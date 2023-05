El Tenerife supera al candidato Levante

El Tenerife demostró que está a la altura de un candidato al ascenso directo como el Levante, al que derrotó con justicia en el Rodríguez López gracias a un gol de un inspirado Enric Gallego. El delantero batió a Femenías en el minuto 52 cazando por alto un centro de Nacho, ganándole el salto a los centrales. Como hacíaRommel Fernández.

A efectos clasificatorios, el 1-0 sirve para llegar a los 53 puntos y asegurar de manera matemática la permanencia en Segunda;ahora sí. Y por buscar alicientes, quedan nueve puntos y el sexto, el Albacete, que visita este domingo al Ibiza, está a seis de distancia. Lo más probable es que el Tenerife se quede en el camino, que su madurez como equipo haya llegado demasiado tarde. Porque su respuesta en encuentros como el de este sábado ante el Levante, demuestra que realmente sí reunía argumentos futbolísticos para, como mínimo, repetir el papel de la campaña pasada. Pero ya se sabe, las lesiones, la intermitencia, la deficiente producción como visitante... En definitiva, un déficit de cinco o seis puntos que no permite que la velocidad de crucero con la que viajan ahora los blanquiazules conduzca la nave tinerfeña al destino planteado en agosto.

Pero sí es significativo que cinco de los seis primeros clasificados hayan perdido en el Rodríguez López. Solo venció el Eibar en un duelo en el que fue inferior a un Tenerife al que le falló la suerte. Los demás, se fueron de vacío, el Granada, el Alavés, el Albacete, la UDLas Palmas y el Levante.

El de este sábado fue un partido de papeles cambiados. Si había que identificar al candidato al ascenso, sin mirar la clasificación y teniendo en cuenta la puesta en escena y el funcionamiento de cada equipo, el elegido habría sido el Tenerife.

Y eso que el Levante salió al campo poniendo las cartas sobre la mesa, con una presión alta y tratando de imponerse, dejando claro que era el que tenía algo más en juego en este partido. En realidad, más ruido que nueces.Esa apariencia no se tradujo en un fútbol vertical ni en un asedio al área. Más bien fue al contrario. En su fase embrionaria, el encuentro quedó reducido a la franja central, a un pulso en el que, por momentos, cada brazo cedía lo justo. Yel Tenerife no desentonó. Se nota que, tal como dice Ramis, los blanquiazules llevan varias semanas con el punto de rendimiento óptimo. Así, con orden y modulando la presión a la conveniencia de cada instante, el conjunto local fue llevando el encuentro a su terreno. Al principio, siendo práctico y aplicando un juego más directo, enfocado a la apertura a los extremos. Más adelante, con ataques más elaborados y algún que otro contragolpe que no terminó en gol por poco. Un Tenerife versátil que fue mostrándose superior a ratos a un Levante dispuesto a hacer un partido largo, a ralentizar el ritmo, a evitar el intercambio de golpes.

La primera mitad reunió ocasiones más claras por parte de los tinerfeños. Por ejemplo, un remate de cabeza de Enric Gallego al que respondió Femenías (8’) y un tiro cruzado de Mellot, dentro del área a pase de Gallego, que salió por poco. Además, un par de intentos atajados por el portero, sin excesivos problemas, a cargo de Garcés (32’) y Waldo (38’), este último optando por resolver en solitario ante la desesperación de Nacho, que había abierto hueco por la banda.

Y del Levante, poco. Aunque manejó la posesión en muchos tramos, le costó generar ataques limpios. De hecho, sus remates en el primer tiempo coincidieron en su ejecución desde fuera del área, de Wesley (17’), Saracchi (21’) o Cantero (28’), que intentó sorprender por alto a Soriano casi desde el centro del campo. Pepelu, con un par de faltas directas, amplió el insuficiente repertorio.

El paso por los vestuarios no hico sino acentuar una tendencia que ya empezaba a caer del lado blanquiazul. En los primeros minutos del segundo tiempo solo existió el Tenerife. Avisó Corredera con una falta lateral, lanzada directamente a puerta, fácil para Femenías. A continuación, Gallego coló el balón en la portería, al aprovechar un despeje en corto del guardameta tras un chut de Nacho, pero la acción quedó anulada por fuera de juego. Solo faltaba un paso más para terminar de romper a la desbordada defensa granota. Y ese desequilibrio llegó en el minuto 52 en una combinación en la que Gallego intervino como constructor y rematador, y en la que Nacho, fino y preciso -salió ovacionado del campo- le puso las cosas un poco más fáciles a Enric, enorme en el remate por alto.

El Tenerife había conseguido lo más difícil, adelantarse, un escenario en que el que se maneja con una alta fiabilidad, por muy exigente que fuera la oposición del rival. De hecho, Calleja movió piezas enseguida. Fue metiendo en el campo a Álex Muñoz -pitado por el público-, Musonda, Roberto Soldado y Bouldini. Las sustituciones y el resultado incitaron a los valencianos a dar un paso adelante. El empate les podía valer, pero no la derrota. Ahí, el Tenerife encendió el modo sufridor. Se replegó y le cedió más terreno a un Levante que hizo todo lo posible para volcarse y neutralizar la ventaja de los locales. Lo cierto es que tuvo ocasiones para anotar, pero le faltó acierto. Bouldini rozó el 1-1 con un cabezazo picado, tras un saque de esquina (66’). En plena reactivación visitante, Soldado tiró de oficio para moverse en el área y poner en aprietos a la zaga blanquiazul. Acaparó casi todos los remates del Levante, alguno que otro muy claro, pero unas veces no acertó y en otras intervino Juan Soriano.

El Tenerife, solidario y firme en la destrucción, no renunció a estirarse y tuvo en sus botas varias opciones para ampliar su renta. Lo intentó Gallego, a pase de Dauda, y también Teto, en una media vuelta dentro del área que sacó Femenías a base de reflejos.

En ese final frenético, el Levante terminó desesperado e impotente por la solidez tinerfeña. Otro candidato que cae en el Heliodoro, otra demostración de que al Tenerife solo le faltó un poco más de regularidad para estar más cerca en la tabla de rivales a los que ha superado en el campo.