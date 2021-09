El Pinar abre el plazo de inscripción en el Programa Extraordinario de Empleo

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro abre hoy el plazo de inscripción en el Programa Extraordinario de Empleo Social 2021-2022, mediante una subvención concedida por el Servicio Canario de Empleo (SCE) para promover la contratación de personas en situación de desempleo que se encuentren en exclusión social o riesgo de estarlo.

Las personas interesadas deberán inscribirse en el Registro General del Ayuntamiento hasta el 11 de octubre.

El alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón Brito, asegura que en esta nueva edición del programa se tiene previsto contratar a 23 vecinos y vecinas por un periodo de 11 meses, para el desarrollo de tareas de interés general y utilidad social en el municipio y reinserción, tal y como se recoge en el Acuerdo Marco de colaboración firmado entre Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Para ello se contará con un presupuesto de 421.674,49 euros, de los que el Ayuntamiento aportará 230.271,48 euros, lo que representa el 54% el coste anual de este programa, mientras que los 191.403,01 euros serán aportados por el SCE, a través de una subvención.

En concreto, los puestos a cubrir durante 11 meses serán de 3 asistentes domiciliarios, 5 barrenderos, 5 peones de obras públicas, 1 monitor sociocultural, 1 monitor deportivo, 5 empleados administrativos en general, 1 peón de limpieza de edificios, 1 albañil, y 1 Psicólogo.

En cuanto al perfil del solicitante, el Programa está dirigido a personas de entre 18 y 65 años, que lleven más de seis meses inscritos como demandantes de empleo desempleados en la oficina del SCE en los últimos 12 meses.

Además, deben estar empadronados en el municipio de El Pinar de El Hierro con una antigüedad superior a seis meses; se podrá obviar la antigüedad mínima, así como este requisito, únicamente cuando queden puestos por cubrir, o en casos de víctimas de violencia de género. Asimismo, no deberán haber participado en Políticas Activas de Empleo ni Planes de Empleo Social desarrollados en los últimos 12 meses, salvo que haya sido por un período inferior a seis meses y estar inscrito como demandante de empleo en la ocupación solicitada.

Los solicitantes deberán contar con un informe de los Servicios Sociales y formar parte de unidades familiares cuya media de ingresos no supere el importe de 450 euros por persona, no pudiendo participar más de una persona de la unidad familiar, salvo que no hubiese otros demandantes de empleo y existieran puestos a cubrir; y personas en riesgo exclusión social según los criterios de los servicios sociales.

Las personas que deseen disponer de más información pueden consultar las bases de la convocatoria en los portales municipales: www.aytoelpinar.org,https://transparencia.aytoelpinar.org/ y https://elpinardeelhierro.sedelectronica.es o dirigirse a las dependencias del Ayuntamiento. La preselección de los participantes por parte del Ayuntamiento se realizará conforme al acuerdo adoptado por la comisión de valoración.