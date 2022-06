Síntomas de inminente desaceleración económica con la inflación desbocada

No se atisba ninguna señal de recesión en el horizonte. Pero sí hay síntomas evidentes de una inmediata desaceleración económica. Una ralentización del ritmo con que el tejido productivo canario viene recuperándose de la crisis del coronavirus que restará entre 0,5 y 1,5 puntos al Producto Interior Bruto (PIB) al cabo del año. La extraordinaria inflación que azota los bolsillos de las familias y las cajas de las pymes; los sobrecostes energéticos que asfixian a las empresas, de forma particular a la industria por su mayor consumo de electricidad; y las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, en particular la reducción de la oferta global de grano y el embudo en muchos corredores de mercancías, son los tres factores, todos ellos muy relacionados entre sí, que explican la inminente desaceleración de la economía del Archipiélago.

Canarias crecería en un porcentaje más cercano al 10 que al 5% de no ser por la vorágine de precios Esas son las grandes conclusiones del Boletín de situación económica de Canarias que cada trimestre publican la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la división isleña de CaixaBank. Frente a cálculos anteriores más optimistas, el análisis de la coyuntura en los tres primeros meses de 2022 lleva a los técnicos de la Cámara a reducir al 6,5% su previsión de crecimiento del PIB autonómico al cierre del ejercicio. Una sensible reducción si se tiene en cuenta que se preveían alzas de entre el 7 y el 8% e incluso algo por encima. La desaceleración comenzará en el segundo trimestre del año, es decir, que ya ha comenzado. Con todo, el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, puntualizó que esa subida de 6,5 puntos aún estaría alrededor de dos por encima de la del PIB español, que la mayoría de previsiones fija en torno al 4,5%. Hay que recordar al respecto que ese aparente mejor comportamiento de la economía regional respecto de la nacional se debe en gran medida a que la recuperación comenzó en las Islas más tarde que en España por la mayor dependencia del turismo, con diferencia la actividad que más sufrió las restricciones de la movilidad para contener el avance de la pandemia. Es precisamente el regreso masivo de los turistas, aunque todavía sin llegar a las cifras precrisis, el que propició la remontada a partir del segundo trimestre del año pasado, que fue cuando la economía canaria tocó fondo. La evolución del PIB de la Comunidad Autónoma en los últimos meses permite ver que la desaceleración ya es, efectivamente, una realidad. El último trimestre de 2021 dejó una subida del 1,6%, mientras que de enero a marzo de este año el PIB apenas avanzó medio punto. La directora general de la Cámara de Comercio tinerfeña, Lola Pérez, explicó que, de hecho, «hay margen» para el crecimiento de la actividad turística y, por ende, para el crecimiento de la economía regional, con media Europa queriendo irse de vacaciones tras dos años de pandemia, confinamientos y cuarentenas; el problema es que nadie, o casi nadie, esperaba que la inflación que se anunciaba como coyuntural se convirtiera en estructural. O cuando menos en persistente. Si a ello se le suman los difícilmente cuantificables efectos de la invasión de Ucrania, la desaceleración no tarda en aparecer pese a que las empresas y los trabajadores del Archipiélago han mostrado una notable capacidad para resistir ante las adversidades. CaixaBank y la Cámara de Comercio tinerfeña ven necesarias medidas en favor de las familias más vulnerables y también ayudas «selectivas» a las actividades más golpeadas por la carestía energética La programación de vuelos internacionales hacia las Islas sigue en números superiores a los del último año prepandemia (2019); las reservas hoteleras también llevan un ritmo positivo, según los datos que maneja la Cámara de Comercio; y el ahorro de los hogares aumentó de forma sensible durante ese tiempo en el que el gasto se redujo a mínimos históricos, ese largo período de cines y teatros cerrados, de teletrabajo, de turismo cero y, en definitiva, de quedarse en casa. Así que al regreso de los turistas se suman «las ganas de consumir», ahondó Sesé, de la población residente. Es más, «la proyección del consumo es razonablemente buena», corroboró el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes. De modo que todo estaba encaminado para que la economía regional creciera en 2022 más cerca del 10 que del 5%, pero la histórica inflación y Vladímir Putin obligan a bajar las expectativas. En el capítulo de las buenas noticias también está la fortaleza de las empresas canarias, mayor de la prevista, para cumplir en tiempo y forma con la devolución de los préstamos blandos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en lo peor de la pandemia. El representante de CaixaBank expuso que la tasa de mora de la entidad en el Archipiélago (la tasa de mora o de morosidad es el cociente entre los préstamos de dudoso cobro y el total de créditos concedidos por un mismo banco) es del 4%, mientras oscila entre el 4 y el 5%, no mucho más, en los créditos covid con aval del ICO. En el caso de las pymes, y la grandísima mayoría de las empresas isleñas lo son, la tasa de mora está más cerca del 5 que del 4%, y al revés ocurre con las grandes firmas por su mayor músculo financiero. Pero, en cualquier caso, el hecho de que la morosidad en los préstamos blandos del ICO esté muy controlada es otra de las «buenas noticias» del momento, subrayó Fuertes. Máxime cuando incluso se llegó a alertar sobre un inminente cierre masivo de pequeños negocios por no poder afrontar la devolución de estos créditos. En este sentido, el presidente de la Cámara valoró la importancia de los 1.144 millones de euros distribuidos en ayudas públicas entre el tejido productivo canario, cuyo eficaz reparto, en el que colaboraron las Cámaras de Comercio, hizo posible la entrega de todos los fondos destinados por el Estado para la Comunidad Autónoma. Medidas Para paliar los efectos de la ola inflacionaria en los llamados sectores residentes, esto es, los hogares y las empresas, en CaixaBank y la Cámara de Comercio ven necesarias medidas en favor de las familias más vulnerables, con diferencia las más afectadas por el extraordinario encarecimiento del coste de vida, y también ayudas «selectivas», precisó Sesé, a las actividades más golpeadas por la carestía energética, como, por ejemplo, la actividad industrial. Además, los empresarios insistieron en la importancia del frustrado pacto de rentas; la aceleración de los proyectos a financiar con los fondos extraordinarios europeos; y el mantenimiento de la competitividad del sector turístico, lo que pasa de manera inexorable por lograr que Bruselas exceptúe de la tasa verde a los vuelos con destino u origen en las Islas. De lo contrario, las aerolíneas no tendrán más remedio que subir precios para compensar la mayor factura fiscal, y la subida no sería ni mucho menos anecdótica, hasta el punto, según vienen avisando desde el sector, de que el turismo casi acabaría por convertirse en un bien de lujo. La Cámara de Comercio de Tenerife defiende la introducción del gas en el Archipiélago Al hilo de esto último, Santiago Sesé defendió una vez más la conveniencia de introducir el gas en el mercado energético de la región. El empresario recordó que las centrales de ciclo combinado producen más de cinco millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, emisiones que se reducirían con el gas hasta un 30%, que es justo lo que persiguen las autoridades comunitarias con el impuesto verde: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Resulta así que el uso del gas como energía «de transición» hacia un futuro renovable estaría en línea con los objetivos europeos. Al margen de esto, el presidente de la Cámara reconoció que ve «complicado» conseguir la exención fiscal en el caso de los vuelos internacionales, algo que también ha admitido el propio Gobierno de Canarias. 6,5% Crecimiento del PIB CaixaBank y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife calculan que el Producto Interior Bruto (PIB) regional crecerá este año alrededor de un 6,5%. 7-8% Previsiones anteriores Los técnicos de la Cámara de Comercio tinerfeña preveían antes del ajuste por la inflación y la invasión de Ucrania una subida del PIB de entre el 7 y el 8% e incluso algo por encima. 0,5% Subida trimestral El PIB de la Comunidad Autónoma avanzó un 0,5% en el primer trimestre de este año, 1,1 puntos por debajo del incremento experimentado en el tramo final de 2021 -1,6%-.