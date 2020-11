La paciencia de los empresarios llega a su límite. La patronal de Las Palmas arremetió ayer contra la política del Gobierno central con Canarias, la comunidad con los peores indicadores económicos y ante un año 2021 “extremadamente duro” si no hay planes específicos de reactivación económica para sectores como el turismo o la construcción. Los dos máximos dirigentes de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara y José Cristóbal García, advierten del “dramático” escenario en el que se mueven las Islas en un momento de “descoordinación total” entre el Gobierno central y el regional, que incrementa el desasosiego y la incertidumbre en las empresas. En Madrid “nos han dejado solos”, lamentan.

Unas más que pesimista cifras de la economía canaria “abren un panorama en el que no es posible hacer política partidista. En estos momentos toca defender unidos los intereses de todos porque no se entiende que no exista la figura del diputado o del senador canario en Madrid”, subrayó Manrique de Lara. “Quiero escuchar a los diputados socialistas canarios porque no es suficiente que el presidente del Gobierno chille si no le apoyan desde su partido y el resto de los diputados. ¿Dónde están?”, se preguntó García.

Y es que los datos de la coyuntura económica evidencian que las cifras de la actividad económica de las Islas triplican en negativo a las de la media nacional. Indicadores como el Producto Interior Bruto (PIB), la tasa de paro, la afiliación a la Seguridad Social o los trabajadores en ERTE son de largo peores en el Archipiélago que en el resto del Estado. Por ejemplo, el PIB cae en Canarias un 19,8% interanual en el tercer trimestre frente al -8,7% de España. El Archipiélago tiene en la actualidad 262.487 parados, lo que supone 54.650 más que antes del estado de alarma (+26,3%, ante el +17,9% del Estado); y 781.536 afiliados a la Seguridad Social, 37.860 menos que en febrero (-4,6%, frente al -1,5% nacional).

José Cristóbal García señaló que según la última EPA, la tasa de paro en Canarias fue del 25,04% en el tercer trimestre del año (16,26% en España), lo que supone un aumento del 3,49% respecto al trimestre anterior (frente al incremento del 0,93% del Estado). Finalmente, en Canarias había en octubre unos 84.049 trabajadores en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), el 10,8% de los afiliados a la Seguridad Social, frente al 3,2% que tiene el conjunto nacional.

En esta grave coyuntura la patronal ve al Gobierno de España “insensible” con el Archipiélago por una “desatención” que es ya un “clamor” de la sociedad isleña. Los dos máximos representantes de la patronal se mostraron especialmente críticos con la posición de los diputados canarios en las Cortes, sobre todo los socialistas, ante la “descoordinación” de la Administración central con la autonómica y el “penoso” papel que han protagonizado en los últimos días algunos ministros a cuenta de la migración irregular, lo que genera hasta “dudas” sobre la pertenencia de Canarias a España y Europa.

En esta “desatención” que se produce con las Islas desde Madrid enmarca la patronal de Las Palmas su exigencia de que se desalojen los establecimientos turísticos que llevan dos meses con migrantes irregulares, ante la previsión de que en diciembre se incremente la llegada de turistas si hay desconfinamiento en el Reino Unido. “Creo que el asunto migratorio ha desbordado ya todas las paciencias”, comentó Manrique de Lara, por eso urge a “liberar” los espacios turísticos al estimar que esta situación no contribuye a la reactivación que precisa el principal motor de la región. “Si no hay turismo, no habrá cómo pagar la sanidad y la educación y no será viable la vida en Canarias, tendríamos que emigrar todos”, aseveró Manrique de Lara.

José Cristóbal García resaltó que “hace poco se debatía” en Canarias sobre la necesidad de separar el uso turístico del residencial en núcleos alojativos que quedaron vacíos por el cierre de actividad impuesto por la Covid-19 y que ahora se ocupan, en parte, para dar cobijo a miles de inmigrantes llegados en pateras y cayucos a las islas, sobre todo a Gran Canaria. “¿Así es como queremos reactivar la economía de Canarias?”, se preguntó García, quien reprochó al Gobierno de España que no haya estado a la altura de las urgencias que plantea en Canarias este repunte migratorio.

Junto a la inmigración los empresarios ven también una “vergüenza” que Canarias pueda convertirse en la única región que pague el Impuesto de Sociedades el próximo año porque el Ministerio de Hacienda no atiende a la petición de ampliar un año la materialización de la Reserva para Inversiones (RIC) por la parálisis económica de este año. Y tampoco termina de satisfacer a los constructores algunas partidas de la inversión pública previstas para el próximo, que ven insuficientes para reactivar el sector. “Que no nos hablen de 200 millones en carreteras, que son cinco obras que se han licitado recientemente y que por supuesto que están en marcha pero ¿qué hay nuevo?. Que no nos hablen de 128 millones del plan de vivienda cuando incluye alquileres de vivienda pública, desahucios, etcétera. Y desde luego también queremos saber qué pasa con el decreto ley de simplificación administrativa”, reclamó Manrique de Lara.

La patronal reclama para 2021 “estabilidad y certidumbre” porque será un año más o menos duro en función de las políticas que se apliquen. García señaló que la recuperación será “lenta” y no se cree las previsiones de crecimiento de la economía de Canarias incluidas en los presupuesto autonómicos del próximo año. La vacunación contra el Covid-19 puede resultar un factor que relance la actividad económica si bien todo dependerá, entre otras cuestiones, de las negociaciones para prorrogar los ERTE. Por ello, los representantes de la patronal demandaron certidumbre económica y rechazan que se intenten “rentabilizar políticamente” por el Gobierno. Según Manrique, “el problema que tenemos es que se politiza y se hace marketing con la herramienta. ¿Qué han hecho en Alemania o en el resto de países europeos?, pues ERTE hasta el 31 de diciembre del año que viene, mientras sea necesario”, expuso.