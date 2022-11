Gonzalo Bernardos: "Quien habla de decrecer te dice que el nivel de vida te lo bajes tú, no él"

Gonzalo Bernardos, economista y televisivo analista visitó este miércoles Palma para ofrecer una charla sobre alquileres y okupaciones en el marco de un ciclo de conferencias organizado por el Colegio de Administradores de fincas de Balears que se prolongarán hasta el viernes.

Dicen que los economistas no aciertan nunca en sus predicciones. ¿Por qué me tengo que fiar de usted?

Porque he acertado muchas. En 2007 acerté que el mercado de la vivienda se la pegaba y volví a acertar cuando en 2014 dije que se recuperaba. Siempre que las circunstancias no cambien no es tan difícil. El problema es si tienes en medio una Covid o una guerra. No tengo nada de brujo, soy un economista que sabe interpretar bien las tendencias.

¿La okupación de viviendas es un problema real o es un problema inflado?

Es un problema bestial porque si tengo miedo de que okupen mi vivienda que tengo en alquiler, seguramente lo que haré será venderla. Entonces el mercado de alquiler se hace más pequeño, la oferta es inferior a la demanda, el precio sube y mucha gente no podrá alquilar un piso, sino una habitación.

El precio de los alquileres no deja de encarecerse. ¿La solución es poner un tope?

Los controles de los precios de los alquileres se han puesto en práctica en muchos lugares y siempre ha fracasado. Los gobiernos que intentan regularlos engañan a los inquilinos porque les dicen que son una pócima mágica, y que podrán alquilar una vivienda en el mejor sitio de Palma por 500 euros. Vivimos una emergencia de opciones populistas. Es un cachondeo que un partido que se dice de izquierdas como Podemos quiera hacer la misma política de vivienda que hizo Franco. En 1950 había en la provincia de Barcelona el 81,5% de viviendas em alquiler. En 1980, después de tantos años de control de los alquileres, ese parque estaba en el 20%.

¿Entonces cómo lo arreglamos?

Hay dos opciones, pero ninguna de ellas les gusta a nuestros gobernantes. La primera consiste en compensar a un particular que alquilaba por mil euros porque le has pedido que lo baje a 600. Le eximes de que tribute ese alquiler a Hacienda. O que no pague el IBI o la comunidad si se compromete a alquilar durante un largo periodo de tiempo. O le subvencionas el 50% de una futura reforma. La segunda opción es más lenta: construir un parque público de viviendas de alquiler. Aquí el problema es que algunos inquilinos dicen que no van a pagar el alquiler, y como que los políticos no se atreven a desahuciarlos, no pagan. Otro problema es que al cabo de cinco años muchas viviendas están destrozadas y a la administración le sale caro rehabilitarlas.

Los precios para comprar también son prohibitivos. El Govern balear parece abierto a limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros.

Todo el mundo quiere tener a extranjeros con un elevado poder adquisitivo porque eso significa turismo de calidad, más gasto y más riqueza para todos. Empiezan diciendo que solo pueden comprar los residentes, después dirán que solo los nacidos en Baleares y después solo los nacidos en Palma. Tengo mis dudas de que se pueda restringir. Son posturas de gente a la que le gustaría que Baleares fuera como hace 30 o 40 años. Ahora es una comunidad más rica y crea más empleo.

Y más saturada en verano. Hay un debate sobre decrecer en plazas turísticas. Ese es un concepto que no suele gustar a los economistas.

Es que quienes defienden eso normalmente te dicen que el nivel de vida te lo bajes tú, no ellos. Lo suyo es que el nivel de vida suba, no que baje. No puedes decirle a alguien que no llega a fin de mes que sea todavía más pobre. Habla de decrecimiento el sector medioambientalista, pero como que no tienen ningún modelo económico para generar riqueza utilizan el medio ambiente para decir que hay que ser más pobre para salvar el planeta. Y también defiende decrecer quien no sabe solucionar problemas sociales. Baleares tiene un territorio, y lo que puedes hacer es construir más viviendas. Pero alguien te dirá que si construimos más viviendas, perderemos atractivo turístico. No se puede conseguir todo sin alguna repercusión negativa, pero unos cuantos se han vuelto muy pijos. Pido a todos los gobiernos, empezando por el de Baleares, pragmatismo. Y que no rechacen el turismo, si no que intenten elevar la calidad.

Considera que el turismo sigue siendo la solución.

El turismo para Baleares no es un problema, es una bendición. Si puedo tener a una gran parte de los ricos de Europa, ¿por qué me niego? Van a gastar dinero y van a hacer más ricos a los residentes.

El Euribor ha vuelto a ser un dolor de cabeza para miles de hipotecados. ¿Hasta cuándo seguirá subiendo y hasta cuánto?

Como mínimo el año que viene el tipo oficial del Banco Central Europeo estará en el 3%. Y el Euribor llegará al 3,5% en el primer semestre. ´Muchos de quienes tienen una hipoteca variable pagarán más del 4% y eso será un dramón para muchas familias. La ministra Calviño debería evitarlo, pero no hace nada. Y es fácil: que las hipotecas permanezcan con una cuota y que lo que varíe sea el número de años del préstamo. De ese modo habrá menos morosidad y las economías de las familias no se resentirán tanto. Calviño es la ministra contable, solo le falta la visera, pero ideas originales todavía no le he escuchado ninguna

¿Pronunciaremos la temida palabra recesión en 2023?

Más que una recesión, estancamiento. España está mejor que la mayoría de países europeos porque depende menos del gas ruso. En Europa habrá recesión y nosotros estaremos entre un estancamiento y una recesión ‘extralight’ como la de 1993, cuando el PIB bajó un 1%. Mientras Alemania irá a la UVI, nosotros tendremos un resfriado.

¿Esa recesión europea traerá a menos turistas?

Si me dedico al turismo barato, tendré problemas. Los que se dedican al turismo de calidad no los tendrán porque esos turistas seguirán viajando.

¿Hay que volver a subir el salario mínimo?

Hay que subirlo el año que viene, y estaría bien hacerlo de los mil euros actuales a 1.050. Subidas mayores las dejaría para otro momento porque hemos aconsejado a los trabajadores del sector privado y público que se suban los salarios menos que la inflación. Subiendo un 5% quienes cobran menos mantendrán el poder adquisitivo. Y en 2024 tocaría subirlo algo más que la inflación.