La desaparición del CCN, la clave en San Miguel

La integración del Centro Canario (CCN) de San Miguel de Abona en el Partido Popular (PP) reduce a cuatro las candidaturas que optan a la Alcaldía sanmiguelera. Sustituido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), Arturo Eugenio González trata de recuperar la mayoría absoluta que perdió en 2007, cuando de su partido, Coalición Canaria (CC), se escindió quien fue el líder local del CCN hasta la actualidad, Valentín González -ausente de los comicios municipales por primera vez en este siglo-, artífice de que los pactos llegaran a San Miguel.

Tras tres mandatos con alianzas, CC intenta recuperar la supremacía indiscutible con la que gobernó desde 1983 hasta 2007. El veterano Arturo González sigue siendo la apuesta en una candidatura en la que la renovación introducida la rejuvenece algo más respecto al mandato que termina. El regidor, parco en palabras pero directo en el lenguaje, afronta su sexta cita electoral con el sabor agridulce de constatar que una de las obras por las que más de arriesgó en sus pronunciamientos no termina de avanzar: el nuevo enlace Las Chafiras-Oroteanda, clave para subsanar el caos circulatorio en el complejo industrial y residencial del municipio y en la propia autopista del Sur.

Con el éxito en la generación de empleo (dice ser el municipio con menor tasa de paro de la Isla), la puesta en marcha de obras de dotación básica (sanidad y cultura, fundamentalmente), el consistorio saneado, la mayor inversión en política social y la apuesta por el turismo con el desarrollo de nuevos y lujosos complejos, Arturo González cuenta con una candidatura de 11 hombres y 11 mujeres que promete un nuevo IES y un Centro de Educación Especial en Llano del Camello, donde también habrá una piscina; promete la puesta en servicio del nuevo centro de Las Chafiras y la construcción de 120 viviendas públicas, entre otras cosas.

San Miguel de Abona es gobernado aún por el pacto CC-PSOE. Por quinta vez, el socialista Víctor Chinea lidera a una lista electoral en la que hombres y mujeres aparecen alternando los 17 puestos principales. El equilibrio es una de las cualidades que destacan compañeros y rivales del candidato del PSOE, que no se prodiga en apariciones y pronunciamientos públicos con el que el alcalde no le importaría repetir sociedad. Ambos saben lo que es cogobernar con Valentín González (CCN), que no concurre a las elecciones municipales al integrar a su partido en el PP, que repite con María José Tacoronte como candidata. "¿No crees que después de casi un siglo de alcaldes ha llegado ya el momento de que haya una mujer al frente de nuestro ayuntamiento?". Esta reflexión pública, hecha a través de la red social Facebook, se complementa con el compromiso de un Plan General "que defina directrices y estrategias" para un municipio sostenible, dinámico y con políticas ágiles en bienestar social, una ciudadanía participativa y con el vecino como prioridad en la gestión.

Segundo García parece como la novedad. Lo hace con Ciudadanos, tercera fuerza política en el municipio por los resultados obtenidos el pasado 28A. En las elecciones generales, el PP bajó hasta el cuarto lugar perdiendo 22 puntos respecto a 2016, mientras que Cs subió cinco puntos, el PSOE casi tres y Coalición Canaria lo hizo en casi ocho puntos. Toda una incógnita.