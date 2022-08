«Teto es una debilidad personal y un futbolista increíble»

¿Cómo afronta la temporada del estreno en Segunda RFEF?

Yo estoy encantadísimo de estar en este club y en este momento de su historia. Conseguimos el éxito más emotivo de la historia del fútbol palmero y ahora estamos concienciados y responsabilizados con lo que viene. Desde la humildad, sabemos que tenemos un reto por delante que ha sido un Everest para los equipos canarios, que es conseguir la permanencia.

Con una carrera envidiable, en la que llegó a participar de proyectos en países muy diferentes y ha coincidido con figuras de talla universal, sorprende que justamente este último ascenso haya sido el que más le haya colmado personalmente.

Tú lo has dicho bien. Ocurra lo que ocurra en mi vida, nunca habrá un éxito tan humano y tan emocional como el ascenso que me tocó compartir con tanta gente que luchó por ello. Para todos los que estábamos, será significativo a lo largo de nuestras vidas; más allá de la inmensa suerte de haber coincidido en mi carrera con profesionales como Andrés Iniesta o como Juanma Lillo. Por mi condición de palmero, por lo que nos tocó vivir... fue como un regalo celestial. Aunque entrene algún día en la Champions, creo que no habrá nada tan emotivo como este ascenso.

Intuyo que por haber sido mucho más que un éxito deportivo, también una emoción colectiva por lo ocurrido el año pasado en La Palma con la explosión del volcán y todas sus consecuencias.

El reto era sobrevivir emocionalmente porque compartes vida con 8.000 personas que están tristes, la banda sonora era el ruido del volcán constantemente, no dormíamos, había miedo... Tanto jugadores, técnicos como también los directivos estaban en esas sensaciones. El primer partido que jugamos en La Palma después de mucho tiempo tuvo que ser en Barlovento. Y fue un día bonito, porque llevábamos mucho tiempo sin tocar la paz, que es el preludio de la felicidad.

Ya en clave de presente, ¿qué decisiones han tomado para evitar un tránsito efímero por la categoría como el que tuvieron los últimos clubes canarios en pasar por ella?

Yo creo que estamos preparados. Y en respuesta a tu pregunta, lo primero fue el análisis. Consideramos que no somos más guapos ni más listos que nadie, así que preguntamos a todos los cuerpos técnicos de los clubes canarios por qué creían que todos habían descendido. Hemos recogido todas esas experiencias, hemos escuchado, hemos analizado un montón de partidos y hemos llegado a la conclusión de que debíamos incorporar a un preparador físico notable; y a jugadores con callo, con experiencia. Hay mucho canario, pero le hemos dado al bloque un toque peninsular relevante y la guinda es el fichaje de Mitsuki, un refuerzo internacional que viene del Vissel Kobe japonés. Al final, nos queda un plantilla en la que hay muchos futbolistas sin experiencia en Segunda RFEF. Nos queda alguna incorporación por hacer y tenemos absoluta fe en los hombres elegidos, pero los pies en la tierra, además en una competición ya de por sí complicada. Este año además no hay más clubes canarios a los que enfrentarnos; todos van a ser rivales peninsulares. El reto es mayúsculo. Yo le digo al alcalde que, si se consigue la permanencia, hay que hacer otra fiesta como la del día del ascenso. La permanencia para mí sería otro título.

En las conversaciones con el CD Tenerife para pedirles ayuda salieron tres nombres: el de Félix Alonso, al que ya tienen con ustedes; y los de Teto y Thierno. ¿Les interesan los dos?

Por supuesto. Para mí Teto es una debilidad personal. Hizo una temporada extraordinaria el año pasado. Más allá de todos los tópicos que se asocian al jugador canario, él tiene una relación estrecha con el gol. Sabe llegar bien al área. Es un futbolista increíble. Y Thierno es otro tipo de jugador, más asistidor pero no por ello menos desequilibrante, según el contexto donde lo pongas. Su evolución futura, humildemente lo digo, pasa por que mejore sus cifras anotadoras. Pero en lo demás tiene unos registros altísimos. ¿Qué ocurre? Que nos queda por incorporar un portero y buscamos gol. Con Tenerife y Las Palmas hablamos cada cuatro días, se interesan mucho por nosotros y lo que no se haga, no será por falta de voluntad de los clubes.

Hábleme de un fichaje como el de Mitsuki. Imagino que mucho habrá tenido que ver su paso por Japón para haber conseguido traérselo. ¿Le ve triunfando en El Paso?

Yo entiendo que sí. Y sin soberbia y sin vanidad, creo que ésta va a ser solo su puerta de entrada para una gran carrera en Europa. Hemos luchado contra clubes profesionales que lo querían para sus filiales. Le hemos convencido de que por aquí sería más fácil la adaptación, con un fútbol no de tan alto nivel y con tres personas en el club que hemos vivido ya en Japón. Los japoneses suelen ser personas muy racionales y él lo ha entendido así, si bien ya en sus primeros días el grupo lo ha recibido muy bien y le he visto sonreír muchísimo. Nos ha sorprendido que ya conocía a algunos, como a Guti, Agoney, Bolaños, Armiche... Los había visto jugar en vídeo. Es un chico que ha venido con la mejor voluntad, sabe adónde viene y lleva tiempo estudiándonos, lo cual dice mucho de él.

Empiezan el campeonato en Melilla esta semana y luego juegan dos partidos consecutivos en casa, ¿les gusta el calendario que les ha tocado?

Soy muy de ver el lado positivo a las cosas, pero en este caso además estoy muy convencido de que nos viene bien. Nos quitamos de encima muy pronto uno de los viajes más tortuosos de toda la temporada y además cogemos a un equipo teóricamente muy fuerte a las primeras de cambio, a ver si podemos sorprender. Pero lo más importante es tener esos dos partidos seguidos en nuestra calderita. Sobra decir que buena parte de nuestras opciones de permanencia pasan por el Municipal; y por convertirlo en un feudo casi inexpugnable para todos nuestros visitantes.

Va a ser un curso lleno de ilusiones. ¿Ya sueñan con el estreno en la Copa del Rey?

Por supuesto. Estamos dispuestos a disfrutar de cada momento de esta temporada y a soñar despiertos. En este sentido ya nos han confirmado que nuestro histórico debut en la Copa va ser en fin de semana, con todo lo que esto significa; y según las bases nos puede tocar cualquier equipo de Primera que no esté clasificado para disputar la Supercopa. Así que hasta el sorteo claro que soñamos, claro que imaginamos y visualizamos lo que puede ser ese momento.

¿Cómo va la campaña de abonos?

Por los datos que tenemos va muy bien, pero soy inconformista y siempre creo que se puede optar a más. Nos gustaría estar muy arropados. El reto es mayúsculo y va a ser un año precioso.