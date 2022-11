Canarios de concurso

Desde que en 2001 se colara en el lenguaje popular de España el lema «la vida en directo» arrancaba en nuestro país un formato de ocio televisivo que dos décadas más tarde continúa despertando el interés de la audiencia y, también, se ha convertido con el paso de los años en un trampolín de éxito para concursantes cuya principal intención es alcanzar la fama catódica, un objetivo del cual no escapan una treintena de participantes canarios, hombres y mujeres de los que hacemos en este reportaje una selección y cuyas historias han alimentado con mayor o menor fortuna el salseo de diferentes programas.

No fue así cuando los realities y talent shows aterrizan en España en 2001, año en el que se estrenan Gran Hermano y Operación Triunfo, dos formatos que aún hoy siguen dando coletazos en las teles y que estrenaron las canarias Fayna Bethencourt, que entra en la segunda edición de GH, en marzo de 2001, y Genoveva Machado, que participa ese mismo año en la primera edición de OT.

La lista de triunfitos canarios la continuaron el tinerfeño Tony Santos en la edición 2002/ 2003; el grancanario Ramón del Castillo, que acabó representando a España en Eurovisión en 2004, y, en 2005, el grancanario Sergio Rivero, que acabó ganando aquella edición. Estefanía Correia, conocida profesionalmente como Nía, se alzó vencedora de la edición 2020 del concurso musical.

No obstante, si en el Archipiélago existe una reina de los talent shows musicales esa es la grancanaria Cristina Ramos, ganadora de Got Talent España y La Voz México, además de ocupar el top 5 de participantes de America's Got Talent the Champions, que emitió la NBC. La tinerfeña Irene Gil, por su parte, tomó el relevo de Ramos ganando en 2019 La Voz Kids.

Si nos distanciamos de los formatos más populares como OT y GH o Supervivientes, hay que destacar experimentos curiosos y de un éxito relativo, como fueron La casa de tu vida, que contó en 2005 con la pareja formada por Elena y Andrés, quien llevaba diez años en silla de rueda tras sufrir un accidente. Aquel formato no tuvo demasiado recorrido, como tampoco lo tuvo, inexplicablemente, Pekín Express, donde las amigas de Fuerteventura Yareli y María del Amor alcanzaron la final en la edición de 2008, La ruta de los mil templos. Otra canaria, la influencer y youtuber Priscila Betancor, participó también en ese formato en 2016 —con Jonan— aunque no corrió la misma suerte que las majoreras.

No obstante, si en algunos formatos han destacado las y los participantes canarios esos son Gran Hermano, Supervivientes y La Isla de las Tentaciones, espacios televisivos que han lanzado a la fama a personajes como la grancanaria Marta Peñate, que ha pasado por los tres espacios en distintos momentos.

La lista de supervivientes canarios es también significativa, aunque quizá no alcanzaran el nivel de «la Peñate»: Miguel Macías participó en 2010 en Supervivientes: Perdidos en Nicaragua —hasta que abandonó—; María Peñate, la relaciones públicas de Las Palmas de Gran Canaria que participó en Supervivientes: Expedición Robinson; Carla Barber, médico grancanaria y Miss España, fue concursante de Supervivientes en abril de 2016, y hace un par de años le tocó el turno también en Supervivientes al grancanario Omar Sánchez, que ahora participa en Pesadilla en el paraíso.

Volviendo a Gran Hermano, Marusky Perdomo, la trans Amor Romeira y Sonia Walls entraron a la casa de Guadalix de la Sierra en la octava, novena y decimocuarta edición del concurso, respectivamente. También fue destacable el triunfal paso por GH 12+1 de la lanzaroteña Noemí Merino, un nervio con melena rizada.

Los talent de cocina también ha sido territorio canario con la conejera Luna en Masterchef y Pablo —Las Palmas— y Daniel en Masterchef junior.

La nueva camada televisiva canaria la aportan los chicos y chicas de La isla de las tentaciones -Raúl Gines, Claudia Acevedo, Tania Medina, Lewis Lead —better...— o la lanzaroteña Nicole Delgado, ganadora de Insiders, el reality de Netflix, entre otras.