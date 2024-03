Garitano amaga con quedarse: "Estoy bien en Tenerife; voy a escolarizar al niño aquí"

Quizá porque se siente acorralado o injustamente tratado, quizá porque se ve más fuera que dentro y siente que ya no tiene nada que perder o quizá porque, a pesar de su incuestionable capacidad de aguante, Asier Garitano empieza a acusar el desgaste de encontrarse señalado por la afición como el gran responsable del declive deportivo del Tenerife. Los motivos son confusos, la consecuencia no: el míster ha pasado al ataque.

No lo hace, Garitano, con un tono distinto al sosegado que le caracteriza y tampoco con exabrupto alguno, sino con mensajes contundentes que apuntan a que el preparador ha cambiado de estrategia. Ahora se atreve, reta y hasta señala.

El técnico vasco aprovechó su última comparecencia de prensa, la previa al duelo frente al Espanyol, para sacar a la palestra todo su arsenal, que pasó desde dar a entender querer quedarse hasta a señalar a los conflictos externos al club como responsables de propiciar el mal ambiente que experimenta el entorno.

“Hay muchísimo más ruido de puertas para fuera que de puertas para dentro. Supongo que hay intereses detrás. Estoy muy contento con el grupo que tengo. Las guerras que hay en otros lados no nos deben influenciar, eso no nos afecta. Estoy seguro de que el aficionado se acabará cansando de eso. "Vosotros conocéis más como funciona esto aquí. No es nada nuevo aquí. La gente me contó cómo era esto desde hace muchos años. La gente se acabará cansando de todo esto", comenzó analizando el entrenador.

Seguidamente, y cuestionado por las alternativas que maneja el club para el banquillo de cara al próximo curso, Asier aseguró entender como “normal” la situación, pero apuntó haber conversado con José Miguel Garrido, máximo accionista de la entidad y quien sigue confiando en su figura. Su gran valedor. "He hablado con José Miguel y sé el proyecto que quieren hacer. Tiene una idea clara, busca un proyecto a largo plazo y no se deja influenciar por los resultados. Estoy contento de estar aquí y de entrenar a este equipo". Después, vino la bomba. "¿Que si me gustaría seguir en el Tenerife? Yo estoy bien aquí. Voy a escolarizar al niño aquí", sentenció con una sonrisa cómplice.

De fútbol también se habló en sala de prensa. El técnico insistió, una vez más, en apurar las pocas opciones que le quedan al representativo de subirse al tren de la promoción o de, al menos, acercarse a él. “Cuando vienes de posibilidades que has tenido en las últimas jornadas y no lo consigues, pues es más complicado. Pero sabemos que se puede dar porque este equipo tiene capacidad para poder ganar partidos. Ya lo ha hecho. La capacidad la tenemos y nos hace falta un resultado importante. Estos partidos que vienen nos dan la oportunidad de lograrlo”.

No se rinde

Opciones matemáticas existen. No obstante, no es solo una cuestión de números. También lo es de convicción y, después de dos malos resultados, cuesta pensar que la plantilla encuentre la fuerza para reaccionar. Así lo reconoce el entrenador. «Desmotivados no creo que estén los jugadores, pero cuando vas a un campo como el del Racing de Santander, tienes esas opciones y se te termina escapando... te fastidia. Vuelves a tener esa oportunidad en el partido del Huesca y tampoco lo consigues, pues cuesta un poco. Es un tema de mentalidad también. Ya lo he hablado con ellos, si tenemos ese pensamiento de crecimiento importante y nos seguimos esforzando, podemos utilizar los partidos del Espanyol y Zaragoza como un reto individual y colectivo del grupo».

El rival, un equipo que infunde respeto. La mejor plantilla de Segunda y el mayor presupuesto, a solo un punto del ascenso directo y, sin embargo, casi estrenando a su tercer entrenador de la temporada (Manolo González, que debutó con victoria en Zaragoza). Los pericos, eso sí han hecho de su campo un fortín, solo han cedido en un partido. "Es una plantilla que viene de Primera División de muchos años. Es un equipo muy potente. Está claro que la baja de Braithwaite es importante, pero tienen jugadores de sobra. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible", expuso el preparador tinerfeñista. El delantero danés, ex del FC Barcelona y pichichi de Segunda, se perderá el duelo por problemas en la rodilla.