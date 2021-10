Sánchez se abre a aliviar el ‘hachazo’ a las eléctricas en el decreto de la luz

Las compañías que apliquen precios preescalada del gas en contratos nuevos con la industria no sufrirán el recorte de ingresos por el alza del precio del gas que se vota hoy el Congreso de los Diputados. El Gobierno matizará, así, la principal medida del decreto para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas porque considera que estas compañías no se benefician de la subida de precios, es decir, no tienen beneficios extraordinarios.