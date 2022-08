«Si desaparece el efectivo, una parte de la sociedad quedará marginada»

Loomis ha invertido en Canarias más de seis millones de euros desde que llegó a las Islas en 2019. ¿Cómo ha sido la evolución de la empresas desde entonces?

El 1 de julio de 2019 compramos la división de transporte de fondos de Seguridad Integral Canaria y llegamos al Archipiélago. Principalmente lo que hemos hecho con esa inversión es renovar la flota de vehículos y además, empezar a poner terminales porque antes el sistema era todo muy manual. Ahora está más digitalizado, más automatizado. También invertimos en la plataforma en la que estamos en Gran Canaria, que inauguramos en noviembre de 2020 y es hasta el momento la más grande que tenemos en las Islas. Y en las naves también hemos incluido todas las medidas de seguridad necesaria, le hemos dado a los trabajadores todos los mecanismos para que, tanto en la calle como en las delegaciones, puedan hacer su trabajo con toda la calidad como lo hace cualquier trabajador en la Península.

¿Qué balance hace de estos primeros años en Canarias?

Poco a poco hemos ido adquiriendo una cartera mayor de clientes, al final también tenemos el respaldo de Banco de España, actuamos con su autorización y hemos ido creciendo poco a poco. Loomis es una empresa sueca y somos líderes en Europa, en Estados Unidos y tenemos una cartera de clientes bastante potente.

¿Qué territorio español les queda por conquistar?

Estamos en todos sitios menos en Baleares. Canarias es el primer archipiélago español en el que estamos. Tenemos delegación y base en La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. También realizamos servicios en La Gomera y en El Hierro.

¿Cuál es la plantilla de Loomis en las Islas?

En Canarias somos unos 200 trabajadores y tenemos más de diez vehículos. Los vigilantes tienen que tener la identificación oficial TIP y licencia de armas. Todos los años hacemos un curso de reciclaje y refrescamos un poco los valores de la empresa. La inversión económica ha servido para mejorar los vehículos blindados y los ligeros que ahora constan de mayores medidas de seguridad. Esto impide que los trabajadores, en caso de cualquier incidente, se vean comprometidos. Y las cámaras también están más controladas con muchos procesos de seguridad que permiten darle también una tranquilidad y una transparencia al cliente.

¿Tienen planteadas más inversiones en las Islas de cara al futuro?

Sí, la idea es ir creciendo e invirtiendo lo que sea necesario.

¿Poner en marcha una empresa de seguridad en territorio insular plantea mayores dificultades?

No, al final intentamos traer la misma forma de trabajar que en la Península y yo creo que lo hemos conseguido. Loomis quiere ofrecer a los canarios todas las garantías que tienen el resto de sus clientes por todo el mundo. Aquí se trabaja igual y al final el objetivo es crecer y apostar por el mercado canario. La diferencia en Canarias es que aquí tenemos que tener delegación en todas las islas independientemente de los volúmenes porque no puedes saltar de una a otra. En la Península si tienes poco volumen en una comunidad puedes realizar el trabajo desde otro territorio aunque el traslado en coche sea de tres horas. Aquí eso no lo podemos hacer.

¿Han tenido que aplicar más medidas de seguridad en Canarias? ¿Considera que se trata de un territorio seguro?

Es seguro. Al final aplicamos aquí la ley de seguridad privada, la misma para todo el territorio nacional, no existen medidas adicionales por estar aquí.

¿Han vivido algún episodio en las Islas en el que peligrara la seguridad de sus trabajadores o de la mercancía?

Por suerte, y de momento, estamos escapando (risas).

¿Cuál es el perfil de los clientes de Loomis en las Islas?

Trabajamos con bastante retail (comercio minorista) y al final con cualquiera que maneje efectivo. No tiene que ser una empresa en concreto de un sector determinado, sino cualquiera que necesite que gestionemos su efectivo. Existe el concepto erróneo de que nuestros clientes solo son empresas grandes y no tiene por qué. El bazar que tenemos en la esquina de casa al final tiene un problema cuando tiene que llevar el dinero al banco porque al final es un riesgo y conlleva tiempo. Nosotros somos los encargados de gestionarlo. También ofrecemos otros servicios como el de llevar cambio a los negocios, que para muchos es complicado. Por lo tanto no tiene que ser un servicio con una facturación mensual enorme, puede ser también el pequeño comercio. La gente tiene también el concepto de que nuestros servicios son caros y exclusivos, pero nada más lejos de la realidad. Podemos adaptarnos a todo tipo de empresas.

¿Qué cuota de mercado tiene Loomis en Canarias?

Al final solo somos dos empresas en Canarias que nos dedicamos a esto. No te voy a dar cifras, pero no es un 10-90. Está bastante repartido.

El covid provocó que el dinero en efectivo pasara a un segundo plano. ¿Qué consecuencias tiene esto para la empresa?

El dinero en efectivo ha disminuido, eso es una realidad. Hay incluso informes del Banco de España que lo confirman. Creo que se ha intentado fomentar demasiado la digitalización y me parece bien, pero al final queremos ser una sociedad inclusiva y diversa y apostando todo a la digitalización estamos excluyendo y marginando a una parte que no tiene acceso o no quiere tenerlo. Nosotros aquí decimos que cuando se inventó el ascensor nadie se planteó quitar la escalera, entonces con esto tiene que ser igual. No estamos hablando de quitar la tarjeta o el efectivo, hablamos de mantener todos los medios de pago de manera que cada uno utilice el que prefiera. En Canarias el efectivo se va recuperando con la llegada del turismo. Con la mejora de la economía iremos recuperando el porcentaje que perdimos en la pandemia.

Loomis no solo trabaja con efectivo, ¿qué otros servicios ofrece?

Hacemos traslados de valores. No solo dinero, también cuadros, joyas y muchas más cosas. Incluso exámenes de oposiciones. Todo lo que entendemos que tiene un valor, requiere una custodia y un traslado. También hacemos traslados internacionales en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica. Tenemos esa flexibilidad.

También es importante el trabajo que realizan en los puertos canarios...

Claro, ten en cuenta que los barcos necesitan que se les lleve efectivo en la moneda que sea para pagarle a sus tripulantes y nosotros trabajamos con moneda extranjera. Loomis hace esa labor y más aquí donde los puertos son muy importantes y cuentan con muchísimo movimiento.