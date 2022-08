Las frutas y hortalizas se encarecen debido a las olas de calor y a la crisis energética

Así pues, las bombas que extraen el agua procedente de los pozos subterráneos, han trabajado más de lo frecuente, lo que han aumentado los costes totales de producción, ya que el precio de la electricidad, que estos sistemas usan para funcionar, siguen disparados debido a la crisis energética.

Así lo ha asegurado a La Opinión el secretario de Agricultura y Agua de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en la Región de Murcia, Antonio Moreno Soriano, quien ha puntualizado que este aumento de costes "pese a que varía en función de la comunidad de regantes, ya que la profundidad de los pozos es distinta y por tanto la cantidad de energía que se requiere para extraer el agua, se sitúa, de media, en torno al 35%".

Según ha apuntado Moreno, todos los cultivos de regadío de la Región se van a ver afectados, en mayor o menor medida, por este aumento de costes. Frutales como el melón o la sandía, cítricos como el limón, la naranja y el pomelo, hortalizas como el pimiento, el tomate, el calabacín, la lechuga, el brócoli, el apio o el perejil; y frutas de hueso como la pera, la manzana, el melocotón, el paraguayo, la nectarina o el albaricoque.

Sin embargo, los agricultores tienen expectativas de que la situación mejore durante los meses venideros, pues este incremento del coste medio, "pese a que sigue siendo superior que el año pasado, se ha moderado en fechas recientes debido a la puesta en marcha del tope del precio del gas, un mecanismo que ha ayudado a reducir la factura de la electricidad", ha subrayado el secretario de Agricultura y Agua de UPA.

Unión de Uniones, en contra de la reducción del uso de fitosanitarios

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se han mostrado contrarios a los cambios que la Comisión Europea (CE) quiere introducir en el marco legislativo sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, "optando por un reglamento en lugar de la directiva actual y planteando unos objetivos desmedidos en cuanto al plazo y métodos de reducción en su utilización". Así pues, la organización ha resaltado la "celeridad" de tal proceso, al que ha tildado de "incongruente". Unión de Uniones, ante la propuesta de reducción de estos productos con el objetivo común de alcanzar una reducción del 50% en 2030, advierte de que "tal objetivo no atiende a la realidad productiva del sector agrario estatal y comunitario, que, además, no está acompañado de un estudio de impacto riguroso, que no presenta alternativas ciertas y viables para las explotaciones y que no hace ninguna referencia a las sustancias prohibidas que entran a través de las importaciones alimentarias de países terceros".