríguez. La iniciativa de la regidora creó una crisis política y de gobierno que ahora se salda con la salida del partido que lidera Amador.

«Hoy hemos puesto en conocimiento de la alcaldesa la renuncia y cese de competencias de los tres concejales que estamos aquí presentes como consecuencia del cese fulminante realizado a nuestra compañera Idaira», señaló Pedro Amador. Además, añadió que tras reunirse con sus compañeros «llegamos a la conclusión de renunciar a nuestros cargos y competencias, así como abandonar el grupo de gobierno y pasarnos a la oposición en solidaridad con nuestra compañera, por coherencia y por respeto al entender que se le ha cesado y a día de hoy desconocemos las causas y motivos que avalaban el cese».