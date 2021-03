El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles en el Congreso estar "a punto de cerrar" con sindicatos y patronal la fórmula para revalorizar las pensiones "con el IPC".

Asimismo, ha manifestado que la reforma que negocia con los agentes sociales acerca de la jubilación anticipada busca "hacerla más justa y progresiva" pues en sus condiciones vigentes, ha apostillado, "era regresiva".

Todo ello para despejar las dudas planteadas por el portavoz de EH-Bildu en la Comisión del Pacto de Toledo, Iñaki Ruiz de Pinedo, ante la posibilidad de que las reformas que plantee el Gobierno para el sistema público de pensiones y que comprometa ante la Comisión Europea para la llegada de los fondos europeos supongan recortes en las prestaciones.

La respuesta de Escrivá ha sido negar en repetidas ocasiones que las reformas vayan a suponer recortes, afirmando ante el diputado de Bildu que "sus inquietudes no están en absoluto justificadas". "Estoy convencido de que, cuando vayamos trayendo las distintas piezas que conforman la reforma estaremos de acuerdo de que no hay nada que tenga que ver con recortes, sino mejoras genuinas en la equidad del sistema", ha prometido.

En este sentido, el titular de Seguridad Social ha subrayado que "en ningún caso va a haber recortes" y que las reformas que emprenda al Gobierno se ceñirán "estrictamente a las recomendaciones" del nuevo Pacto de Toledo.

"Ustedes escúchenme a mí y se darán cuenta hasta qué punto hay una brecha enorme del ruido que se crea, desgraciadamente, con el tema de pensiones, y con nuestra agenda legislativa y de reformas", ha dicho.

Bildu: "No plantee recortes"

Pese a la insistencia de Escrivá, Ruiz de Pinedo ha recordado las diferentes informaciones publicadas en los medios acerca de reformas que recortarían la pensión, en términos de retrasar la jubilación con penalizaciones y ampliar los años de cotización para calcular esta prestación.

De hecho, uno de los borradores contemplados para la reforma de pensiones que se negocia con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación contemplaba ampliar diez años, hasta los 35 años de cotización, el cómputo para calcular la pensión.

"Eso son recortes, y van a repercutir sobre todo en generaciones futuras y en los sectores más precarizados", ha incidido el diputado de Bildu, lamentando además que estos cambios tampoco supondrían "gran ahorro" en el sistema público de pensiones.

Asimismo, también ha criticado que entre los planes difundidos no se encuentre la mejora de pensiones mínimas, contributivas o no, y le ha pedido al ministro que "no puede poner la excusa de que es Europa la que plantee recortes". "No plantee reformas que incluyan recortes. Es lo que vengo a pedirle, por favor", ha concluido.