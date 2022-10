Acaba el baile de centrales

Si hay una parcela del campo que se ha definido por la inestabilidad en el segmento inicial de la temporada, esa es la del eje de la retaguardia. Un dato llamativo: Luis Miguel Ramis no repetía pareja de centrales desde la jornada sexta, en la que perseveró contra el Málaga con la titularidad de Carlos Ruiz y Nikola Sipcic, los mismos que unos días antes habían jugado frente al Ibiza. Entonces sí sorprendió que apostase por el mismo dueto de defensas, pues el de Can Misses probablemente fuese el partido más gris de la campaña del representativo. En todo caso, ha ocurrido en el centro de la zaga lo mismo que en casi todas las demás posiciones: el aluvión de lesiones ha impedido a Ramis tener mucho donde elegir.

Ayer, el entrenador tarraconense se decantó por segunda vez consecutiva por José León y Nikola Sipcic. Ninguna duda había respecto de la presencia entre los elegidos del defensa balcánico, que empezó con ciertas dudas respecto a su cuota de protagonismo y se ha consolidado como el central que está ofreciendo mejores prestaciones. El tiempo ha demostrado que acertó cuando desechó una suculenta oferta belga para quedarse en el Tenerife. En cambio, anoche antes de empezar la contienda sí ofrecía ciertos interrogantes el comportamiento de José León, tal vez el jugador que más ha visto deteriorarse su rendimiento en las siempre peligrosas comparaciones con el curso anterior.

El ex del Alcorcón llevaba varios partidos a un nivel discreto y cometiendo errores de trazo grueso, pero ayer Ramis cerró al puerta a las rotaciones en una parcela tan sensible como la suya y optó por darle confianza. Quizás sí haya margen para cambios en los dos partidos que vienen, ambos en la Península y en el estrecho margen de cinco días (ante el Mirandés el miércoles y el Burgos el sábado).

Hay muchas interpretaciones respecto a las decisiones que ayer pudo tomar el entrenador pero una incuestionable: quiere recuperar cuanto antes la mejor versión de León, uno de los baluartes del gran Tenerife que se vio durante la temporada anterior. Al madrileño ya le había dado un aviso (fue suplente contra el Granada por primera vez desde la sexta jornada) pero anoche no dudó en darle continuidad y minutos.

La otra opción para Ramis habría sido Sergio González, al que no ha dado ni una titularidad desde que vuelve a estar disponible. Está siendo una campaña complicada para el cartagenero, que no halla sitio en la sala de máquinas ni tampoco en defensa. Hasta la fecha, entre los centrales es León el que suma más titularidades (nueve con la de ayer), seguido de Carlos Ruiz con ocho. El de Baza ha ingresado en la lista de jugadores con lesiones musculares. Y no parece probable que Ramis pueda recuperarle a corto plazo.