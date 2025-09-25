ILUNION Accesibilidad: el reto de conseguir una sociedad sin barreras

Texto: Gema Carrasco Según la última encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) del INE, se estima que más de 4,3 millones de personas tienen alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente el 9% de la población española. Además, la discapacidad es más frecuente en mujeres que en hombres y aumenta con la edad. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que aproximadamente 1.300 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad, equivalente al 16% de la población global. Estos datos reflejan la necesidad de seguir avanzando hacia la accesibilidad universal y la inclusión, de forma que se garantice que todas las personas participen plenamente en la sociedad, sin barreras de ningún tipo. La accesibilidad universal se define como “la característica que deben tener los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, puedan usarlos de manera segura, cómoda y autónoma”. Se trata de una condición clave para garantizar la igualdad de oportunidades, la autonomía y la plena participación social. Esto no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que promueve entornos, productos y servicios más cómodos y seguros para toda la ciudadanía. Es por ello por lo que en el grupo empresarial ILUNION cuentan con ILUNION Accesibilidad, la compañía líder en este ámbito, con más de 25 años de experiencia y un equipo diverso de 150 profesionales de diferentes ámbitos, desde desarrolladores tecnológicos, ingenieros de sistemas, arquitectos o ingenieros de caminos hasta sociólogos, politólogos, diseñadores gráficos, expertos en Comunicación y SEO, expertos en Accesibilidad a las TIC y diplomados en Turismo. Además, es un Centro Especial de Empleo (CEE), ya que más del 70% de sus profesionales son personas con discapacidad. Su objetivo es liderar y acompañar a las organizaciones, públicas y privadas, en la incorporación de la accesibilidad universal 360º para conseguir que sean entidades inclusivas para sus empleados y para sus clientes.

Servicios de ILUNION Accesibilidad ILUNION Accesibilidad ofrece diferentes servicios, como las auditorías de accesibilidad para empresas de cualquier sector y para entidades públicas; donde evalúan si los entornos, físicos y digitales, procesos, productos y servicios cumplen con la normativa vigente y los estándares de calidad en materia de accesibilidad universal. Además de los requerimientos legales, se incorpora el punto de vista de los usuarios a través de la metodología UX. Otra de las líneas de trabajo de ILUNION Accesibilidad es el desarrollo de productos digitales accesibles, participando en todas las fases desde la idea hasta la puesta en marcha. También diseñan planes de accesibilidad a medida de las necesidades de cada organización para impulsar la inclusión. Estos planes incluyen las líneas estratégicas y las medidas concretas, incorporando la priorización de las acciones, presupuestos y cronograma de actuación. Por otro lado, llevan a cabo diferentes servicios y proveen de soluciones que tienen como objetivo posibilitar que la información y la comunicación lleguen a todas las personas, con especial hincapié en aquellos que tienen dificultades sensoriales y cognitivas: subtitulado, audiodescripción, braille, bucles de inducción, señalización accesible, etc. Si bien, sus servicios se desarrollan en todos los sectores de actividad: banca, energía, transportes, sector público, etc. Hay que señalar por su especificidad el del turismo porque el turismo accesible precisa de acciones en todos los elementos de la cadena de valor, desde instalaciones hasta servicios, comunicación y comercialización. Y es que, desde ILUNION Accesibilidad quieren hacer efectivo el derecho al ocio, la cultura y el turismo. Uno de los trabajos realizados junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sido asesorar en el diseño del ‘Plan Nacional de Accesibilidad Universal. España País Accesible’, la hoja de ruta que guiará al Estado español en esta materia durante los próximos años para dar consecución a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta empresa ha colaborado con las grandes administraciones, entre sus clientes se encuentran empresas de las Big 4 y del IBEX 35 como Banco Santander, con la que ha puesto en marcha un plan estratégico de accesibilidad con un enfoque transversal que no se limita a las personas con discapacidad. La entidad financiera tiene el objetivo de que todos sus entornos, productos y servicios puedan ser utilizados por toda la sociedad teniendo en cuenta la diversidad de capacidades físicas, sensoriales y cognitivas. Y lo hacen adaptando los canales, productos y servicios diseñando nuevas soluciones en las oficinas, web y apps, cajeros automáticos, TPVs, contact centers o comunicaciones.

Un sello con compromiso ILUNION es un referente europeo en Accesibilidad y, junto a AENOR, en octubre de 2024 lanzó el sello Compromiso con la Accesibilidad 360 con el fin de certificar el compromiso de las entidades y considerar la accesibilidad como parte integrante de su estrategia, de incluirla de manera transversal. Para ser merecedores de este sello, las organizaciones deben comprometerse con la accesibilidad, que tiene que estar presente en todos los ámbitos de la organización, desde la gobernanza hasta los entornos, productos, servicios, y soluciones TIC, incluyendo todos los canales de interacción y comunicación, tanto con los clientes como con los empleados. El certificado se obtiene tras pasar por un diagnóstico previo de la situación que presentan en materia de accesibilidad para conocer los puntos a mejorar, contar con una estrategia que marque una hoja de ruta para solventar y poner en valor las actuaciones desarrolladas y el compromiso público de implementar estas actuaciones; todo el proceso sigue la metodología desarrollada por ILUNION. A través de este sello, se comprometen a que todos los ámbitos de su organización sean accesibles. Cabe destacar que Banco Santander, tras el grupo ILUNION, ha sido la primera empresa del IBEX 35 en conseguir el sello Compromiso con la Accesibilidad 360º. En este sentido, Marta Aisa, directora de Sostenibilidad de Santander España, ha explicado que “esta certificación consolida nuestro compromiso con la accesibilidad como factor clave para un modelo de servicio más inclusivo y centrado en cliente y que garantice que todas las personas puedan utilizar nuestros servicios financieros en condiciones de igualdad, autonomía y seguridad”.