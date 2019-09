Los sindicatos auguran que Ryanair desmantelará más de 30 rutas

La compañía opera con normalidad en el tercer día de huelga

El secretario general de USO en Ryanair, Gustavo Silva, calificó ayer de "tremenda mentira" que Ryanair vaya a mantener la conectividad de Canarias tras el cierre de sus bases en Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote. "Todos los vuelos que hacemos hoy desde Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, ya sea a la Península o internacionales, no se venderán a partir del 8 de enero. Unos 30 o 40 destinos se van a ver afectados", advirtió Silva, quien informó del desarrollo de la tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea.

En esta nueva jornada de paro, Ryanair operó con normalidad, ya que la única protesta que permiten los servicios mínimos, que los sindicatos convocantes USO y Sitcpla tachan de "abusivos", es no pasar el servicio de comida, bebida y venta a bordo.

Para el secretario general de USO en la compañía de bajo coste, es una "vergüenza" que ni el Ministerio de Trabajo ni el de Fomento tomen las riendas de una "situación insostenible".

"El Gobierno de Canarias ya ha dicho que esto no se entiende, y efectivamente la situación no puede seguir así. Necesitamos un respaldo desde el Gobierno central y por parte del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que tiene que ser el principal responsable de todo esto, aunque no quiera meter mano", agregó Silva.

El sindicato ha mostrado su "total desacuerdo" con la actuación de Fomento, que por una parte "pone unos servicios mínimos absolutamente abusivos", y por otro, "tampoco controla a Ryanair". Asimismo, denuncia que "ni siquiera" tengan constancia de cuáles son los vuelos de servicios mínimos, "porque para Ryanair son todos", ni tampoco de quiénes están asignados a ellos.

"Hemos presentado denuncias, tanto ante la Inspección de Trabajo como ante el Ministerio de Fomento, y lo único que nos dicen es que están intentando mover los temas", añadió.

En este sentido, Silvia admitió que ahora hay varios inspectores de trabajo en algunas bases de España, "y ya se sabe que van a sancionar a Ryanair", pero "esto ya lo han hecho en el pasado, y Ryanair lo que hace en estos casos es pagar la multa y fuera".

Para el secretario general de USO, continúa siendo "injustificable" que Ryanair quiera cerrar cuatro bases españolas el 8 de enero, en primer lugar, porque "es la aerolínea número uno en España", y también porque solo durante el primer semestre de 2019 la compañía reportó unos beneficios totales de 243 millones de euros.

Según Silva, la "excusa" de un posible brexit "abrupto" ya no tiene cabida, porque "fue el propio director financiero de Ryanair quien anunció que ya tienen creada una compañía distinta para cubrir ese problema". Por ello, avisó de que si la situación no avanza "tomarán las acciones que correspondan en octubre", y eso significa "concentraciones, huelgas, manifestaciones y todo lo que haga falta para que nos escuchen hasta el 8 de enero, que es nuestra fecha límite", concluyó.