Cordero cierra la puerta de salida

Mensaje claro y contundente de Juan Carlos Cordero sobre las posibles salidas que se podrían dar en el tramo final del mercado de fichajes. «No hay ninguna salida porque ninguna oferta se ajusta a la cláusula de rescisión. Si no es así o llega alguna oferta mareante, muy buena para la entidad, no sigo hablando con quien me llama. Por Álex Corredera se ha denegado cualquiera aproximación a la baja», declaró el director deportivo blanquiazul sobre la situación del centrocampista, que no es el único por el que se han interesados otros equipos en lo que va de verano. El CD Tenerife se hace fuerte en el desenlace de este periodo para, por un lado, ganar respeto de la categoría, y por otro evitar debilitar la plantilla sin margen para una posible sustitución. Jorge Padilla, el único que espera por hacer la maleta próximamente.

Hasta el final. Desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López el foco está puesto en mejorar la plantilla. Todo apunta que Waldo Rubio y Aitor Buñuel no serán las últimas incorporaciones antes del 1 de septiembre, aunque Cordero no anuncia el número de fichajes previstos. «El mercado sigue abierto y yo sigo intentando mejorar la plantilla hasta el último momento con el objetivo de que el entrenador tenga más posibilidades para poder competir en una categoría tan competitiva como es la Segunda. Dentro de las posibilidades que tenga el club, no me cierro puertas a nada. En las fechas que estamos hay que ir viendo el día a día hasta que se cierra el mercado. Las circunstancias, el tema salarial y las negociaciones..., hay que ir madurando las ofertas. La salida de Míchel nos da un incentivo para ir sumando en lo que se refiere a la masa salarial», explicó el director deportivo.

El mercado. El ritmo en las entradas y salidas está siendo lento en Primera y Segunda. «Si hay equipos que no logran sacar jugadores por su control financiero significa que equipos no pueden inscribir. Traspasos hay muy pocos, uno de ellos es nuestro, el de Shaq Moore. Todo esto hace que vaya todo más lento. Hay que tomar decisiones muy buenas para tu equipo, saber el perfil de jugador que queremos y buscar que pueda jugar en varias posiciones», afirmó Juan Carlos que aprovechó para poner en valor el trabajo que está haciendo el club. «Hay que resaltar mucho al Tenerife como club, no al director deportivo ni al entrenador, sino a la entidad. De forma nacional e internacional. Eso ayuda a que jugadores que han militado en Primera se decanten por nosotros, por como trabajamos y ven opciones de presente y futuro para crecer aquí».

El cartagenero, que renovó la temporada pasada, sigue enfocado en su objetivo. «Mi trabajo es que haya buenos jugadores en la plantilla, que hagan buenas temporadas y que el equipo tenga activos en forma de futbolistas», afirmó. Tramo final de mercado con cero salidas y entre tres y cuatro incorporaciones se esperan.