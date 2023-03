El ‘efecto llamada’ por la creación de empleo hace crecer el paro en las Islas

Todos ellos se inscriben en el grupo que recibe el nombre de «sin empleo anterior» y su número de efectivos se incrementó en 1.725. El otro gran colectivo que elevó la cifra de parados en el Archipiélago fue el de los servicios (1.107 más) y en él también se observa idéntica paradoja.

En el principal gran nicho de actividad económica de las Islas se generaron 1.168 puestos de trabajo, con la hostelería (1.175) y la educación (1.173) tirando del carro, y la sanidad (-1.267) y el comercio (-868) frenándolo. Por partes, la solidez del turismo continúa brindando buenas noticias y es buen momento para que los docentes encuentren acomodo de igual manera que no lo es en el final de cada curso.

Eso en lo que respecta a la cara amable. En la más gris, la paulatina retracción de la fuerza de trabajo en el ámbito sanitario y sociosanitario irá ganando en intensidad en la medida en que la pandemia vaya quedando más lejos en el tiempo. De todos modos, en esta rama aún hay 13.503 trabajadores más que antes de la llegada del coronavirus. En lo que respecta al comercio, nada extraño pasadas las navidades y la primera ola de las rebajas.

Descrito el contexto, lo cierto es que el paro aumentó por segundo mes consecutivo en la comunidad autónoma, una de las ocho en las que lo hizo en febrero y la tercera en intensidad relativa (1,46%) por detrás de Murcia (1,72%) y Madrid (1,63%). En el conjunto del país, 2.618 personas (0,09%) alimentaron el capítulo de desempleados que conforman ahora 2.911.015 ciudadanos en total.

La aparente contradicción que se reflejó en el mercado laboral del Archipiélago a lo largo del segundo mes de 2023 le es aplicable al conjunto de España. El paro, como ha quedado dicho, creció a pesar de que se creó empleo –88.918 (0,44%)– en todas sus regiones.

A pesar de ser ya dos los meses en los que las oficinas canarias registran un aumento de demandantes, la consejera de Empleo del Gobierno regional, Elena Máñez, solicitó un análisis «en perspectiva». En su opinión, la complejidad de la actual coyuntura lleva a la distorsión, por lo que es más razonable fijar la vista en «la tendencia». Esta es buena y continuará siéndolo mientras la llegada de turistas mantenga su actual robustez. Y, peligro, viceversa. De ahí que Máñez no olvidara introducir en su discurso la necesaria prudencia. En definitiva, ni el monte es el cementerio en que la oposición lo convierte en cuanto aparecen unos números negativos, ni es el orégano que pretende cosechar el Ejecutivo cuando las vacas vienen rollizas; el empleo va bien porque la economía también, y es así porque el turismo funciona.

En línea con lo ya expuesto, el viceconsejero de Empleo canario, Gustavo Santana, explicó que lo ocurrido en febrero sucede «cada vez que se sale de un periodo de crisis y la población reconoce que la actividad económica resulta propicia para la consecución de un contrato». A ello añadió lo fácilmente detectable que es esa situación. Basta comprobar el crecimiento de los demandantes que nunca antes han trabajado y el de los menores de 25 años.

Sin embargo, la realidad también admite que se aborde de una manera distinta. Así lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, que llamó la atención sobre las dificultades que en muchas ocasiones encuentran los empresarios para hallar los perfiles necesarios entre los demandantes registrados en las oficinas de empleo de las Islas. Ante esa situación, reclamó la puesta en marcha de políticas activas de empleo que mejore la aptitud de quienes buscan trabajo.

El resto de sectores de la economía también aportaron nuevos afiliados. La construcción, 722; la agricultura, 150, y la industria, 66. ¿Y cómo se reflejó esto en cuanto al paro registrado? La primera solo restó quince demandantes; la segunda, 117, y la tercera no pudo contribuir a la mejoría y sumó 26.

El reparto del repunte no mostró diferencias por sexos: los hombre sumaron 1.380 y las mujeres, 1.346. Un movimiento homogéneo que impide reducir la diferencia histórica. El Archipiélago tiene 107.950 desempleadas y muchos menos –81.216– desempleados.

Mayor fue la diferencia si se desagregan los datos por provincias. Las Palmas aportó 1.746 al total y Santa Cruz de Tenerife, 980. Para hallar la causa de esta diferencia basta acudir de nuevo acudir al grupo «sin empleo anterior», al que la provincia oriental aportó 1.078 desempleados y la occidental, 647. Así las cosas, en la primera de ellas hay ahora 97.956 personas en busca de una oportunidad laboral, mientras que en la segunda la cifra para en 91.210.

El secretario de Organización, Comunicación y Relaciones Institucionales de UGT-Canarias, Héctor Fajardo, encontró en la estabilización de la tasa de temporalidad en torno al 50% «un dato muy positivo». Sin embargo, admitió que los 47.903 contratos rubricados en febrero en la comunidad autónoma (-13,46%) que no tiene nada de bueno.

Mes de transición

A la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no le preocupa «en absoluto» la subida del número de desempleados, porque fue inferior a «la media» del mismo mes de otros años, y febrero es un mes «de transición hacia el modelo de estacionalidad positiva». Un esquema que no cuadra con la realidad canaria en la que la temporada alta turística mantiene en este momento su vigencia plena. Díaz señaló que en años anteriores «lo normal era una subida en torno a 30.000 o 35.000 desempleados más». No obstante, admitió que el paro es «el principal problema del Gobierno de España». Ahora bien, la ministra puso «en valor» que tras una pandemia, una caída del PIB de 11 puntos y una guerra, la tasa de paro se sitúa en el 12,9%. «Estamos volcados con cualquier familia que tenga un miembro en paro», enfatizó. Además, defendió la protección social del Gobierno de España. «Hoy, la media por prestación pública por desempleo es de 74 euros más», ejemplificó antes de resaltar nuevamente los 344 euros que se han añadido al salario mínimo interprofesional. Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, señaló que España no crea empleo sino que lo que hace es «repartirlo» porque más de la mitad de los contratos indefinidos firmados en febrero son fijos discontinuos. Desde que se aprobó -por el error de un diputado del PP- la reforma laboral, la oposición y las patronales han incidido en que las cifras del paro mejoran porque lo que antes eran desempleados, ahora no computan como tales por tratarse de fijos discontinuos en actividad latente. | J. G. H.