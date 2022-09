Ramis: «Hemos hecho un partido inteligente»

Luis Miguel Ramis calificó el partido que ayer firmó el representativo como «difícil, pero muy inteligente». El técnico de los blanquiazules pasó de puntillas por el penalti que decide el encuentro porque, según dijo, no había podido ver la secuencia repetida. En todo caso, dejó entrever que en otras muchas ocasiones el Tenerife ha sido perjudicado por los arbitrajes, justamente lo contrario de lo que aconteció anoche.

«Estamos como para hablar de los árbitros encima», ironizó. «Está bien que nos den algo. No he visto la acción repetida, pero no nos vamos a quejar ahora de ese tipo de situaciones», respondió. En relación al triunfo, explicitó que los sumados contra el Málaga «son puntos necesarios para crecer en confianza y para que el sudor semanal se traduzca en victorias».

«Lo hemos conseguido, así que estamos contentos», sintetizó. «Seguimos en una buena línea. Aún así, tenemos que mejorar muchas cosas. En ocasiones no interpretamos bien lo que necesitan los partidos, pero las oportunidades de las que disponemos son bastante claras. Quizá en alguna transición nos haya faltado tranquilidad, que eso es uno de los problemas que hemos tenido tras marcar el 1-0. Pienso que podíamos haber llegado al área contraria con mucho más aire; si llegas fundido tras una carrera larga de muchos metros, se te cae el estadio y se te apagan las luces», dijo de forma muy elocuente.

Se le preguntó también por el gol encajado en la primera mitad y por que esté costando dejar el portal a cero, costumbre perdida respecto al curso anterior. «El trabajo defensivo del equipo es bueno, esta vez ante un Málaga con todo el potencial y los jugadores desequilibrantes que tiene en plantilla. Son muy rápidos y precisos, pero en líneas generales los hemos contenido bien. Obviamente era un rival bueno que, en cuanto te equivocas, lo aprovecha. Injusto o justo, esa película ya la habíamos visto», dijo del momento del empate y de las complicaciones que surgieron desde entonces.

«Ahora vamos a seguir con esa actitud competitiva colectiva. Hemos acertado muchas veces y hemos hecho cosas bien. Ha sido un partido difícil, pero bastante inteligente por nuestra parte. Y tenemos que seguir creciendo», reiteró el jefe de los blanquiazules, que aprovechó su comparecencia pública para elogiar a algunos de sus jugadores de forma individual.

Del reaparecido Larrea, remarcó su criterio. «Le necesitábamos en una demarcación en la que hemos tenido problemas. Es una parcela de mucho desgaste y así, con nuevas incorporaciones como la suya, podremos tener energía durante los 100 minutos. Pablo sabe bien de qué va esto y se ha adaptado a las velocidades del partido, nos ha aportado equilibrio y sentido con el balón», resumió. En cuanto a otro de los protagonistas de la noche, también fueron todo elogios: «Teto ha hecho un partido inteligente, como es él, y no se ha equivocado. No se ha complicado, ha empezado a buscar situaciones de apoyo sencillas, ha resuelto bien... y poco a poco ha ido creciendo en el partido. Es muy obediente y ha hecho lo que se le ha pedido. Se ha unido al sentimiento colectivo del equipo y cuando haces un partido así, sin prisas y leyendo bien todas las situaciones, al final llega el premio del gol. Ha acertado y me alegro mucho porque premia su partido, su inteligencia y su trabajo de todo este tiempo que lleva con nosotros», aseveró.

La mala noticia

Por último, habló de la presumible baja de Borja Garcés para el partido del sábado en Ponferrada.

«Esperaremos a ver las pruebas médicas. Ha notado una molestia y veremos si deriva en una rotura, o no. A día de hoy [por ayer] no lo sabemos; pero ha corrido muchísimo y son chicos, igual que Waldo, que no han tenido continuidad la temporada pasada. De ahí que les pesen los partidos a partir del minuto 70», comentó respecto a la salida del melillense. Ya acabó con molestias del partido anterior, jugado en Ibiza.