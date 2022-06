Barcelona atrae al 'universo blockchain'

'Blockchain' promete ser el avance socioeconómico más importante de la primera mitad de este siglo. En ocasiones opacado por la mala imagen de las criptomonedas y sus altibajos especulativos, el uso de la tecnología de la cadena de bloques o registro distribuido avanza a velocidad vertiginosa en múltiples campos. Barcelona será entre el domingo y el martes centro neurálgico del debate 'blockchain' por la celebración de la European Blockchain Convention, que concentrará a más de 1.500 personas y 200 conferenciantes. Estar o no estar al tanto de la actualidad en este nuevo universo puede significar para empresas y particulares dar la espalda a cambios que afectarán directamente a la industria y al consumo en los próximos años. La convención impulsada por Victoria Gago y Daniel Salmerón sitúa a la capital catalana en punto de atención internacional, con la llegada a Barcelona de representantes de las principales firmas mundiales del sector tecnológico y de prometedoras 'start-ups'.

Puestos en contacto con algunos de los ponentes que asistirán, tres son las grandes líneas del debate en torno a 'blockchain': el futuro de la identidad digital; web 3 o descentralización de internet; y las finanzas sociales o Sofi o el desarrollo de productos financieros para criptomonedas. Blockchain y disrupción están hermanados en un momento especialmente complejo para bitcóin, cuya cotización internacional se ha desplomado desde los máximos del nivel de los 64.000 dólares al del entorno de los 20.000. Sin embargo, la confianza en el universo cripto y 'blockchain' no se ha quebrado entre las firmas del sector.

En opinión de David Creer, de la consultora tecnológica GFT y profesor de la European Tech School, la devaluación de las criptomonedas actual "está en gran parte relacionada con la devaluación de los mercados tradicionales y la bolsa". En su opinión, esta devaluación no afectará a 'blockchain' en su conjunto o otros usos como el de certificación de operaciones, la 'tokenización' o al metaverso.

La debacle en las cotizaciones "tiene hasta un punto positivo", según Ivan Basart, responsable tecnológico de de Validated ID (proveedor de identidades digitales), ya que permite "que 'blockchain' deje de concebirse como una herramienta especulativa y que otras facetas tomen más relevancia".

Y es que con la cadena de bloques y la certificación de operaciones financieras descentralizadas se abren nuevos horizontes. Gracy Chen, 'managing director' de Bitget (plataforma de compraventa de activos digitales) reconoce que las actuales subidas de los precios de la electricidad son "una amenaza" por elevar los costes de la creación de bitcóin pero que 'blockchain' es mucho más y que se abren campos en torno a nuevas formas de inversión, lo que los especialistas han bautizado como 'trading social', "que permite que las personas interactúen con otros inversores de manera directa sin intermediarios", algo visto con extrema desconfianza por las entidades financieras tradicionales. "Lo más importante es que los inversores puedan llegar a diversificar libremente su inversión en un entorno seguro" y para lo que la naturaleza descentralizada de las criptomonedas rompe las limitaciones de la banca actual. En los próximos meses empezarán a aparecer productos financieros para propietarios de criptomonedas, desde préstamos a fondos de inversión, puentes para el intercambio de activos entre el mundo digital y la economía convencional.

Para Francisco Maroto, responsable del área 'blockchain' de BBVA, las mayores innovaciones en torno a la cadena de bloques se van a ver en torno a las finanzas, en las nuevas formas de dinero, de pagar y prestar dinero, pero también en seguros, derivados financieros de alto riesgo, en identidad digital o en propiedad intelectual digital. "Lo bueno de la devaluación de las criptomonedas es la desaparición de los proyectos que aportan menos valor y que suelen aparecer nuevas iniciativas o propuestas de valor, porque las empresas ponen el foco en desarrollar y no en el mercado".

Andra Georgescu, CEO de la red social descentralizada Distrikt, opina que "la fusión entre las redes sociales y los servicios financieros no ha sido totalmente entendida, pero será absolutamente revolucionaria", "absolutamente disruptiva para la economía". "Necesitamos comenzar a disipar este mito de que la privacidad es imprescindible solo si tiene algo que ocultar. Las personas tienen derecho a la privacidad, no porque se les deba permitir hacer cosas malas, sino porque deben ser libres de ser ellas mismas sin que sea asunto de nadie", explica Georgescu. Y añade: "No hay duda ahora que en web2 la privacidad ha perdido su batalla con la conveniencia principalmente debido a las redes sociales adoptadas globalmente, los servicios en la nube y las herramientas de vigilancia sofisticadas", por lo que defiende el papel de esas nuevas aplicaciones de la web 3, que supondrán el fin del negocio del tráfico de datos personales que mueve 250.000 millones de dólares al año y en el que participan gigantes como Facebook o Google.

Csilla Zsigri, responsable de estrategia de Blockchain Technology Partners, prevé un proceso en el que ganará peso la descentralización y compromiso de devolver el poder a los internautas de la mano de la web 3. "Aparte de la habilidad de leer (web1) y escribir (web2), ser el dueño de tus datos es un derecho fundamental en web3, que cambiará la forma en que las empresas usan los datos de sus clientes, con transparencia completa y enfoque al cliente o usuario".

Sobre los NFT y el metaverso, los expertos en 'blockchain' que estarán en Barcelona estos días mantienen elevada confianza aunque reclaman nuevos marcos normativos. En el caso del metaverso, consideran que será un éxito en el caso de los conciertos musicales o eventos virtuales, en los juegos y en el campo de la moda y los accesorios digitales. Todo ya real, pero en proceso de gestación.