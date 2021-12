El campo asturiano vuelve a la carga: 500 tractores colapsan Oviedo y se viven momentos de tensión

Unos 500 tractores desfilaron este miércoles por las calles de Oviedo para pedir mejoras para el campo asturiano. Por si fuera poco llamativa la estampa, algunos ganaderos se han vestido de Reyes Magos y han traído a Oviedo "purines", "impuestos" y "burocracia". Otra estampa más para el recuerdo: han colocado varias cabezas de reses sobre charcos de pintura roja que simulaban sangre en la entrada del edificio de Presidencia del Principado.

Es la segunda protesta del campo en lo que va de mes. En esta ocasión, han dado protagonismo a los niños, quienes deben tomar el relevo en un futuro que está amenazado por los precios de la leche y la carne. Lo harán "una tercera vez si hace falta", asegura Xuan Valladares, líder de Asturias Ganadera, organización que impulsa esta concentración. El líder de esta agrupación pedía de nuevo al Principado que se reuniese con ellos para recibir "las medidas concretas" para "solucionar los problemas estructurales" del campo. Sin embargo, eso no sucedió y se vivieron momentos de tensión entre los ganaderos y la policía.

Tensión en la Junta

Adrián Barbón, el presidente del Principado de Asturias, no ha recibido a Valladares y esto ha desatado la locura. El líder de la Asturias ganadera tenía intención de entrar, pero asegura que le han cerrado la puerta y Barbón "ha huido". "Quiero que se arrepienta, pero no quiero mancharlo con sangre", apostilló. Han sido minutos de mucha tensión en los que los ganaderos han tratado de acceder al edificio y hubo una carga policial para evitarlo. Los momentos de tensión fueron varios. Un ganadero lanzó una lechera a la Policía e intentaron romper el cordón policial.

La manifestación no cuenta con la participación de COAG Asturias, ASAJA y UPA, que minutos antes denunciaron que en la primera manifestación se les quiso "echar" y que por esa razón no están en la de hoy, aunque animaron a dar visibilidad a los problemas del campo asturiano. La marcha arrancó en la Losa de la Renfe y ha transcurrido por las calles Independencia y Uría hasta concluir delante del Parlamento asturiano.

El campo asturiano está al límite, los precios a los que venden sus productos no alcanzan para hacer frente a unos costes que no paran de subir. Aumenta el precio de la luz, del pienso y de la gasolina y la viabilidad de las explotaciones está en cuestión. El cabreo de estas organizaciones aumenta por lo que consideran el “absoluto desinterés” del presidente del Gobierno regional Adrián Barbón por los problemas que tiene la gente que trabaja y vive del campo en el Principado. A principios de mes, los ganaderos colapsaron la ciudad de Oviedo con sus tractores tratando de ser escuchados y se encontraron con la callada por respuesta.

La industria agroalimentaria del Principado está en plena expansión, con muchos profesionales dispuestos a emprender y a tirar por un sector que ronda el 20% del PIB con posibilidades de crecer. No obstante, sus profesionales advierten de que si la estabilidad no vuelve a los mercados mundiales y los precios se normalizan muchos tendrán que dejarlo. Porque las cuentas no salen y si iban ajustados a finales de mes para cuadrar gastos e ingresos, algunos suman unos cuantos balances ya en negativo.