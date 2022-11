El ‘Amazon canario’ aspira a llegar al millón de usuarios en 2024

Canarias Prime es un claro ejemplo de cómo la iniciativa privada da soluciones a problemas que la Administración pública no ha podido resolver. El auge del comercio electrónico ha deparado en las Islas ciertas dosis de frustración. Esa frustración que sufre quien encuentra en Internet el suéter, los zapatos, el abrigo, el perfume o el videojuego que tanto tiempo lleva buscando cuando lee eso de no hacemos envíos a Canarias. Una especie de ciberdiscriminación en la que los promotores de Canarias Prime vieron una oportunidad de negocio y, a su vez, un remedio a esa frustración colectiva. Hicieron de la necesidad virtud. Con esa doble vocación social y empresarial echó a andar hace ahora un año –fue exactamente el 1 de noviembre de 2021 cuando Canarias Prime comenzó su andadura– el particular Amazon isleño. ¿Qué hacen? Algo tan sencillo y a la vez tan complejo como traer a los cibercompradores isleños todos esos productos y mercancías que no se envían al Archipiélago. Así que ese suéter, ese abrigo o ese videojuego al que acompaña el dichoso cartel de no hacemos envíos a Canarias llegará al fin a las Islas gracias a la intermediación de Canarias Prime. Ya van por 140.000 usuarios y aspiran a tener un millón de clientes a finales de 2024. En otras palabras: aspiran a lograr en solo tres años de vida que «aproximadamente el 50% de la población canaria [casi la mitad] utilice de forma habitual Canarias Prime para sus compras online».

Así lo explica Edgar Aldaz, responsable de este singular Amazon isleño, un sobrenombre que ni mucho menos ven con malos ojos en Canarias Prime, más bien al contrario. De hecho, los inicios del proyecto están relacionados con el gigante estadounidense del comercio electrónico, con el que Aldaz trabajó durante muchos años. Es más, el empresario llegó en su día a un acuerdo con Amazon para traer al Archipiélago esos productos y mercancías que no se enviaban a la Comunidad Autónoma. «Todo empezó como un proyecto Amazon, por así decirlo, que acabó por evolucionar; pensamos que si le traíamos todo a Amazon, por qué no traer también lo de los demás», ahonda el responsable de una de las startups –empresas emergentes e innovadoras– más exitosas de los últimos años. No obstante, basta con ver el logo de Canarias Prime para reparar en esa relación con la multinacional fundada por Jeff Bezos. La logística Pero ¿cómo trabaja Canarias Prime? ¿Cómo hace posible el milagro de introducir a las Islas de lleno, y de una vez por todas, en el cibercomercio? La empresa, expone su responsable, «funciona como si fuera un Glovo o un Just Eat, por ejemplo, es decir, como un sistema de delivery; si Glovo te lleva a tu casa la comida de ese restaurante que no tiene servicio de envío a domicilio, nosotros hacemos prácticamente lo mismo pero en otro sector, el de esas tiendas online que no hacen envíos a Canarias». En definitiva, «interactuamos como Glovo, como Just Eat o como cualquier otro sistema de delivery», ahonda. El proceso es sencillo: cuando un internauta de Santa Cruz, Gáldar, Arrecife o Barlovento adquiere un determinado producto en un comercio online, uno de esos muchos comercios que no hacen entregas en el Archipiélago, el pedido se envía a los almacenes que Canarias Prime tiene en la Península, para de ahí salir casi de inmediato rumbo las Islas. «Luego, en nuestros almacenes, organizamos los distintos productos y mercancías, los reetiquetamos y los enviamos cada tres días más o menos». Para que los pedidos lleguen cuanto antes, de modo que el comprador canario esté en igualdad de condiciones con el de Soria, Madrid o Barcelona –al menos en la medida de lo posible–, la startup ha suscrito acuerdos de colaboración con empresas navieras, lo que permite un flujo constante de mercancías hacia el Archipiélago. «Tenemos navieras entre nuestros partners [socios] y salimos todos los miércoles y sábados con contenedores llenos hacia las Islas, en concreto hacia Gran Canaria y Tenerife, y luego desde las islas mayores se hace el reparto a las islas menores a través de correo exprés y del resto de sistemas de reparto», detalla Edgar Aldaz. De esta manera, los promotores de Canarias Prime han convertido en negocio la fórmula con que muchos residentes en la Comunidad Autónoma conseguían traerse sus compras: la de poner como dirección de envío la de algún familiar o amigo de la Península para que luego este reenviase el pedido al Archipiélago. El domicilio de escala es ahora el de los almacenes de Canarias Prime, lo que, además, permite recibir el producto mucho más rápido. El sector privado, cabe insistir, viene así a solucionar un obstáculo que el sector público no ha sido capaz de salvar. «Al final, en el sector privado siempre intentamos buscar esos nichos de mercado donde puede haber negocio, lo que muchas veces pasa por encontrar la posible solución a un problema que tiene la sociedad, y Canarias Prime hace justamente eso: solucionar un problema». El representante de la empresa –que en sentido estricto es en realidad el trabajo común de un conjunto de empresas del ámbito del comercio electrónico– precisa que la firma habrá gestionado al finalizar este mes, solo un año después de su nacimiento, más de 10.000 pedidos, lo que da una idea del vertiginoso ritmo de crecimiento experimentado por Canarias Prime. Con el Black Friday a la vuelta de la esquina y la precampaña navideña ya en los escaparates, es decir, en fechas en las que se disparan los pedidos online de los canarios –que seguramente se dispararán aún más en cuanto se generalice el uso de las apps de Canarias Prime–, son hasta 33 las personas que trabajan para la startup. Hace un año, cuando el proyecto echó a andar, apenas era cinco los empleados, con lo que la plantilla prácticamente se ha septuplicado en tan solo doce meses. «Nunca habíamos sacado adelante un proyecto con una velocidad de crecimiento tan rápida», reconoce Aldaz. En cuanto a los pedidos más habituales de los canarios, el responsable de la compañía asegura que el singular podio lo copan la moda y los complementos, en el primer puesto; la perfumería y la cosmética, en el segundo cajón; y la tecnología, en tercera posición. Pero eso sí, «vendemos absolutamente de todo» –todo lo dicho pero también material de ferretería, comida para animales, productos para el hogar, recambios...– y «de todo tipo de tamaños», puntualiza Aldaz. El objetivo, al fin y al cabo, es acabar de una vez por todas con la tiranía del no hacemos envíos a Canarias.