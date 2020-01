Lo que falta no es talento

Constancia, rodearse de un equipo de buenas personas, capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado y tener bien presente que el cliente no siempre busca el precio más bajo. Son los cuatro ingredientes fundamentales de la receta del éxito de los empresarios gacela de Canarias, la mayoría de los cuales han sabido despuntar en sectores plagados de negocios, como la restauración, la construcción o el comercio.

Si para algo sirve el ejemplo de las 40 empresas gacela de Canarias es para dejar claro que entre los obstáculos que frenan el crecimiento y la expansión de las entidades del Archipiélago no está la falta de talento. Más bien al contrario. Las Islas no solo son séptimas en el ranking de las comunidades autónomas con más negocios jóvenes y exitosos, sino que suben hasta el quinto puesto si se relaciona la cantidad de empresas de este tipo que hay en cada región con su número de habitantes. En Canarias hay una gacela por cada 3.800 empresas, mientras que en el industrial País Vasco hay una por cada 4.400 y en Baleares, una por cada 4.300.

Es más, las dos capitales autonómicas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, figuran entre las 20 ciudades españolas con más entidades ultrarrápidas. Santa Cruz es la undécima urbe en esta particular clasificación, con nueve negocios gacela, mientras la capital de la provincia oriental, con siete, ocupa junto con Córdoba el decimoquinto lugar del ranking. Así pues, ambas están por encima de ciudades con una población muy superior, como Murcia, o de urbes tan importantes como San Sebastián, que en su área metropolitana roza los 450.000 habitantes.

Clave Denia Canarias, la filial de la alicantina Clave Denia que explota en las Islas las tiendas de la marca Ale-Hop, es la primera empresa gacela de la región, con casi 16,5 millones de euros anuales de facturación, y la número 38 entre las 834 que los expertos de Iberinform han detectado en todo el país. Atimos Canaria es la otra firma joven y de veloz crecimiento del Archipiélago que se cuela entre las 50 primeras del ranking nacional, en su caso en la cuadragésima tercera posición. Pero en este caso hay un matiz importante, ya que en realidad se trata de un grupo de empresas, una de cuyas patas es el negocio de la joyería y la relojería, que tiene su origen hace bastante más de cinco años, con lo que la gacela detectada por Iberinform es en realidad un guepardo. Tan es así, que Atimos Canaria es la entidad propietaria del centro comercial Plaza del Duque, al sur de Tenerife.

Tras los 40 jóvenes negocios de mayor crecimiento del Archipiélago está la capacidad de sus propietarios para exportar servicios TIC desde las Islas, como en los casos de Chapp Global y Cib labs; para materializar proyectos impensables hasta hace nada, como el que dio lugar a Tenerife Shipyards; y especialmente para destacar en actividades clásicas, como la restauración, la construcción o el comercio de frutas y verduras. En definitiva, para vencer la lejanía y la insularidad y todos sus condicionantes: desde el mayor coste de la energía eléctrica y el transporte de mercancías hasta la burocracia que tanto demora los proyectos, en algunos casos hasta echarlos por tierra.

En algunos casos, como el de Cib labs, la Zona Especial Canaria (ZEC) les ha permitido compensar los extracostes que supone instalarse en la Comunidad Autónoma, pero no menos cierto es que la ZEC, que supone un ahorro tributario amparado en el Régimen Económico y Fiscal, no es en sí misma garantía de éxito. Y ¿cuál es entonces la receta? Según Mario Suárez, de Tenerife Shipyards, la clave es la inversión, "porque haciendo siempre lo mismo no puedes obtener resultados diferentes". Fabio Caballero, dueño de la pizzería Da Arianna, añade la "constancia", mientras Cristina Silvera, de Cib labs, apunta al conocimiento. Daniel Velázquez Marrero, gerente de Intedeser Global, insiste en tener presente que el cliente no siempre busca el precio más bajo, y todos coinciden en un ingrediente: "Rodearse de buenas personas".