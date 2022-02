«Cinco millones de británicos volverán a Canarias en 2023 si el covid lo permite»

¿Ha podido comprobar estos días si se mantienen vivas las relaciones históricas, culturales y comerciales del Reino Unido con Canarias?

No solo siguen vivas, sino que los lazos de conexión de muchos siglos son más sólidos que nunca. Esta es una fantástica riqueza histórica. He conocido algo de la influencia inglesa desde hace tantos siglos y son impresionantes las historias que surgen de ahí. Van a ser pronto 500 años de una relación que ha pasado por varias etapas.

¿Había estado antes en las islas como embajador?

Tres veces, esta es la segunda en Tenerife. Estuve aquí, en Gran Canaria y Lanzarote, en enero de 2020, en tiempos precovid, cuando el problema era nuestra salida de Europa y todos los cambios que eso conllevaba. Siempre es un placer venir. Me fascina el carácter y la hospitalidad de la gente, su amabilidad y el concepto de amistad que tienen. Y su manera de afrontar el ocio y el trabajo.

¿Algo que le haya sorprendido en esta visita oficial?

Sobre todo, lo referido a la cultura. Por ejemplo, que las bibliotecas son terapéuticas. Lo he podido comprobar en la visita a The English Library, un pilar de la comunidad británica en Tenerife desde 1903 con sede en Puerto de la Cruz. Fascinante también la biblioteca de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, con una política de sanciones muy singular porque veo que es sumamente arriesgado no devolver los libros prestados. Impresionante también el viaje interactivo en el Museo Elder sobre los 500 años de la presencia británica en Canarias. O descubrir, sin corbata, los rincones de la dos capitales: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Han sido días intensos y de mucho contacto con sus compatriotas residentes aquí.

Sin duda. He conocido, por ejemplo, de la mano de su presidente, Ken Fisher, y de sus miembros, el apoyo a la sociedad tinerfeña de The English Library con iniciativas solidarias y culturales. Les doy la enhorabuena y las gracias. Ha sido asimismo un honor hacer entrega de su Medalla de Miembro de la Orden del Imperio a la doctora Janet Anscombe, quien ha vivido en Tenerife más de 15 años y ha dedicado el tiempo de su jubilación a apoyar e informar a los ciudadanos británicos que residen y visitan la Isla.

¿Cuántos británicos residen en Canarias?

Cada vez que queremos hacer un censo hay que cambiar porque crece el número. En toda Canarias hay registrados 44.500 residentes británicos, el 11% del total de España. Y siguen en alza porque más de 10.000 se han establecido desde 2016. La población británica ha crecido casi un tercio los últimos cinco años. Trabajamos por y para ellos, y les animamos a registrarse.

El almirante inglés Horacio Nelson fracasó en su intento de conquistar la isla de Tenerife. ¿Qué piensa de la Gesta del 25 de julio de 1797? ¿Son unos hechos históricos conocidos en su país?

Me intereso por cualquier episodio del pasado de mi país relacionado con España. Ha habido épocas, como la actual, con muchísimo interés en que entremos y otras, como en 1797, cuando no fue precisamente así. Hay que reconocer que no es un episodio que se divulgue en Inglaterra al contrario que otros encuentros que no mencionaré por diplomacia. Vemos hoy en día el delgado límite entre qué es verdad y que no con tantas fakes news y es interesante analizar las distintas perspectivas de un acontecimiento que conviene estudiar. Me encantó la visita al cuartel de Almeyda de Santa Cruz de Tenerife y me encanta lo bien conservado que está todo. Si desaparece alguna bandera que vi allí ya tienen un sospechoso.

El turismo inglés retorna poco a poco a las Islas ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector y para cuando espera que sean de nuevo realidad las cifras previas a la pandemia?

Hay un virus aún y habrá más variantes. Por tanto, existe un riesgo y un condicionante: la pandemia. Pero los británicos aman Canarias como su destino turístico preferido. El sector supone el 12% del PIB de la comunidad autónoma y somos el país que más la visita. Creo que será importante en la recuperación la reciente medida que flexibiliza las restricciones sanitarias impuestas a la entrada de los menores de edad. Con respeto siempre a las decisiones que tomen los gobiernos, sé que ha habido una reacción positiva inmediata. Los británicos ya piensan en levantar todas las restricciones. Soy optimista ante unas reservas para el verano que van muy bien, pero con cautela porque ya en varias ocasiones la pandemia ha abortado las expectativas. Si la covid-19 nos respeta, podemos avanzar este año en la recuperación y volver en 2023 a los casi cinco millones de turistas británicos –4.880.000– que viajaban a Canarias antes del coronavirus. Hay muchas ganas de volver porque también se trata de un turismo fidelizado que retorna de manera habitual.

¿Cree que existen posibilidades de establecer una conexión directa para realizar rodajes de películas o series inglesas en Canarias?

Canarias es un plató natural con unas enormes posibilidades por la gran variedad de su topografía, además de las ventajas fiscales que ofrece. Al final se trata de comercio y trabajamos para reafirmar la recuperación comercial entre ambos países. Nuestra tarea es que eso funcione de la mejor manera para beneficio de ambos. El audiovisual es un sector emergente y creo que hay muchas opciones de conexión.

¿Existe algún plan diseñado desde la Embajada para que Canarias no sea el refugio perfecto de peligrosos delincuentes británicos?

He comentado estos días con las autoridades qué se puede hacer para atraer más turistas. Creo que es distinto aprovecharlos que acogerlos. Pienso que tanto en España como en Canarias lo que se hace es acoger. Esa es mi experiencia. En paralelo a esta idea, hemos lanzado una nueva campaña con la Policía Nacional para que ni el país ni las Islas sean un santuario para los delincuentes de cualquier sitio. Ya hemos localizado a dos británicos dentro del proceso y trabajamos para que Canarias no sea un lugar de refugio para ninguno de ellos.

Los turistas británicos se han ganado una mala fama por el comportamiento de algunos en las zonas turísticas. ¿Qué opina?

Le digo a mis compatriotas que suelen ir de vacaciones a los sures canarios que lo pasen bien, de maravilla, porque es posible, pero que no se pasen. La acogida de la que antes hablaba debe estar asociada a un comportamiento respetuoso con el entorno que se visita. Es algo fundamental.

¿Siguió la erupción del volcán de La Palma?

Estoy en contacto directo con el presidente del Cabildo de La Palma [Mariano Zapata] para conocer la situación del volcán y sus consecuencias. En marzo del año pasado estuve una semana en la Isla para recorrer la Ruta de los Volcanes. Un lugar encantador con una gente maravillosa. Y no es un tópico. Muchos lo han perdido todo y hemos estado pendientes de la evolución de este fenómeno de la naturaleza. Espero que llegue la recuperación y destaco la solidaridad despertada en la sociedad española y en la europea.

¿Qué opina sobre el fenómeno migratorio masivo del que Canarias es protagonista por su posición geográfica y proximidad con África?

La inmigración irregular es muy compleja de gestionar, un gran reto. Lo sabemos bien por el gran flujo de personas en estas condiciones que recibimos por el Canal de La Mancha. Lo primero es salvar vidas y evitar que se pongan en riesgo. Luego, luchar contra los grupos criminales. Para eso hay que reforzar la colaboración entre países al margen de pertenecer o no a la Unión Europea. Canarias tiene mucha experiencia por su situación geográfica de paso hacia Europa. No es fácil de solucionar, pero lo primero es asegurar el respeto a las personas que llegan y necesitan protección. La clave está en los países de origen y el Reino Unido contempla un amplísimo programa de ayuda al desarrollo. También hay que apoyar a los que están en el camino de tránsito porque reciben toda clase de presiones debido a la cantidad de migrantes que reciben. Un grave problema del siglo XXI que nos va a ocupar muchos años más.

¿Cómo ha vivido el confinamiento y la etapa posterior?

Delante de una pantalla, como todos, pero activado. Entonces y luego he mantenido los contactos con las instituciones del Estado y también de Canarias, como los cabildos o el Gobierno autonómico, para seguir el proceso y cómo afectaba a los británicos.

¿Y la evolución de la pandemia de la covid-19 hasta hoy?

Con muchísimo trabajo, igual que todos los que han tenido, de alguna manera, que gestionar la pandemia. Hay que dar ejemplo a unos ciudadanos que superan de forma paulatina la crisis sanitaria o los problemas de suministros derivados del brexit. Hay que tener claro el concepto del servicio público.

Usted fue director de comunicación del Ministerio para el brexit. ¿Cómo valora la salida de la Unión Europea? ¿Considera que Gran Bretaña ha quedado aislada de Europa?

Hay que tener mucha pedagogía para dar a conocer la nueva normativa, pero este es un mundo que exige trabajar conjuntamente. No hemos cambiado y seguimos ahí, a unas millas de la costa francesa. Hay interés en ambos sentidos u orillas. Empresas españolas invierten y se mantiene el comercio con Canarias, pero existe un nuevo m arco normativo. Estamos terminando de adaptarnos a ese cambio. Es un proceso largo, con muchas preguntas, la mayoría ya resueltas de manera satisfactoria. Por ejemplo, con la protección de los ciudadanos. Ha habido que construir la relación en base a este nuevo escenario. Con España las relaciones son buenas v van a mejor a través de muchos intereses comunes. Hemos enfocado la era postbrexit a reactivar la economía y el crecimiento ha sido importante. Ha habido éxito con algunas dificultades como la escasez de mano de obra o las deficiencias en el transporte.

¿Todavía hay tiempo para la diplomacia en el conflicto de Rusia y Ucrania?

Siempre hay tiempo para la diplomacia. Hoy [el pasado martes, día de la entrevista], hay algunos síntomas positivos. La diplomacia es muy activa dentro de la OTAN. La realidad sobre el terreno sigue siendo muy preocupante, con la presencia de tropas rusas en la frontera y maniobras en ese entorno. Esperamos una solución pacífica porque lo contraria sería una tragedia humana horrible si no se respetara otra vez, la integridad geográfica de Ucrania. Son momentos muy serios y el gobierno británico ha enfocado estos días allí su trabajo en asuntos exteriores. Un contexto delicado y es muy importante que nos mantengamos unidos en la OTAN y en la firme convicción de que una invasión sería inaceptable y sus consecuencia muy graves, entre ellas las sanciones. Repito que, por supuesto, estamos todavía a tiempo y centramos un intenso trabajo y todo el esfuerzo disuasorio en ello.

Es muy activo en las redes sociales. ¿Por qué?

Porque es fundamental y parte de mi trabajo como diplomático estar informado y revisar las redes como parte que son del país donde estoy. Es casi una obligación,. Soy de la generación del papel: me encanta oler la tinta y pasar las páginas. Pero eso no quita lo otro.

Tiene fama de usar con frecuencia en esas redes el tan característico humor británico. ¿Lo confirma?

Tengo que tener un poco de cuidado con eso. Ahí están los Monthy Pyton, uno de mis referentes. El humor es muy importante en todos los aspectos de la vida, también en la diplomacia. Pero tiene sus momentos. Seguro que me equivoco mucho, pero lo utilizo bastante, sí.

Los casos de pederastia que se investigan en el seno de la Iglesia Católica en el mundo están dando mucho que hablar. Es posible que pueda ocurrir algo similar en la Iglesia Anglicana.

Las comparaciones son odiosas pero menos que estos hechos a gran escala si se comprueban. Es fundamental que estas cosas salgan a la luz en cualquier sociedad. Transparencia y afán de investigar y si hay que rendir cuentas que se rindan para que las víctimas vean que no quedas impune los delitos. En cada país de forma diferente.

Lo mismo ocurre con la Ley de Memoria Histórica. ¿Puede exaltarse a un dictador cuarenta años después de fallecer?

Cada situación es diferente y hay que mirar cada ejemplo. Ahora se cuestionan las raíces de las fortunas de algunas figuras, de donde ha venido su riqueza por su asociación a prácticas inaceptables. Por ejemplo, el tráfico de esclavos No hay una respuesta fácil a cómo podemos juzgar hoy lo que ocurrió ayer.

¿De qué equipo de fútbol?

(Ríe) Soy simpatizante del Liverpool de los 80, el de Kenya Dalglish o Ian Rush. Después de una larga travesía en el desierto vuelve a estar arriba con la generación de Mané y Salah.

Se conserva bien. ¿Practica deporte? ¿Cuáles son sus favoritos aparte del fútbol?

Practico el hockey y el squash. Me gusta mucho el rugby por su espíritu y sus valores.

Valore las supuestas fiestas en pandemia del primer ministro inglés Boris Johnson.

(Sonríe). Lleva seis preguntas de prórroga que me vende como la última. El tiempo se ha acabado. Ha sido un placer.