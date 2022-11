La joya de la corona

Miguel Concepción pretende que la honda reforma que el club ha acometido en el complejo de Geneto sea el gran legado que deja tras casi 17 años en la presidencia. De ahí que prometiera que no se iría hasta reinaugurar las instalaciones, que hoy (11:00 horas, en directo en el canal de YouTube del CD Tenerife) presentarán su nueva cara.

El CD Tenerife y el Cabildo Insular presentan esta mañana (11:00 horas) un proyecto faraónico y sobre el que pivotará la política de cantera del representativo a lo largo de los próximos decenios. Se trata de la reformulación y remodelación de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, complejo en el término municipal de La Laguna que lleva el nombre del presidente más brillante de la historia de la institución. Justamente bajo mandato del dirigente palmero se produjo la adquisición de los terrenos en 1996 y tres años más tarde tuvo lugar la ceremonia de colocación de la primera piedra en Geneto. Asistieron, como lo harán hoy, algunas de las principales autoridades políticas de la Isla. No obstante, el complejo ha operado bajo mínimos desde entonces, con dos campos de hierba natural y otros dos de césped artificial.

A la vanguardia.

En cuanto finalice la reforma, creen los dirigentes blanquiazules que el Tenerife contará «con una de las mejores ciudades deportivas del país». Si bien el proyecto primigenio constaba de diversas gradas y mejoras que no se ejecutaron y dejaron la Ciudad Deportiva «solo en unos barracones» –expresión que popularizó el exentrenador blanquiazul David Amaral–, las obras que se han realizado en el último quinquenio sí valdrán para dotar a la cantera blanquiazul de las necesidades y avances que demandaba. El epicentro del reformado complejo lagunero será el campo donde pasará a entrenar el primer equipo y jugará sus partidos el filial, que milita ahora mismo en Tercera RFEF y se pretende que esté el próximo año en una división superior, acorde a las modernas instalaciones con las que contará a partir de esta fecha.

La mediación de la corporación insular fue clave para desbloquear el parón en las obras

Presupuesto millonario.

Las cuentas presentadas por el Tenerife el pasado lunes revelan desavenencias respecto al precio de la obra con Acciona Construcción SA, empresa encargada de la profunda y ambiciosa remodelación. El presupuesto inicial era de 11.179.478,47 euros (IGIC incluido) y la promesa era ejecutar el proceso de reforma en 36 meses. Hace ahora cuatro años, el Cabildo Insular y el club blanquiazul suscribieron un convenio «histórico», como así lo calificaron entonces, para realizar reformas y mejoras de gran calado en la instalación lagunera. No obstante, completarlas ha sido casi tan doloroso (y mucho más largo) que un parto. Un auténtico quebradero de cabeza que aún se refleja en los números blanquiazules, hasta el punto de que la deuda global se ha disparado hasta cifras inimaginadas: más de 17 millones, como así publicó EL DÍA en su edición de ayer.

Las mejoras.

Las obras han contemplado la construcción de un edificio multifuncional de servicios, un graderío, la construcción de vestuarios, la mejora del sistema de distribución del suministro de agua para el riego de los campos y diversas infraestructuras asociadas. En total, se han destinado 6.370 metros cuadrados interiores a uso deportivo, a una residencia para deportistas y a salas polivalentes y despachos; y otros 918 metros cuadrados de zona exterior. El CD Tenerife se ha asegurado «una zona exclusiva para el primer equipo, que contará con vestuario, gimnasio y despacho propio para el entrenador», Luis Miguel Ramis.

Sala de prensa y tienda.

El proyecto inicial planteaba una gran sala de prensa con capacidad para 200 personas, mucho más funcional y moderna que la del Heliodoro Rodríguez López; así como una tienda oficial para vender merchandising, un restaurante, una zona de almacén, un aparcamiento y uno de los grandes anhelos de los responsables de la cantera: una residencia con capacidad para 41 deportistas. Tal construcción permitirá captar talento en otras latitudes y conseguir que convivan juntos aquellos futbolistas traídos por la cantera blanquiazul desde otros equipos; para formarlos y que puedan lucir algún día en el conjunto profesional del representativo.

Nueva vida para los filiales.

La presentación de la gran obra blanquiazul supondrá un antes y un después para los diversos equipos adheridos al área de cantera. Desde el día que el Tenerife presentó sus planes, dejó claro que uno de los grandes propósitos de la remodelación de la Ciudad Deportiva iba a ser «atender las necesidades de los filiales, de ahí que se proyectaran 12 vestuarios para los equipos de base, cinco más para los árbitros y dos para los entrenadores». Las maquetas también contemplaban dos gimnasios con acceso directo a los campos de entrenamiento, ocho despachos para médicos, fisioterapeutas y psicólogos, una sala de reuniones para entrenadores y una zona para los servicios médicos.

La ‘excusa’ de Concepción.

Ha querido el presidente blanquiazul que uno de sus últimos eventos como máximo mandatario del representativo sea el acto de inauguración de esta mañana. Durante varios meses repitió siempre el mismo discurso: no se iría hasta dejar acabadas las obras de la Ciudad Deportiva, que él considera su gran legado después de casi 17 años en la presidencia. Para tan magna ocasión se prevé que esté acompañado por su sucesor al frente del consejo de administración, Paulino Rivero Baute; por su directiva actual, los principales altos cargos de la institución y el máximo responsable de la parcela futbolística, Juan Carlos Cordero, así como el número uno de la cantera, Sesé Rivero.

La mediación del Cabildo.

Para llegar al anhelado momento de la reinauguración, han sido necesarias largas y arduas negociaciones para desatascar un proyecto al que dio alas el Cabildo cuando aún era presidente Carlos Alonso. El complejo alcanzó otra dimensión cuando se decidió «abrirlo a la sociedad tinerfeña para posibilitar la realización de distintas actividades, así como para determinados colectivos con la finalidad última de fomentar la actividad física y la práctica del deporte en todos los niveles», explicitaron los portavoces de la corporación hace ahora cuatro años. Así que no solo será la Ciudad Deportiva del Tenerife; también de Tenerife, o sea, de la Isla y sus ciudadanos. Falta por ver qué cabida se le dará a la UDG Tenerife, el otro gran representativo futbolístico insular.

Historia de un enfado.

Como así muy posiblemente constatarán hoy los principales actores de la negociación, ha habido momentos realmente delicados en el marco de este proceso de reformulación de Geneto. De hecho, los trabajos de remodelación llegaron a estar completamente paralizados por varios meses. «Así es. Sufrieron una ralentización justificada por una modificación de la propia obra, consensuada entre el club y Acciona», explica la consejera de Deportes del Cabildo, Concepción Rivero.

Acuerdo feliz.

«El compromiso nuestro era con el CD Tenerife, no con Acciona; nosotros le damos el dinero al Tenerife, no tenemos relación jurídica con la empresa. Pero sí llegamos a plantear a Acciona que no estábamos contentos con la ralentización de las obras, y el presidente del CD Tenerife también les hizo llegar su malestar», confiesa la dirigente de Ciudadanos. Afortunadamente, el asunto quedó resuelto y la obra, casi acabada. Hoy se reinaugura Geneto. Momento crucial en la historia del Tenerife, día estelar en el menguante mandato del presidente que se va.