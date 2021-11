Javier Portalés, director de Compras de Pamesa: "Hemos pasado de pagar 8 a 33 millones cada mes por el gas"

Javier Portalés dirige el área de Compras del Grupo Pamesa, el más importante en el sector a nivel europeo y el sexto mundial. Desgrana para Medi TV los desafíos que afronta la compañía, como el alza en los costes energéticos, o los proyectos innovadores y de desarrollo que impulsa.

¿De qué forma afectan las subidas y bajadas del precio de la luz al sector azulejero y, por ende, al Grupo Pamesa?

Ciertamente el precio de la luz supone un incremento muy alto en la cuenta de explotación, pero sobre todo el coste del gas que repercute en el sector es incluso más importante. Nosotros somos grandes consumidores de gas en el ciclo de producción y el precio se ha incrementado desde antes del verano hasta ahora un 400%. De costar 20 o 30 euros el megavatio ha pasado a 93 euros en noviembre.

¿Y esta situación se puede sostener mucho tiempo?

Es muy complicado. Hemos tenido que trasladar parte del incremento al mercado subiendo precios, porque hemos pasado de tener una factura de 8 o 9 millones de euros mensuales de gas a 33 o 34 en noviembre. Una barbaridad.

Pese al conflicto entre Marruecos y Argelia con el cierre de un viaducto de gas, se ha asegurado que el suministro está garantizado. ¿Se lo cree el sector?

El problema del gas no es solo de España, sino de Europa. Argelia ha dicho que va a suministrar gas en barco, que posiblemente tendrá un precio algo superior, pero estamos hablando de cantidades que no tienen nada que ver con el incremento hasta los 93 euros el megavatio. Pensamos que el tema no depende solo del problema de Argelia con Marruecos, sino que es una cuestión europea y sociopolítica. Hace una semana Putin anunció que suministraría todo el gas que necesite Europa y ese día los mercados gasísticos bajaron casi un 20%.

Este escenario afecta mucho económicamente al sector azulejero. Se están probando nuevas formas para no depender solo del gas, como la planta piloto que impulsa el Grupo Pamesa para comprobar la efectividad del hidrógeno verde. ¿En qué consiste este proyecto?

No es más que la hidrólisis que estudiábamos cuando íbamos al colegio, con la separación de la molécula de oxígeno y la de hidrógeno mediante electricidad. Esta última tiene poder calorífico suficiente capaz de suministrar energía a un atomizador. Por ahora vamos a desarrollar una planta piloto que sea capaz de alimentar a un atomizador. En un año podría estar en funcionamiento.

¿Esta alternativa es más cara o más barata?

Los procesos de hidrólisis que existen en la actualidad y que son realidad tienen un coste bastante superior al del gas. Al final estamos apostando por un proyecto que entendemos que es innovador, para junto a una empresa americana hacer pruebas en un atomizador de nuestra planta de arcillas situada en Onda.

Pamesa tenía otro proyecto de reutilizar las basuras y quemarlas para generar energía para los atomizadores.

Ese es un proyecto que en su día planteamos al Ayuntamiento de Onda y la Generalitat. Pretendía producir energía térmica utilizando combustible derivado de residuos y, para ello, habíamos llegado a un acuerdo con Reciplasa para que ellos preparasen este material y nosotros los procesáramos en una caldera con temperaturas de hasta 1.200 grados para obtener energía e inyectarla en un atomizador. Preparamos un proyecto con filtros, medidores de emisiones y al final se desestimó. Consumiría al año 50.000 toneladas de combustible derivado de residuos o basura que hoy en día se está enterrando en Onda.

¿Por qué se desestimó?

Nunca se vio con buenos ojos. Entienden que como es quemar residuos resulta tóxico. Proponíamos poner un medidor que pudiera estar continuamente leyendo lo que se estaba emitiendo a la atmósfera y, si no estaba dentro de los límites autorizados, proceder a parar la planta.

Empresas como Pamesa no paran de innovar y buscar la fórmula de reducir emisiones y generar energías alternativas y limpias. Otro de los proyectos es la planta de placas solares. ¿Cuánta energía es capaz de generar?

Nosotros generamos 16 megavatios eléctricos. En concreto, nuestra planta es capaz de suministrar energía durante el día cuando hace sol a tres plantas de cerámica y un atomizador.

¿La burocracia es lo que ralentiza que los proyectos salgan adelante?

Vivimos en un país con mucha burocracia. No se si el problema es la falta de recursos, de personal administrativo o que no se da prioridad a los proyectos realmente importantes, pero sí que es cierto que tenemos un tapón que no deja avanzar a los proyectos.

Su empresa quiere explotar dos minas en la Comunitat Valenciana y una tercera en Aragón, donde se han obtenido los permisos mucho más rápido. ¿Qué ocurre?

La legislación minera de Aragón es la misma que aquí, por lo que no sé si es un problema de que faltan funcionarios para que den salida a los expedientes que tienen, o realmente los políticos no tienen visión de los que realmente es necesario. El proyecto de la mina de El Puig se inició en el 2013 y el de l’Alcora en 2012. Este último está a siete kilómetros de las plantas de atomización, lo que ahorraría más de un millón de kilómetros al año, unas mil toneladas de emisión de dióxido de carbono. En Aragón, la mina aún no está en marcha, pero ya tenemos la declaración de impacto ambiental que se solicitó en marzo del 2020 y llegó en septiembre.

¿Habrá problemas de suministro de materias primas en el sector azulejero?

Quiero pensar que es un tema circunstancial. Es cierto que tenemos escasez de algunos productos: las empresas esmalteras tienen falta de circonio y nosotros de alúmina. Creo que será un tema puntual y espero que en la segunda parte del 2022 vaya a mejor.

Con escenarios como la falta de estas materias primas o el alto coste de la energía, ¿Cuál es el futuro para el clúster?

El tema de la energía también mejorará a partir del segundo trimestre del próximo año. Los futuros que marcan los mercados apuntan a que teóricamente bajará el precio, aunque tenemos que estar a la espera, ya que es lo que dicen hoy y cuando llegue la fecha veremos si se ha cumplido.