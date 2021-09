Alberto Villalobos, reelegido presidente de Femete por unanimidad

Tras ser reelegido presidente de Femete, Villalobos dedicó sus primeras palabras para La Palma: «Quiero trasladar nuestro máximo apoyo y solidaridad al pueblo de La Palma, a todas las familias que están sufriendo las devastadoras consecuencias de la erupción volcánica. La Junta Directiva de Femete y su equipo técnico mostramos nuestra plena disposición para ayudar y servir en todo cuanto podamos para minimizar los daños que hayan podido sufrir. En especial, a nuestras empresas y profesionales de la isla a quienes ofrecemos desde ya mismo un contacto directo para facilitar las gestiones con el consorcio de seguros y las ayudas que se vayan a habilitar. Además de apoyar las cuentas corrientes habilitadas para recaudar donativos que se destinarán a una ONG. Más que nunca, recuerda que no estás sola, no estás solo. Femete está contigo no solo hoy y mañana. También estaremos a tu lado en el tiempo. Ánimo».