El ‘boom’ de los drones en Canarias: de dos operadores a 2.200 en siete años

«En esta emergencia se ha visto que el sector de los drones ha sido fundamental», recalca Domingo Fernández, presidente de la Asociación Canaria de Operadores y Pilotos de Drones (Ascadron), quien expone que la gran ventaja de estos aparatos es que permiten llegar donde los medios tradicionales no pueden y todo esto sin poner en peligro ninguna vida. «Si cae un dron no pasa nada y además el coste económico es ínfimo si se compara con el de un helicóptero», detalla.

Bajo su punto de vista, la respuesta que han dado los operadores privados frente a este desastre natural ha evidenciado que el sector «está maduro» y señala que todos los días se autorizan entre «40 y 60 vuelos de diferentes empresas en la isla». Fernández asegura que la crisis volcánica ha ayudado a que la sociedad vea «la realidad de este mundo que antes estaba un poco penalizado». El uso que se ha hecho de estos aparatos en La Palma «nos ha ayudado a mostrar que son algo bueno para la sociedad» y que además pueden convivir sin problemas con otras actividades «como ha quedado demostrado allí, ya que desde el inicio de la erupción se han autorizado más de mil vuelos y todo con una coordinación ejemplar».

Un mayor interés

El presidente de Ascadron apunta que el colectivo ha notado un mayor interés por la actividad desde el inicio de la erupción el pasado 19 de septiembre. «Hemos recibido más solicitudes de información y más altas en la asociación», indica. Por el contrario, Mario Pons, gerente y jefe de enseñanza de la Escuela de Pilotos Canavia, –pioneros en la realización en las Islas de cursos de formación para pilotos de drones profesionales y recreativos–, asegura que no ha observado un aumento del número de peticiones para asistir desde que se produjo la crisis volcánica pero sí cree que, con el tiempo, el papel que han tenido estos aparatos para hacer frente a este desastre natural supondrá un aumento de su actividad. «Considero que todavía es pronto para percibir un cambio de tendencia pero llegará el momento en el que la gente se acuerde y lo tenga como una opción profesional más», argumenta.

Además, explica que tras la entrada en vigor en diciembre de 2020 de los nuevos reglamentos europeos que regulan el sector, la realización de un curso a través de una escuela autorizada ya no es indispensable para los futuros pilotos. «Desde ese momento, ciertas actividades, como las que implican a los drones más pequeños, ya no requieren de una escuela sino que se facilita que la formación se pueda realizar online», apunta, algo que también puede explicar que si existe un aumento del interés por el mundo de los drones no se esté reflejando en la demanda de cursos .

En los últimos años, la normativa que regula el uso de estos aparatos se ha ido simplificando y unificando en el ámbito europeo. «Por ejemplo, ahora solo los trabajos más complicado requieren de una autorización previa y en el resto basta con una declaración jurada», sostiene. Unos cambios que han allanado mucho el camino para el sector, aunque Pons manifiesta que en Canarias siguen habiendo muchos impedimentos.

A pesar de que el Archipiélago cuenta con algunas de las mejores condiciones para el vuelo de estas aeronaves, como es el buen tiempo durante la mayor parte del año, los operadores todavía tienen que seguir enfrentándose con varias trabas. «La principal en las Islas es el espacio aéreo», apunta, ya que por motivos de seguridad, todos los aeropuertos tienen a su alrededor un perímetro en el que el vuelo está restringido. «Por ejemplo el del Gando es de 25 kilómetros, lo que afecta a tres cuartos de la isla de Gran Canaria, todo lo que está dentro de ese espacio no puede volar a no ser que se consiga un permiso que es muy complicado», valora.

Parajes naturales

El vuelo sobre parajes naturales también requiere de una autorización de los cabildos, algo que supone un nuevo handicap para el desarrollo del sector en Canarias, que debe pedir también permiso al Ejército para desarrollar su actividad en buena parte del Archipiélago, ya que «está afectado por leyes antiguas, redactadas antes de la existencia de los drones que restringen los vuelos fotográficos por motivos de seguridad, pero ahora con Google ya se puede ver todo», cuestiona.

A pesar de esto, tanto Pons como Fernández consideran que el sector tiene todavía mucho margen para crecer en Canarias y que su desarrollo será importante en el Archipiélago, siempre y cuando se actualicen aquellas normas que suponen un obstáculo para la actividad en las Islas. «El sector siempre se ha quejado en Canarias de que no puede volar, de hecho, un 90% de los vuelos que se realizan son piratas ante la dificultad de cumplir todos los requisitos», valora Pons.

«El futuro pasará por que los drones compartan el espacio aéreo junto a las aeronaves tripuladas», opina Fernández, para lo que será necesario mejorar los sistemas de control aéreo para que ambas actividades puedan desarrollarse de forma conjunta sin riesgo. «Hay muchos usos que un dron puede realizar de forma más rápida y segura en una emergencia», expone, algo que bajo su punto de vista será determinante para su expansión.