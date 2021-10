La subida de las cuotas cuesta a los autónomos canarios 8 millones al año

El incremento de las cuotas contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año costará a los pequeños autónomos canarios ocho millones de euros. Una cantidad que deberán aportar fontaneros, taxistas, carpinteros o mecánicos del Archipiélago, es decir, cada uno de los 82.973 trabajadores por cuenta propia, que no han constituido una sociedad, y que cotizan por la base mínima. Un colectivo que en las Islas representan a más del 90% del total de los autónomos y que en 2022 deberá pagar 96 euros más para mantener su actividad, después de haber pasado dos años muy duros afrontando las consecuencias de la pandemia.

La subida de las cuotas, incluida en las cuentas estatales redactadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para el próximo año, contempla un incremento de la base de cotización, que aumenta en su tramo mínimo desde los 944,4 euros hasta los 960,6. Si bien esto es habitual ya que se actualiza cada año según la inflación, el Gobierno central ha decidido incorporar en 2022 los tipos de cotización acordados con las organizaciones de autónomos en 2018 y cuya aplicación se había retrasado el año pasado debido a la pandemia. De esta manera, el próximo año pasará del 30,3% al 30,6%. La combinación de ambos incrementos se traduce en un alza de la cuota mínima de unos ocho euros al mes y, por lo tanto, si se aprueba el proyecto de presupuestos, la cuota mensual de quienes cotizan en este tramo, que disponen en teoría de menos ingresos, pasará de 286,15 euros este año a 293,94 el próximo.

Los aumentos previstos por el Gobierno no son solo para aquellos con una cotización menor. La cuota de la base máxima se incrementa hasta los 1266,6 euros, mientras que la de los autónomos societarios, es decir, aquellos que han constituido una empresa, asciende hasta los 377, 8 euros.

El alza prevista en los presupuestos ha sorprendido a los autónomos de todo el país, que se quejan de que el Ejecutivo de Sánchez no se haya sentado con ellos a dialogar para discutir si este era el momento preciso para un aumento de estas características. Juan Carlos Arricivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA), sostiene que las formas del Gobierno «no han sido las correctas», ya que a pesar de que tiene la potestad de elevar las cuotas de forma unilateral, «lo normal es que se hubiera debatido, al menos para conocer nuestra postura». Arricivita señala que muchos autónomos todavía no han podido reponerse del golpe de la pandemia y aún arrastran pérdidas. «A nuestros gobernantes se les llena la boca con la recuperación pero se olvidan de que muchos todavía no lo han hecho», apunta.

Una reactivación de la economía que a Canarias está tardando todavía más en llegar, ya que a pesar de el verano ha sido mejor que el de 2020, las cifras se movieron todavía muy lejos de las de antes de la pandemia. «En las Islas parece que ha habido un verano espectacular y nada más lejos de la realidad, ha sido flojo, sin turistas internacionales y se ha mantenido a base de incentivos como el bono canario», explica. Ahora las expectativas para la temporada turística de invierno son buenas pero Arricivita advierte de que «la seguridad en la recuperación no existe», ya que todavía deben consolidarse todas las reservas.

El representante del sector en el Archipiélago mantiene que este «no es el momento de que suban los impuestos», cuando los autónomos deben enfrentarse además a otras subidas que están amenazando su recuperación. «Ha subido la luz, la gasolina y las materias primas y la mayor parte de estos incrementos no se han repercutido en el precio final al cliente», recalca, ya que la situación en Canarias es todavía bastante complicada con «una tasa de desempleo muy alta y muchas personas todavía en ERTE».

Arricivita también apunta que muchos autónomos canarios todavía siguen esperando por las ayudas que el Gobierno central articuló para que hicieran frente a las pérdidas derivadas de la pandemia. «Apenas se han pagado 200 de los 1.400 millones y aunque se abonaran en total, con ese dinero no se paga ni un 10% de las pérdidas que tuvimos autónomos y pymes», lamenta.

El próximo año será el último en el que los autónomos podrán elegir por cuánto cotizar si finalmente se aprueba la reforma del sistema de cotización que el Gobierno central ya ha presentado a los agentes sociales. Una vez entre en vigor, algo que el Ministerio de Seguridad Social prevé que ocurra en 2023, los autónomos pasarán a cotizar por tramos según sus ingresos reales.