La Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife (Asinelte), integrada en Femete, alerta de que «hay comunidades de vecinos que siguen sin cumplir con la obligación de inspeccionar las instalaciones eléctricas periódicamente para detectar y corregir las deficiencias en instalaciones comunes de baja tensión, como contadores, alumbrado de emergencia y tomas de tierra en malas condiciones. Esto evitaría tragedias como la que pudo suceder el pasado fin de semana en un edificio de la capital tinerfeña, donde se originó un incendio en el cuarto de contadores del inmueble».

“Por más que lo denunciamos en reiteradas ocasiones, continúan detectándose fallos de gravedad. Entre ellas, las centralizaciones de los contadores están obsoletas muchas veces y no cumplen normas. Todavía nos encontramos con contadores eléctricos instalados en tableros de madera o en recintos con insuficiente ventilación. También las tomas de tierra presentan deficiencias. Incluso muchos edificios no las tienen. Además, hay circuitos que no cumplen con la reglamentación actual en el sentido de que no están correctamente protegidos. También hemos actuado por varios conatos de incendio provocados por la mala conexión de aparatos de aire acondicionado… En definitiva, hay comunidades de propietarios no cumplen con la obligación de revisiones periódicas y el correcto mantenimiento de las instalaciones», explican desde la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones.

Profesionales

Al mismo tiempo, desde Asinelte vuelven a resaltar “la necesidad de impulsar la implantación práctica de la cultura de la seguridad eléctrica preventiva y que todas aquellas modificaciones que las comunidades de vecinos vayan a acometer en las instalaciones eléctricas comunitarias sólo las pueden realizar empresas y profesionales homologados, quienes deben tener su acreditación profesional y su seguro de responsabilidad civil. En cualquier caso, reiteramos que la responsabilidad es de propietarios, titulares y usuarios, que son quienes deben de mantener permanentemente esas instalaciones en buen estado de seguridad y de funcionamiento, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales y absteniéndose de intervenir en las mismas para cambiarlas. Al mismo tiempo, la responsabilidad civil subsidiaria recae primero en los presidentes de comunidad, ya que son ellos quienes deben plantear en junta de propietarios o el contrato de mantenimiento o las revisiones periódicas de los mantenimientos”.

Para concluir, el presidente de Asinelte, Alberto Pérez Sanguino, llama la atención sobre la permanente lucha contra las ilegalidades, contra los instaladores que no están dados de alta y que no tienen sus empresas registradas. También es vital contar con profesionales para la colocación de instalaciones fotovoltaicas o puntos de recarga de vehículo eléctrico en las comunidades de propietarios”.