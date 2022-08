Corredera no contempla pasar por el quirófano en estos momentos

Tratamiento conservador para Alexandre Corredera. El futbolista de Sant Joan no contempla pasar por el quirófano en estos momentos y solo aceptaría someterse a una intervención quirúrgica en caso de extrema y absoluta necesidad. Por lo pronto, recurrirá a otros remedios –de acuerdo con el CD Tenerife– para aliviar las molestias que le acompañan desde la segunda parte de la temporada pasada.

Una vez acabado el campeonato anterior, trascendió que Corredera había jugado con altas cuotas de dolor algunos de los encuentros más determinantes. Sus incesantes problemas en el metatarso habían supuesto un lastre para acercarse a su mejor rendimiento. Y aún así fue de los jugadores más alineados por Luis Miguel Ramis, hasta colgar de él la etiqueta de imprescindible durante buena parte del torneo liguero.

Las alarmas saltaron respecto a Corredera cuando en una reciente comparecencia pública admitió que jugó «lesionado desde el mes de febrero» y se encontraba «limitado» en su rendimiento por culpa de tales molestias físicas, para las que ha consultado a especialistas externos. «Hemos buscado un tratamiento para jugar con menos dolor», fue otro de los mensajes del 6 blanquiazul, que durante el periodo estival llegó a estar en el radar de algunos equipos de superior categoría.

Por Corredera preguntaron el Vissel Kobe japonés –ante la salida de Samper, de su misma demarcación– así como el Venezia italiano. No obstante, el interés que más recorrido y repercusión tuvo fue el del Valencia, que aún ayer seguía explorando el mercado en busca de un jugador de su posición. Tal y como explicó Juan Carlos Cordero en una rueda de prensa, no llegó a haber proposición formal. «Ante una aproximación a la baja, no seguimos hablando», expresó.

Desde el final de la campaña pasada, Corredera fue declarado intrasferible por el representativo. Lo mismo ocurrió con otros hombres como Soriano, Mellot, Shashoua o José León.